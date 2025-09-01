51 perce
Döbbenetes méretű óriáshalat emeltek ki a Balatonból – hihetetlen, hogy ekkorák úszkálnak a lábainknál
Gyakran érkeznek hírek hatalmas balatoni fogásokról, de még mindig megdöbbentő hatást vált ki, amikor fotón, videón látjuk a tóban úszkáló óriáshalakat. Ezúttal egy 50 kiló körüli harcsa kiemeléséről adott hírt a sonline.hu.
Hatalmas fogás.
Forrás: sonline.hu
Gelencsér Csaba, a Pergető Kalandok horgásztúra-vezetője ismét felejthetetlen pillanatokat élt át a Balatonon: ezúttal saját pályafutásának legnagyobb balatoni halát fogta ki, amely méltán nevezhető a tó egyik óriásának. A hatalmas fogás rengeteg horgász érdeklődését keltette fel.
A gigantikus méretű hal kifogásának történetét a sonline.hu cikkében olvashatják el részletesen.
Ma egy zalai nagy horgászsikerről is hírt adtunk, a faj ugyan ezúttal ponty volt, így méretre értelemszerűen nem veheti fel a versenyt a megtermett harcsákkal, de a Borostyán-tavi fogás így sem mindennapi látvány - győződjön meg róla!
