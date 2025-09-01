Döbbenetes méretű óriáshalat emeltek ki a Balatonból – hihetetlen, hogy ekkorák úszkálnak a lábainknál

Gelencsér Csaba, a Pergető Kalandok horgásztúra-vezetője ismét felejthetetlen pillanatokat élt át a Balatonon: ezúttal saját pályafutásának legnagyobb balatoni halát fogta ki, amely méltán nevezhető a tó egyik óriásának. A hatalmas fogás rengeteg horgász érdeklődését keltette fel.

A gigantikus méretű hal kifogásának történetét a sonline.hu cikkében olvashatják el részletesen.

Ma egy zalai nagy horgászsikerről is hírt adtunk, a faj ugyan ezúttal ponty volt, így méretre értelemszerűen nem veheti fel a versenyt a megtermett harcsákkal, de a Borostyán-tavi fogás így sem mindennapi látvány - győződjön meg róla!