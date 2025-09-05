Te is átlátszó kaspóba teszed az orchideát? Hibát követsz el! (galéria)

Az öntözés, fény, elhelyezés, hőmérséklet, páratartalom tekintetében minden szobanövény mást igényel, így az orchidea gondozása során is ezt kell figyelembe venni. A boltban kaphatók közül a pillangóorchidea a leggyakrabban vásárolt és ajándékozott orchideafajta. Puskás Erzsébetet, a zalaegerszegi piacon működő Virágudvar szakeladóját kérdeztük arról, hogyan bánjuk vele, hogy valóban sokáig élvezhessük csodálatos virágjait.

Az orchidea gondozása nem ördöngösség, csak néhány élettani sajátosságára és igényére kell odafigyelni, tudtuk meg a Virágudvarban.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Orchidea öntözése – csak módjával

– A pillangóorchidea a tűző napot nem bírja, de a fényt, igazából a szűrt fényt kedveli, mert természetes élőhelyén is a vastag lombkorona védi az erős naptól. Általában hetente egyszer szoktuk felülről átönteni rajta a vizet, hogy átfolyjon rajta, majd lecsöpögtetjük és visszatesszük a helyére. Mi nem áztatjuk be őket, mint ahogy sokan teszik, hiszen egyik növény, így az orchidea sem szereti, ha állandóan vízben áll lába. Emiatt rohadnak el a gyökerei, tulajdonképpen a túlöntözés következtében pusztul el. Aki kaspóban öntözi, ne hagyja sokáig a vízben, hanem öntse ki alóla – tanácsolta a szakeladó.

Gyökerek, léggyökerek és tévhitek

– Tévhit, hogy a pillangóorchidea gyökereinek fény kell, hiszen valós élőhelyén is a fában, tehát sötétben van a gyökérzete, amellyel kapaszkodik. Emiatt nem kell átlátszó kaspóba tenni. A léggyökereinek ellenben fény kell, ezért is törekednek kifele a cserépből. Nem szabad elföldelni, se levágni ollóval, mert léggyökereivel gyűjti be a párát a levegőből, amit mi is elősegíthetünk párásítással. Sokan azért vágják le a léggyökereit, mert csúnyának tartják, pedig nagyon is szükségesek az életben maradásukhoz. Ezen a „szépséghibán” már ne múljon az élete – hívta fel a figyelmet Puskás Erzsébet.

Mindkettő elvirágzott már. A bal oldali az illatos Cambria, amelynek álgumója van, míg a másik pillangóorchidea, amelynek léggyökerei vannak

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Hidegházi, papucs és az illatos

Az orchideának több tízezer változata létezik, de nem mindegyik fajtájának van szüksége állandó melegre. Ilyen a csónakorchidea vagy hidegházi orchidea, amely novembertől kapható tövestől, illetve virágja díszdobozokban. A hidegházi orchidea, mint a neve is mutatja, kedveli az árnyékot, illetve a hűvös időjárást. Kint kell tartani az első talajmenti fagyokig, mínusz 1-2 fokig, mert ez serkenti gyökereit arra, hogy virágot hozzon. A papucsorchideák a hidegházinál is kevesebb gondozást igényelnek. E tekintetben jó választás az illatos Cambria orchidea is, mert nem igényes. Hasonlóan a hidegházihoz, álgumóból növesztik virágjukat, de ezt az álgumót úgymond elfogyasztják a virágzás befejeztével, majd újabb virággumót hoznak, tudtuk meg.