A kattintás, ami tönkreteheti az életed – vigyázz az online csalókkal!

Az internet kényelmes, gyors, de sajnos a csalók kedvenc játszótere is. Egy pillanat alatt csapdába eshetünk, ha nem vagyunk elég óvatosak – hívja fel a figyelmet a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya. Nézzük, melyek a leggyakoribb online csalások, átverések, és hogyan védekezhetünk ellenük.

A rendőrség tanácsaival felvértezhetjük magunkat az online csalások ellen

Forrás: Getty Images

Mindennapi online csalások

Adathalászat: az adataid a tét

Az adathalász csalók e-mailekben, SMS-ekben vagy hamis weboldalakon próbálják megszerezni banki, személyes vagy bejelentkezési adataidat. Gyakran ismert szolgáltatók, bankok nevében küldik üzeneteiket, hogy megtévesszenek. Tipp: soha ne kattints gyanús linkre, és ellenőrizd a weboldalak címét!

Magyar pénzintézet, közműszolgáltató, hivatalos szerv weboldala .hu végződésű

Telefonos átverések: a hang mögött a csaló

Ismerős lehet az a helyzet, amikor egy „banki alkalmazott” vagy „hivatalos szerv” munkatársa hív telefonon, és valami sürgős problémával riogat. Ezek a hívások gyakran pénzszerzés vagy adatok kicsalásának céljával történnek. Légy résen, és soha ne adj ki érzékeny információt!

Banki ügyintéző se telefonon, se online nem kéri a bankkártya adatait!

Piactéri csalások: az álprofil mögött a veszély

Online vásárláskor előfordulhat, hogy hamis profillal találkozol, és valótlan hirdetésekbe botlasz. Ha az ajánlat túl szép, hogy igaz legyen, valószínűleg nem is igaz. Mindig ellenőrizd az eladót, és használj biztonságos fizetési módot.

Romantikus csalások: a szívre játszanak

A csalók a bizalmat kihasználva, online ismerkedés közben építenek kapcsolatot, majd pénzt kérnek különféle ürügyekkel. Légy óvatos az ismeretlenektől érkező pénzügyi kérésekkel, még ha a kapcsolat nagyon kedvesnek tűnik is.

Technikai támogatásnak álcázott átverések

A hamis „tech support” csalók ijesztő hibajelzésekkel próbálnak rávenni, hogy szoftvert telepíts, vagy hozzáférést adj az eszközeidhez. Ne engedj a nyomásnak: mindig ellenőrizd a hívás vagy üzenet hitelességét.

Soha senkinek ne add meg bankkártyaadataidat

Forrás: Getty Images

Mit tegyél, ha áldozattá váltál?

Azonnal értesítsd a bankot, ha gyanús pénzügyi tranzakció történt.

Tegyél feljelentést a lakóhelyed szerinti rendőrségen , akár a 112-es segélyhívón.

Ments el minden bizonyítékot: e-mailek, üzenetek, képernyőfotók mind segíthetnek a felderítésben.

Az online világ tele van lehetőségekkel, de a tudatosság életet menthet. Figyelj a jelekre, ne dőlj be a trükköknek, és oszd meg a tudást a környezeteddel is!