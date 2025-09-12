szeptember 12., péntek

Oldtimerek Kanizsán

1 órája

Volna kedve egy kis időutazáshoz? A zalai fesztiválon ezt is kipróbálhatja, méghozzá két keréken

Szeptember 12-én és 13-án (pénteken és szombaton) várja az érdeklődőket a 19. Kanizsai bor- és dödöllefesztivál szabadtéri rendezvénysorozata Nagykanizsa szívében, az Erzsébet téren. A programkavalkádban szombaton ismét feltűnik a Kanizsai Oldtimer Kerékpáros Szövetség, amelynek tagjai oldtimer kerékpárokkal vonulnak fel.

Benedek Bálint
Két éve Nagykanizsán a város napján találkoztak az oldtimer kerékpárosok. Dene Tibor elnök (elöl) büszke arra, hogy ismét eljönnek a barátaik

Fotó: archív/Szakony Attila

A kétnapos fesztiválon 4 országos hírű zenekar és 3 könnyűzenei formáció mellett 25 helyi és városkörnyéki fellépő, mintegy 400 szereplő ad műsort az Erzsébet téri KLÍMAPROFI-nagyszínpadon, valamint az 1956-os emlékkert szabadtéri kőszínpadán. Rajtuk kívül több más érdekes program miatt érdemes kilátogatni a fesztiválra, így a városban nagy feltűnést keltenek majd az oldtimer kerékpárok is.

oldtimer kerékpárok
Két éve, 2023-ban az oldtimer kerékpárok nyergében sok külföldi vendég ült, most a dödöllefesztiválra is eljönnek
Fotó: archív/Szakony Attila

Oldtimer kerékpárok: külföldiek is érkeznek

– Az előző évek nagy sikere után szeptember 13-án, szombaton ismét megrendezzük a nemzetközi veterán kerékpáros találkozót, és már 8. alkalommal a KOKSZ Rally-t – fogalmazott Dene Tibor, a Kanizsai Oldtimer Kerékpáros Szövetség elnöke. – Az összes külföldi barátunk megérkezik, de az országhatáron belüli kerékpárosok is eljönnek. A program 9 órakor az egy éve megnyílt Oldtimer Kerékpár Múzeum látogatásával indul, majd 10 órakor rajtol a 14 kilométeres KOKSZ Rally a Csónakázó-tó partjára. Közben egy frissítőpontnál megállunk a Kanizsa Arénánál.

Kerékpáros a labdarúgó Magyar Kupán?

Hozzátette: a Csónakázó-tónál játékok várják a túrán résztvevőket, ezt követően az FC Nagykanizsa mérkőzésére az Olajbányász stadionba tekernek, ahol megkerülik a pályát. A terveik szerint az egyik kerékpárosuk végzi el a kezdőrúgást a 15 órakor kezdődő FC Nagykanizsa-HR Rent Kozármisleny SE Magyar Kupa labdarúgó-mérkőzésen. Ezután pedig a csapat tagjai visszatérnek a dödöllefesztivál helyszínére az Erzsébet-térre, ahol a látogatók megcsodálhatják az oldtimer kerékpárokat.

 

