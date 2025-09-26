szeptember 26., péntek

Nemcsak a konyhában hasznos

1 órája

Felejtsd el a illatosítókat! Ez a fűszer lekörözi mindet

Címkék#otthon#fűszernövény#babérlevél#takarítás#kellemetlen szag#tisztítószer

Unod, hogy a lakásban állandóan a kellemetlen szagok dominálnak? A bolti illatosítók és az olcsó tisztítószerek csak ideig-óráig hatnak, helyettük egy egyszerű konyhai fűszer lehet a megoldás, amely természetes módon frissíti fel az otthonod levegőjét.

Zaol.hu

Akár rendszeresen porszívózol, akár olcsó tisztítószereket vetsz be, akár illatosítókat fújsz a lakásba, sok esetben a kellemetlen szagok mégis visszatérnek. A szőnyegek, függönyök és szőnyegpadlók belső rostjai magukba szívják a levegőben terjedő illatokat, és hagyják, hogy azok fokozatosan uralmuk alá vonják az otthonodat. Ekkor érkezik az a filléres fűszer, ami maradéktalanul megoldja a problémát

Ideje lecserélni az olcsó tisztítószereket.
Ideje lecserélni az olcsó tisztítószereket.
Fotó: Krakenimages.com / Forrás:  Shutterstock

A bolti tisztítószerek és szagtalanítók gyakran csak rövid ideig hatnak. Ráadásul a többségük tartalmaz olyan vegyi anyagokat, amelyek hosszú távon negatívan hathatnak az egészségünkre. De van egy régi házi trükk, amely meglepően hatékony lehet: a babérlevél.

Miért jobb a babérlevél, mint az olcsó tisztítószerek?

A levelek illóolajokat tartalmaznak, amelyek párolgás közben semlegesítik a kellemetlen szagokat, miközben friss, fás illatot árasztanak. Emellett a molyokat és a kisebb rovarokat is távol tartják. 

Az egyik legegyszerűbb, és leghatékonyabb módszer az, ha 4–5 babérlevelet elhelyezünk a szőnyeg alá. Már egyetlen éjszaka után érezni lehet a változást. Viszont nemcsak a szőnyegek esetében működik ez a praktika, a fiókokba és szekrényekbe helyezve is sokat segíthet a kellemetlen szagok elleni küzdelemben.

 

