37 perce
Ön is jókora bírságot kaphat nyugdíjasként, ha ezt elmulasztja bejelenteni
Sokan nem is tudnak róla, viszont súlyos büntetéseket kaphatnak, ha a nyugdíjba vonulásuk után elmulasztanak bejelenteni bizonyos változásokat. Akár több százezer forintos bírság is kiszabható.
Sokan úgy képzelik, hogy a nyugdíjba vonulás után már nincs sok papírmunkájuk, de ez tévedés. Az összeg folyósítását érintő változásokat minden nyugdíjasnak kötelessége bejelenteni, amennyiben ezt elmulasztják, jókora büntetést kaphatnak.
Milyen bejelentési kötelezettségünk van nyugdíjba vonulás után?
Minden nyugdíjasnak oda kell figyelnie az alábbi hivatalos adatainak bejelentésére, amennyiben ezek bármelyike módosul:
- lakcím- vagy tartózkodási hely változása
- bankszámlaszám változása
- név- vagy családi állapot változás
- tanulmányok, munkavégzés vagy keresőtevékenység változása
- hosszabb külföldi tartózkodás
- letartóztatás vagy szabadságvesztés
Azok, akik ezt elmulasztják jókora bírságot kaphatnak.
A törvény szerint a bírság 50 000–500 000 forint között mozoghat, és különösen súlyos esetekben akár 1 000 000 forint is lehet.
Ha valaki nem teszi meg időben a bejelentést, a nyugdíj összegéből vonhatják le a büntetést. Ha ez nem tenné ki a bírság egészét, akkor akár a munkabérből is levonásra kerülhet egy bizonyos rész. Végső soron pedig közigazgatási eljárás is indulhat.