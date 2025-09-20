Ön is jókora bírságot kaphat nyugdíjasként, ha ezt elmulasztja bejelenteni

Sokan úgy képzelik, hogy a nyugdíjba vonulás után már nincs sok papírmunkájuk, de ez tévedés. Az összeg folyósítását érintő változásokat minden nyugdíjasnak kötelessége bejelenteni, amennyiben ezt elmulasztják, jókora büntetést kaphatnak.

Nyugdíjba vonulás után is súlyos büntetéseket kaphatunk, ha ezt figyelmen kívül hagyjuk.

Fotó: pics five / Forrás: Shutterstock

Milyen bejelentési kötelezettségünk van nyugdíjba vonulás után?

Minden nyugdíjasnak oda kell figyelnie az alábbi hivatalos adatainak bejelentésére, amennyiben ezek bármelyike módosul:

lakcím- vagy tartózkodási hely változása

bankszámlaszám változása

név- vagy családi állapot változás

tanulmányok, munkavégzés vagy keresőtevékenység változása

hosszabb külföldi tartózkodás

letartóztatás vagy szabadságvesztés

Azok, akik ezt elmulasztják jókora bírságot kaphatnak.

A törvény szerint a bírság 50 000–500 000 forint között mozoghat, és különösen súlyos esetekben akár 1 000 000 forint is lehet.

- írja a teol.hu

Ha valaki nem teszi meg időben a bejelentést, a nyugdíj összegéből vonhatják le a büntetést. Ha ez nem tenné ki a bírság egészét, akkor akár a munkabérből is levonásra kerülhet egy bizonyos rész. Végső soron pedig közigazgatási eljárás is indulhat.