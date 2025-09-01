Halálos lehet a szúnyogcsípés

szeptember 1., hétfő

Az idei nyári szezonban ismét felütötte fejét a szúnyogok által terjesztett veszély Magyarországon. A nyugat-nílusi láz első hazai eredetű esete egy idős Pest megyei nőnél jelentkezett, akit agyvelőgyulladással kellett kórházba szállítani.

Mészáros Annarózsa
Szigorúbb lett a vérkészítmények szűrési rendszere a nyugati-nílusi láz miatt

Forrás: Getty Images

Augusztus végére Magyarországon is felbukkant az első idei, hazai eredetű nyugat-nílusi láz megbetegedés: egy 67 éves Pest vármegyei nőnél diagnosztizálták, akinél agyvelőgyulladás alakult ki. Néhány nappal később egy férfinál is igazolták a fertőzést, ő Olaszországból hurcolta be a vírust. Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz) már május óta szigorúbb szűréseket végez, hogy a vérkészítmények biztonságban maradjanak - mint arról társlapunk, a vaol.hu is írt. De mit kell tudnunk erről a betegségről, amely ismét felütötte a fejét?

Mi az a nyugat-nílusi láz
A nyugat-nílusi láz ellen nincs oltás, ezért a szúnyogcsípés elleni védekezés az első számú fegyverünk
Forrás:  Getty Images

Mi az a nyugat-nílusi láz?

A nyugat-nílusi láz egy szúnyogok által terjesztett vírusos betegség, amit a West Nile-vírus okoz. A kórokozót először 1937-ben, Ugandában azonosították, de azóta a világ számos részén jelen van, Magyarországon pedig évtizedek óta kimutatható, hazánkban az első eseteket Bács-Kiskun vármegyében 2015. augusztus 31-én igazolták. A fertőzés forrása legtöbbször madarak, amelyekben a vírus sokszorozódik, a kórokozót pedig szúnyogcsípés útján adják át az embernek.

Milyen tünetekkel jár?

A betegség lefolyása rendkívül változatos.

  1. Tünetmentes esetek: a legtöbb fertőzött semmit sem vesz észlel, a szervezet magától legyőzi a vírust.
  2. Enyhe formák: influenzaszerű panaszok jelentkeznek – láz, fejfájás, izomfájdalom, rossz közérzet, esetenként hányás vagy kiütések. Sok beteg nem is tudja, hogy átesett rajta.
  3. Súlyos, neuroinvazív forma: ritkán, de főként időseknél vagy legyengült immunrendszerű embereknél előfordulhat agyhártya- vagy agyvelőgyulladás. Életveszélyes állapot, ami tartós idegrendszeri károsodást, sőt halált is okozhat. Ilyenkor a tünetek riasztóak:
  • magas láz
  • erős fejfájás
  • tarkómerevség
  • zavartság, tudatzavar
  • görcsrohamok
  • izomgyengeség, bénulás

Leginkább az idősebb korosztályra, valamint a krónikus betegekre és a legyengült immunrendszerrel rendelkezőkre jelenti a legnagyobb veszélyt a betegség. Náluk nagyobb az esély a súlyos szövődményekre.

Van ellene oltás vagy gyógyszer?

Jelenleg nincs védőoltás és célzott gyógyszer sem. A kezelés tüneti, azaz lázcsillapításból, folyadékpótlásból és súlyos esetben intenzív kórházi ellátásból áll. Ezért kulcsfontosságú a megelőzés.

A legfontosabb, hogy elkerüljük a szúnyogcsípést:

  • használjunk rovarriasztó szereket,
  • viseljünk hosszú ruházatot főleg szürkületkor és éjszaka,
  • szereljünk fel szúnyoghálót az ablakokra,
  • szüntessük meg az állóvizeket a kertben (pl. esővízgyűjtő, hordó, vödör), mert ott szaporodnak a szúnyogok.
Mi az a nyugat-nílusi láz
Országos Vérellátó Szolgálat 2025 májusától minden levett vérmintát szűr a West Nile-vírusra
Fotó: Pancake Pictures

A véradás feltételei is szigorodtak

A nyugat-nílusi láz külön veszélyt jelent a vérátömlesztésre szoruló betegekre. A vírus ugyanis a vérkészítményekben is jelen lehet, ha fertőzött donortól származik. Ezért az Országos Vérellátó Szolgálat 2025 májusától minden levett vérmintát szűr a West Nile-vírusra, így kizárják a fertőzés átadását. Korábban 30 napra kizárták a véradásból és szűrést végeztek azoknál, akik veszélyes helyen jártak külföldön, vagy olyan hazai térségben töltöttek hosszabb időt, ahol előfordult ilyen megbetegedés. A magyar vérellátás tehát biztonságos, de a véradás önkéntesek nélkül nem működik – ezért minden egészséges ember segítsége fontos továbbra is, s könnyebbség, hogy nem kerül elutasításra egy véradó sem az új protokoll végett.

A nyugat-nílusi láz tehát velünk élő, szezonális fenyegetés, amit nem lehet félvállról venni. Bár a legtöbben észrevétlenül esnek át rajta, időseknél súlyos idegrendszeri megbetegedést okozhat. Nincs ellene oltás, ezért a szúnyogcsípés elleni védekezés az első számú fegyverünk. Az egészségügyi hatóságok folyamatosan figyelik a helyzetet, a véradásoknál pedig extra óvintézkedésekkel garantálják a biztonságot.

 

