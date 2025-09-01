Halálos lehet a szúnyogcsípés

Augusztus végére Magyarországon is felbukkant az első idei, hazai eredetű nyugat-nílusi láz megbetegedés: egy 67 éves Pest vármegyei nőnél diagnosztizálták, akinél agyvelőgyulladás alakult ki. Néhány nappal később egy férfinál is igazolták a fertőzést, ő Olaszországból hurcolta be a vírust. Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz) már május óta szigorúbb szűréseket végez, hogy a vérkészítmények biztonságban maradjanak - mint arról társlapunk, a vaol.hu is írt. De mit kell tudnunk erről a betegségről, amely ismét felütötte a fejét?

A nyugat-nílusi láz ellen nincs oltás, ezért a szúnyogcsípés elleni védekezés az első számú fegyverünk

Forrás: Getty Images

Mi az a nyugat-nílusi láz?

A nyugat-nílusi láz egy szúnyogok által terjesztett vírusos betegség, amit a West Nile-vírus okoz. A kórokozót először 1937-ben, Ugandában azonosították, de azóta a világ számos részén jelen van, Magyarországon pedig évtizedek óta kimutatható, hazánkban az első eseteket Bács-Kiskun vármegyében 2015. augusztus 31-én igazolták. A fertőzés forrása legtöbbször madarak, amelyekben a vírus sokszorozódik, a kórokozót pedig szúnyogcsípés útján adják át az embernek.

Milyen tünetekkel jár?

A betegség lefolyása rendkívül változatos.

Tünetmentes esetek: a legtöbb fertőzött semmit sem vesz észlel, a szervezet magától legyőzi a vírust. Enyhe formák: influenzaszerű panaszok jelentkeznek – láz, fejfájás, izomfájdalom, rossz közérzet, esetenként hányás vagy kiütések. Sok beteg nem is tudja, hogy átesett rajta. Súlyos, neuroinvazív forma: ritkán, de főként időseknél vagy legyengült immunrendszerű embereknél előfordulhat agyhártya- vagy agyvelőgyulladás. Életveszélyes állapot, ami tartós idegrendszeri károsodást, sőt halált is okozhat. Ilyenkor a tünetek riasztóak:

magas láz

erős fejfájás

tarkómerevség

zavartság, tudatzavar

görcsrohamok

izomgyengeség, bénulás

Leginkább az idősebb korosztályra, valamint a krónikus betegekre és a legyengült immunrendszerrel rendelkezőkre jelenti a legnagyobb veszélyt a betegség. Náluk nagyobb az esély a súlyos szövődményekre.

Van ellene oltás vagy gyógyszer?

Jelenleg nincs védőoltás és célzott gyógyszer sem. A kezelés tüneti, azaz lázcsillapításból, folyadékpótlásból és súlyos esetben intenzív kórházi ellátásból áll. Ezért kulcsfontosságú a megelőzés.