32 perce
Halálos lehet a szúnyogcsípés
Az idei nyári szezonban ismét felütötte fejét a szúnyogok által terjesztett veszély Magyarországon. A nyugat-nílusi láz első hazai eredetű esete egy idős Pest megyei nőnél jelentkezett, akit agyvelőgyulladással kellett kórházba szállítani.
Szigorúbb lett a vérkészítmények szűrési rendszere a nyugati-nílusi láz miatt
Forrás: Getty Images
Augusztus végére Magyarországon is felbukkant az első idei, hazai eredetű nyugat-nílusi láz megbetegedés: egy 67 éves Pest vármegyei nőnél diagnosztizálták, akinél agyvelőgyulladás alakult ki. Néhány nappal később egy férfinál is igazolták a fertőzést, ő Olaszországból hurcolta be a vírust. Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz) már május óta szigorúbb szűréseket végez, hogy a vérkészítmények biztonságban maradjanak - mint arról társlapunk, a vaol.hu is írt. De mit kell tudnunk erről a betegségről, amely ismét felütötte a fejét?
Mi az a nyugat-nílusi láz?
A nyugat-nílusi láz egy szúnyogok által terjesztett vírusos betegség, amit a West Nile-vírus okoz. A kórokozót először 1937-ben, Ugandában azonosították, de azóta a világ számos részén jelen van, Magyarországon pedig évtizedek óta kimutatható, hazánkban az első eseteket Bács-Kiskun vármegyében 2015. augusztus 31-én igazolták. A fertőzés forrása legtöbbször madarak, amelyekben a vírus sokszorozódik, a kórokozót pedig szúnyogcsípés útján adják át az embernek.
Milyen tünetekkel jár?
A betegség lefolyása rendkívül változatos.
- Tünetmentes esetek: a legtöbb fertőzött semmit sem vesz észlel, a szervezet magától legyőzi a vírust.
- Enyhe formák: influenzaszerű panaszok jelentkeznek – láz, fejfájás, izomfájdalom, rossz közérzet, esetenként hányás vagy kiütések. Sok beteg nem is tudja, hogy átesett rajta.
- Súlyos, neuroinvazív forma: ritkán, de főként időseknél vagy legyengült immunrendszerű embereknél előfordulhat agyhártya- vagy agyvelőgyulladás. Életveszélyes állapot, ami tartós idegrendszeri károsodást, sőt halált is okozhat. Ilyenkor a tünetek riasztóak:
- magas láz
- erős fejfájás
- tarkómerevség
- zavartság, tudatzavar
- görcsrohamok
- izomgyengeség, bénulás
Leginkább az idősebb korosztályra, valamint a krónikus betegekre és a legyengült immunrendszerrel rendelkezőkre jelenti a legnagyobb veszélyt a betegség. Náluk nagyobb az esély a súlyos szövődményekre.
Van ellene oltás vagy gyógyszer?
Jelenleg nincs védőoltás és célzott gyógyszer sem. A kezelés tüneti, azaz lázcsillapításból, folyadékpótlásból és súlyos esetben intenzív kórházi ellátásból áll. Ezért kulcsfontosságú a megelőzés.
A legfontosabb, hogy elkerüljük a szúnyogcsípést:
- használjunk rovarriasztó szereket,
- viseljünk hosszú ruházatot főleg szürkületkor és éjszaka,
- szereljünk fel szúnyoghálót az ablakokra,
- szüntessük meg az állóvizeket a kertben (pl. esővízgyűjtő, hordó, vödör), mert ott szaporodnak a szúnyogok.
A véradás feltételei is szigorodtak
A nyugat-nílusi láz külön veszélyt jelent a vérátömlesztésre szoruló betegekre. A vírus ugyanis a vérkészítményekben is jelen lehet, ha fertőzött donortól származik. Ezért az Országos Vérellátó Szolgálat 2025 májusától minden levett vérmintát szűr a West Nile-vírusra, így kizárják a fertőzés átadását. Korábban 30 napra kizárták a véradásból és szűrést végeztek azoknál, akik veszélyes helyen jártak külföldön, vagy olyan hazai térségben töltöttek hosszabb időt, ahol előfordult ilyen megbetegedés. A magyar vérellátás tehát biztonságos, de a véradás önkéntesek nélkül nem működik – ezért minden egészséges ember segítsége fontos továbbra is, s könnyebbség, hogy nem kerül elutasításra egy véradó sem az új protokoll végett.
A nyugat-nílusi láz tehát velünk élő, szezonális fenyegetés, amit nem lehet félvállról venni. Bár a legtöbben észrevétlenül esnek át rajta, időseknél súlyos idegrendszeri megbetegedést okozhat. Nincs ellene oltás, ezért a szúnyogcsípés elleni védekezés az első számú fegyverünk. Az egészségügyi hatóságok folyamatosan figyelik a helyzetet, a véradásoknál pedig extra óvintézkedésekkel garantálják a biztonságot.