Címkék#Nyerő Páros#Dietz Gusztáv#Laky Zsuzsi

Laky Zsuzsi és Dietz Gusztáv nyerte el a Nyerő Páros címet 2025-ben, számolt be az örömhírről a Nők Lapja Café. Már azt is tudni lehet, mire költik a nyereményt.

Zaol.hu
Laky Zsuzsi és párja nyert, ők a nyerő páros!

Fotó: RTL

A nagykanizsai származású szépségkirálynő, Laky Zsuzsi és Dietz Guszti, akik 17 éve alkotnak párt, megnyerték az RTL Nyerő Páros 2025 versenyét - írta meg a nlc.hu. A döntőben Bódi Bence – Varga Rebeka és Bárdosi Sanyi – Bárdosi Ildi páros is versenyben volt. A fináléban extrém körülmények — eső és szél — nehezítették a játékot, és a szerkesztők több mint két óra után döntöttek arról, hogy változtatnak a játékmeneten, mert szerettek volna elkerülni az egészségi kockázatokat.

Zsuzsi elmondta, hogy a szavazatok alakulását nem kalkulálta előre — bíztak abban is, hogy a Cooky produkciós pár bizalmat szavaz nekik, mivel együtt laktak, és jó kapcsolatra tettek szert egymással. Végül 2,5 millió forinttal távoztak.

A nyereményről azt mondták: a pénzt leginkább a házuk felújítására fordítják majd, és természetesen a családjuk — két gyermekük — igényeire is jut belőle.

A cikk Laky Zsuzsiékról a linken elérhető. A zaol.hu oldalon sokszor írtunk Zsuzsiról, a családjáról, és arról is, hogy szerepelt a Sztárbox című műsorban. Egy alkalommal arról is vallott, hogy korábban bántalmazó kapcsolatban élt.

 

