Hódít a Balaton-felvidék, számtalan felfedezésre váró kinccsel – itt a nemzeti parkok friss rangsora

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park a magyarok abszolút kedvence, mutat rá a Csodásmagyarország.hu 2198 fő részvételével, 2025 júliusában készült online kutatása. A változatos, értékekben gazdag természetvédelmi területre a megkérdezettek 22 százaléka szavazott. Az Őrségi Nemzeti Park – a falusias táj és árnyas erdők vidéke – 14 százalékkal a negyedik helyen zárt.

Hazai nemzeti parkok rangsora. Grafika: Csodasmagyarorszag.hu

Ikonikus látnivalók a díjnyertes nemzeti parkban

Bármelyik kiemelt természetvédelmi területről legyen is szó, mindegyik különleges látnivalókat és élményeket kínál: köztük több világörökségi helyszínnel is büszkélkedhet, mint például az Aggteleki, a Hortobágyi és a Fertő–Hanság Nemzeti Park. A most legszebbnek választott Balaton-felvidéki Nemzeti Park számos kuriózumot rejt. Itt található például a Kis-Balaton, amely Fekete István regényeinek is a helyszíne, a világon egyedülálló és csónakázásra is lehetőséget adó Tapolcai-tavasbarlang, valamint a híres Tihanyi-félsziget.

Kápolnapusztára "hívnak" a bivalyok: a látogató csodákat fedezhet fel

Fotó: Keszey Ágnes

Sok célpont

Emellett érdemes felfedezni a Bakony–Balaton Geoparkot, Hegyestűt, a badacsonyi bazaltorgonákat, valamint Salföldet és a Kápolnapusztai Bivalyrezervátumot is. A Káli-medence apró falvai vonzó fekvésük mellett gasztronómiai különlegességeikkel is csábítanak, míg a Badacsonyról vagy a Szigligeti várból páratlan panoráma nyílik a vidékre. A térség feltérképezhető egy tókerülő kerékpártúra részeként, de akár az Országos Kéktúra helyi szakaszain vagy a Balaton-felvidéki Kéktúrán barangolva is.