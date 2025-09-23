szeptember 23., kedd

Az első helyen

47 perce

Hódít a Balaton-felvidék, számtalan felfedezésre váró kinccsel – itt a nemzeti parkok friss rangsora

Hazánk tíz nemzeti parkja közül a Balaton-felvidékit tartják a legszebbnek a magyarok, derül ki a Csodásmagyarország.hu online felméréséből. A második helyen az Aggteleki, a harmadikon pedig Bükki Nemzeti Park végzett.

A Kis-Balaton az őszi fényekben még erre is képes: rózsaszínbe öltözik

Fotó: Mészáros Annarózsa/archív

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park a magyarok abszolút kedvence, mutat rá a Csodásmagyarország.hu 2198 fő részvételével, 2025 júliusában készült online kutatása. A változatos, értékekben gazdag természetvédelmi területre a megkérdezettek 22 százaléka szavazott. Az Őrségi Nemzeti Park – a falusias táj és árnyas erdők vidéke – 14 százalékkal a negyedik helyen zárt. 

Hazai nemzeti parkok rangsora. Grafika: Csodasmagyarorszag.hu

Ikonikus látnivalók a díjnyertes nemzeti parkban

Bármelyik kiemelt természetvédelmi területről legyen is szó, mindegyik különleges látnivalókat és élményeket kínál: köztük több világörökségi helyszínnel is büszkélkedhet, mint például az Aggteleki, a Hortobágyi és a Fertő–Hanság Nemzeti Park. A most legszebbnek választott Balaton-felvidéki Nemzeti Park számos kuriózumot rejt. Itt található például a Kis-Balaton, amely Fekete István regényeinek is a helyszíne, a világon egyedülálló és csónakázásra is lehetőséget adó Tapolcai-tavasbarlang, valamint a híres Tihanyi-félsziget. 

Kápolnapusztára "hívnak" a bivalyok: a látogató csodákat fedezhet fel
Fotó: Keszey Ágnes

Sok célpont

Emellett érdemes felfedezni a Bakony–Balaton Geoparkot, Hegyestűt, a badacsonyi bazaltorgonákat, valamint Salföldet és a Kápolnapusztai Bivalyrezervátumot is. A Káli-medence apró falvai vonzó fekvésük mellett gasztronómiai különlegességeikkel is csábítanak, míg a Badacsonyról vagy a Szigligeti várból páratlan panoráma nyílik a vidékre. A térség feltérképezhető egy tókerülő kerékpártúra részeként, de akár az Országos Kéktúra helyi szakaszain vagy a Balaton-felvidéki Kéktúrán barangolva is.

 

