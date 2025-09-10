1 órája
Ha nem látjuk, el sem hisszük: így került egy elefánt a Hévízi-tóba
Kevés olyan különös gyógyulástörténet akad a magyar fürdőkultúra múltjában, mint amikor egy fiatal elefánt kúráltatta magát a híres gyógyvízben. Nelly elefánt Hévíz történelmébe is beírta a nevét, amikor 1914 nyarán hat héten át lubickolt a tóban, hogy enyhítsék a lábfájdalmait. A fürdőkúra nemcsak a közönséget bűvölte el, hanem látványosan javított az állat állapotán is – Nellyből így lett az ország egyik legkülönösebb „fürdővendége”.
1913-ban Beketow Mátyás cirkuszigazgató egy hároméves elefántot ajándékozott a budapesti Állatkertnek. A kis hölgy, Nelly, már akkor fájlalta a lábát, így a cirkuszi pályára alkalmatlannak bizonyult. Az Állatkert orvosa, dr. Raitsits Emil vizsgálta meg, és kezdődő reumát állapított meg nála. Az állatkert vezetősége tanácskozott, majd megszületett a merész döntés: a beteg elefántot gyógyfürdővel próbálják meggyógyítani.
Logikus lett volna, ha Nelly a szomszédos Széchenyi Fürdőben kap kezelést. Csakhogy a kéttonnás állat medencébe eresztése akkoriban (és ma is) kivitelezhetetlennek számított. Ezért egy különleges megoldás mellett döntöttek: Nelly elefánt Hévízre utazik, hogy a híres gyógytóban kúráltassa magát.
Nelly elefánt hévízi kalandja: utazás és első fürdések
1914 nyarán tehervagon szállította Nellyt Keszthelyig, onnan pedig gyalog folytatta útját Hévízre – a látványosságra persze tömeg gyűlt össze. A Hévízi-tó vizében naponta kétszer lubickolt, először két-két órán át, majd másfél-másfél órát. A fürdő után pólyázták a lábait, de gyakran még így is visszaszökött a tóba, annyira élvezte a gyógyvizet.
Gyógyulás és vendéglátás
A kúra látványos eredményt hozott: Nelly egyre könnyebben mozgott, javult az állapota, még a súlya is gyarapodott. Hévízen ráadásul nemcsak a fürdést biztosították ingyen, hanem az élelméről is gondoskodtak. Az elefánthölgy igazi kedvenc lett, a fürdőzők és a helyiek körében egyaránt.
Búcsú Hévíztől
Hat hét alatt több mint 90 kezelésen esett át, majd hazafelé ismét gyalog tette meg az utat Keszthelyig, onnan tehervonattal érkezett a Nyugati pályaudvarra, ahonnan visszasétált az Állatkertbe. Bár élete sajnos nem lett hosszú – 1922-ben pusztult el lépfenés takarmány miatt –, Nelly története így is legendássá vált.
Hévíz, a gyógyulások helyszíne
Nelly esete csak egy a számtalan hévízi gyógyulástörténet közül. A gyógyvíz és a fürdőkúrák hatását emberek és állatok egyaránt megtapasztalták. Elég, ha a terrier Bobára gondolunk, aki 1985-ben szinte járásképtelenül érkezett Bécsből, ám a hévízi kezelések után vidáman szaladgált haza.
Hungarikum, amely csodákra képes
A Hévízi-tó már a római idők óta ismert, sőt, a hagyomány szerint még Theodosius császár is itt gyógyult meg gyermekkorában. Nem véletlen, hogy 2015-ben a tó és a hévízi gyógyászat a hungarikumok közé került. Egy olyan magyar érték, amelyet évről évre a vendégek nyolcvan százaléka visszatérően keres fel.