Ha nem látjuk, el sem hisszük: így került egy elefánt a Hévízi-tóba

1913-ban Beketow Mátyás cirkuszigazgató egy hároméves elefántot ajándékozott a budapesti Állatkertnek. A kis hölgy, Nelly, már akkor fájlalta a lábát, így a cirkuszi pályára alkalmatlannak bizonyult. Az Állatkert orvosa, dr. Raitsits Emil vizsgálta meg, és kezdődő reumát állapított meg nála. Az állatkert vezetősége tanácskozott, majd megszületett a merész döntés: a beteg elefántot gyógyfürdővel próbálják meggyógyítani.

Logikus lett volna, ha Nelly a szomszédos Széchenyi Fürdőben kap kezelést. Csakhogy a kéttonnás állat medencébe eresztése akkoriban (és ma is) kivitelezhetetlennek számított. Ezért egy különleges megoldás mellett döntöttek: Nelly elefánt Hévízre utazik, hogy a híres gyógytóban kúráltassa magát.

Nelly elefánt Hévízen a gondozójával pancsikol

Forrás: heviz.hu

Nelly elefánt hévízi kalandja: utazás és első fürdések

1914 nyarán tehervagon szállította Nellyt Keszthelyig, onnan pedig gyalog folytatta útját Hévízre – a látványosságra persze tömeg gyűlt össze. A Hévízi-tó vizében naponta kétszer lubickolt, először két-két órán át, majd másfél-másfél órát. A fürdő után pólyázták a lábait, de gyakran még így is visszaszökött a tóba, annyira élvezte a gyógyvizet.

Gyógyulás és vendéglátás

A kúra látványos eredményt hozott: Nelly egyre könnyebben mozgott, javult az állapota, még a súlya is gyarapodott. Hévízen ráadásul nemcsak a fürdést biztosították ingyen, hanem az élelméről is gondoskodtak. Az elefánthölgy igazi kedvenc lett, a fürdőzők és a helyiek körében egyaránt.

Forrás: varosliget.blog

Búcsú Hévíztől

Hat hét alatt több mint 90 kezelésen esett át, majd hazafelé ismét gyalog tette meg az utat Keszthelyig, onnan tehervonattal érkezett a Nyugati pályaudvarra, ahonnan visszasétált az Állatkertbe. Bár élete sajnos nem lett hosszú – 1922-ben pusztult el lépfenés takarmány miatt –, Nelly története így is legendássá vált.

Hévíz, a gyógyulások helyszíne

Nelly esete csak egy a számtalan hévízi gyógyulástörténet közül. A gyógyvíz és a fürdőkúrák hatását emberek és állatok egyaránt megtapasztalták. Elég, ha a terrier Bobára gondolunk, aki 1985-ben szinte járásképtelenül érkezett Bécsből, ám a hévízi kezelések után vidáman szaladgált haza.