1 órája
Szia Uram! Sztriptízbár 20 millióért érdekel?
Ha valaki olcsó szántóra, fél házra vagy épp egy bontásra ítélt autóra vágyik, érdemes körülnézni a liciteknél. A NAV árverési oldala most is tartogat furcsa és izgalmas tételeket: az egykori sztriptízbártól kezdve a filléres Matizon át egészen egy megkímélt Opel Zafiráig mindenféle kincs gazdát cserélhet.
A NAV árverési oldalán időről időre felbukkannak igazi kuriózumok. Ingatlanok, autók és néha egészen szokatlan tételek keresnek új gazdát. Most megnéztük, mi mindenre lehet licitálni – van itt fél szántó, bontásra váró ház, de még egy egykori sztriptízbár is.
A NAV árverési csemegéi: szántótól a sztriptízbárig
Fél szántó 50 ezerért Csömödéren
Egy 619 négyzetméteres szántó kerül kalapács alá, amelyért mindössze 50 ezer forintról indul a licit. Az ingatlan jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll, a környező területekkel együtt van beszántva. Megközelíteni a Fő utca 66. szám alatti telek felől lehet.
Háromszobás fél ház Lickóvadamoson
Akinek inkább lakóingatlanra fáj a foga, annak Lickóvadamos kínál érdekességet. Egy 90 négyzetméteres, háromszobás fél ház keres új gazdát 9 millió forintért. A tető cserépfedésű, az állapot közepes. A melléképület – egy 80 nm-es tároló – viszont erősen elhanyagolt.
Lakóház - lakóház nélkül
Salomváron egy 724 négyzetméteres ingatlan vár új tulajdonosra 1,5 millió forintért. Az ingatlan-nyilvántartásban ugyan "kivett lakóház, udvar" szerepel, de a ház már rég elbontásra került. A közművek adottak: víz, villany és csatorna is van. A területen található mobilgarázs viszont nem része az árverésnek.
Zalaegerszeg: egykori sztriptízbár 20 millióért
Talán a legérdekesebb tétel Zalaegerszegen található: az egykori Márka presszó, vagyis a régi sztriptízbár 20 millió forintos kikiáltási áron. Az ingatlan 221 négyzetméteres, tíz helyiséggel, de a berendezés már nem része az ajánlatnak.
Autók fillérekért – Matiztól BMW-ig
Nemcsak ingatlanokat, hanem autókat is kínálnak az árverésen.
- Daewoo Matiz: 30 ezer forintért kínálják, de nincs forgalmi, törzskönyv, rendszám, és évek óta egy telepen áll. Nem tudni, beindul-e még valaha.
- Renault Scenic: szintén 30 ezer forintról indul. Bár magyar nyilvántartásban nem szerepel, megfelelő papírozás után üzembe helyezhető – vagy bontásra is mehet.
- Opel Zafira Life: a kínálat csúcsa a maga 10 milliós árával. Négyéves, dízel, érvényes műszakival, klímával, ABS-szel és téli gumival. Látható sérülés nincs, megkímélt állapotban kínálják.
- Lada Niva (2000-es évjárat): fehér színben, 114 ezer kilométerrel, viszont hiányzik az anyósülés és a karosszéria is erősen viseltes. 60 ezer forintért vihető.
- BMW, Skoda, Opel: a választékban akad még 26 éves BMW 500 ezerért, egy hibás Opel 150 ezerért, valamint egy 2004-es Skoda magnóval 100 ezerért.
Mit visz a kalapács?
A NAV árverésein tehát mindenki találhat magának valami érdekeset: van, aki szántót, van, aki bontásra váró házat keres, más pedig egy különleges múltú vendéglátóhelyet. Az autós kínálat pedig a kacatoktól a még használható családi autókig terjed.