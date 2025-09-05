Szia Uram! Sztriptízbár 20 millióért érdekel?

A NAV árverési oldalán időről időre felbukkannak igazi kuriózumok. Ingatlanok, autók és néha egészen szokatlan tételek keresnek új gazdát. Most megnéztük, mi mindenre lehet licitálni – van itt fél szántó, bontásra váró ház, de még egy egykori sztriptízbár is.

A NAV árverési oldalán most egykori sztriptízbárra is licitálhat

Forrás: NAV

A NAV árverési csemegéi: szántótól a sztriptízbárig

Fél szántó 50 ezerért Csömödéren

Egy 619 négyzetméteres szántó kerül kalapács alá, amelyért mindössze 50 ezer forintról indul a licit. Az ingatlan jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll, a környező területekkel együtt van beszántva. Megközelíteni a Fő utca 66. szám alatti telek felől lehet.

A csömödéri szántó 50 ezerét keres gazdát

Forrás: NAV

Háromszobás fél ház Lickóvadamoson

Akinek inkább lakóingatlanra fáj a foga, annak Lickóvadamos kínál érdekességet. Egy 90 négyzetméteres, háromszobás fél ház keres új gazdát 9 millió forintért. A tető cserépfedésű, az állapot közepes. A melléképület – egy 80 nm-es tároló – viszont erősen elhanyagolt.

Lehet, hogy valaki fél házat venne Zalában

Forrás: NAV

Lakóház - lakóház nélkül

Salomváron egy 724 négyzetméteres ingatlan vár új tulajdonosra 1,5 millió forintért. Az ingatlan-nyilvántartásban ugyan "kivett lakóház, udvar" szerepel, de a ház már rég elbontásra került. A közművek adottak: víz, villany és csatorna is van. A területen található mobilgarázs viszont nem része az árverésnek.

Itt egy lakóház, vagyis a helye

Forrás: NAV

Zalaegerszeg: egykori sztriptízbár 20 millióért

Talán a legérdekesebb tétel Zalaegerszegen található: az egykori Márka presszó, vagyis a régi sztriptízbár 20 millió forintos kikiáltási áron. Az ingatlan 221 négyzetméteres, tíz helyiséggel, de a berendezés már nem része az ajánlatnak.

Az egykori Márka sztriptízbár is kalapács alá került

Forrás: NAV

Autók fillérekért – Matiztól BMW-ig

Nemcsak ingatlanokat, hanem autókat is kínálnak az árverésen.

Ha szeretne egy lepusztult Lada Nivát, most az öné lehet

Forrás: NAV