21 kiló lisztből készült a finom rétes – nagyot szólt zalai falu fesztiválja (galéria)

Nagykutason a Rétesfesztivál és a szüreti vigadalom egyszerre szólt a hagyományok ápolásáról és a közösség összefogásáról, hiszen a település apraja-nagyja részt vett a programokban, a vendégek pedig élményekben gazdag napot tölthettek el a faluban.

Összesen 21 kiló lisztből dagasztottak rétestésztát a nagykutasi asszonyok. Fotó: Jóna István

– Ez egy nagyon régi hagyomány, amely jóval azelőtt is létezett, hogy ideköltöztünk volna – fogalmazott Kaczor Zsolt polgármester, aki szerint a rendezvény igazi közösségformáló erővel bír. Mint mondta, a szervezésben és lebonyolításban mindig sok lelkes segítő vesz részt, akik idejüket és energiájukat a faluért áldozzák.

Gasztronómiai élmények

Gasztronómiai élményekből sem volt hiány: 21 kiló lisztből dagasztottak rétestésztát a helyi asszonyok. Az ínyencek kelt és húzott rétesek közül válogathattak – túrós, darás, tökös-mákos, meggyes és almás változatban. A hagyományos tarhonyás pörkölt és a friss pogácsa szintén nagy sikert aratott.

Nagykutasi kemény mag

– Van egy kemény magunk, melynek tagjai a 10 éves gyerektől a 77 éves felnőttig mindig segítenek. Ez tartja össze a falut – hangsúlyozta Preisz Szilvia alpolgármester, aki elárulta: a családtagjai is minden évben részt vesznek a munkálatokban, sőt, az édesapja maga süt kelt rétest.

A legkisebbek részvétele különösen szívmelengető volt. A nyolcéves Vincze Mira például nagy lelkesedéssel sajtozta a pogácsát. Édesanyja, Petra úgy fogalmazott: fontos, hogy a gyerekek megtapasztalják, milyen érték a közösségi élet építése.

A nyolcéves Vincze Mira sajtot szór a pogácsára. Mindig örömmel vesz részt a munkában.

Fotó: Jóna István

– Mira mindig örömmel vesz részt a munkában, számára természetes, hogy segít – tette hozzá az édesanya.

A látványos szüreti felvonulási menet minden utcát érintett. Két hintó, tíz lovas, több traktor és quad vonult végig a falun, a kisbíró minden megállónál elmondta tréfás beszédét. A bíróné és a bíró szerepét idén Dormán Andrea és Horváth Péter töltötte be.

Színes programkínálat

A Pajtaszínház és a faluház köré szerveződött a programkínálat, ahol vendégfellépők színesítették a műsort. A vasboldogasszonyi és az andráshidai népdalkör, ifj. Horváth Károly és asszonykórusa, valamint a Bibrics táncegyüttes mind nagy sikert arattak. A jó hangulatról a Sógorok zenekar gondoskodott, este pedig bál zárta a napot.