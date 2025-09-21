1 órája
Csak egy átnézés? - Mutatjuk miért kerülhet 50 ezer forintba a műszaki vizsga
Minden sofőr ismeri azt a pillanatot, amikor közeleg ez a bizonyos határidő. Az műszaki vizsga során alaposan megvizsgálják járművünket, de vajon tudjuk pontosan, hogy mit is néznek át ilyenkor az autón?
2025 februárjától változott a normál személyautók, azaz az M1-es kategóriába tartozó járművek műszaki vizsga alapdíja. Korábban ez az összeg 16 290 Ft volt, most már 26 700 Ft. De ennél a díjnál gyakrabban magasabb végösszeggel találkoznak az autótulajdonosok, jellemzően 40–50 ezer forint körül zárul a procedúra.
Miről szól a műszaki vizsga?
A műszaki vizsga nem csak papírmunka, hanem alapos ellenőrzés, hogy biztonságos legyen az autó közúton. Íme a főbb vizsgálati területek:
- fékrendszer,
- kormányrendszer, futómű, lengéscsillapítók,
- gumiabroncsok,
- kipufogó és környezetvédelmi vizsgálatok,
- világítás, elektromos rendszer,
- karosszéria, utastér, biztonsági elemek,
- kilométeróra eredetiség.
Mi történik, ha műszaki vizsga nélkül közlekedünk?
Egy egyáltalán nem ritka eset. Nagyon sokan csak akkor kapnak észbe, hogy el kellett volna vinni autójukat a műszaki viszgára, amikor egy közúti ellenőrzés során a rendőr felhívja rá a figyelmet. Ha ilyen körülmények között derül ki, hogy nincs érvényes műszaki vizsga a járművön, akár 78 ezer forintos bírság is kiszabható. Ezért jobb előre tervezni.