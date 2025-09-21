szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

27°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jármű

1 órája

Csak egy átnézés? - Mutatjuk miért kerülhet 50 ezer forintba a műszaki vizsga

Címkék#jármű#bírság#műszaki vizsga#közlekedés#autó

Minden sofőr ismeri azt a pillanatot, amikor közeleg ez a bizonyos határidő. Az műszaki vizsga során alaposan megvizsgálják járművünket, de vajon tudjuk pontosan, hogy mit is néznek át ilyenkor az autón?

Zaol.hu

2025 februárjától változott a normál személyautók, azaz az M1-es kategóriába tartozó járművek műszaki vizsga alapdíja. Korábban ez az összeg 16 290 Ft volt, most már 26 700 Ft. De ennél a díjnál gyakrabban magasabb végösszeggel találkoznak az autótulajdonosok, jellemzően 40–50 ezer forint körül zárul a procedúra.

Sokan nem tudják, hogy mi történik a műszaki vizsga alatt.
Sokan nem tudják, hogy mi történik a műszaki vizsga alatt.
Fotó: Standret / Forrás:  Shutterstock

Miről szól a műszaki vizsga?

A műszaki vizsga nem csak papírmunka, hanem alapos ellenőrzés, hogy biztonságos legyen az autó közúton. Íme a főbb vizsgálati területek:

  • fékrendszer,
  • kormányrendszer, futómű, lengéscsillapítók,
  • gumiabroncsok, 
  • kipufogó és környezetvédelmi vizsgálatok, 
  • világítás, elektromos rendszer,
  • karosszéria, utastér, biztonsági elemek,
  • kilométeróra eredetiség.

Mi történik, ha műszaki vizsga nélkül közlekedünk?

Egy egyáltalán nem ritka eset. Nagyon sokan csak akkor kapnak észbe, hogy el kellett volna vinni autójukat a műszaki viszgára, amikor egy közúti ellenőrzés során a rendőr felhívja rá a figyelmet. Ha ilyen körülmények között derül ki, hogy nincs érvényes műszaki vizsga a járművön, akár 78 ezer forintos bírság is kiszabható. Ezért jobb előre tervezni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu