Csak egy átnézés? - Mutatjuk miért kerülhet 50 ezer forintba a műszaki vizsga

2025 februárjától változott a normál személyautók, azaz az M1-es kategóriába tartozó járművek műszaki vizsga alapdíja. Korábban ez az összeg 16 290 Ft volt, most már 26 700 Ft. De ennél a díjnál gyakrabban magasabb végösszeggel találkoznak az autótulajdonosok, jellemzően 40–50 ezer forint körül zárul a procedúra.

Sokan nem tudják, hogy mi történik a műszaki vizsga alatt.

Fotó: Standret / Forrás: Shutterstock

Miről szól a műszaki vizsga?

A műszaki vizsga nem csak papírmunka, hanem alapos ellenőrzés, hogy biztonságos legyen az autó közúton. Íme a főbb vizsgálati területek:

fékrendszer,

kormányrendszer, futómű, lengéscsillapítók,

gumiabroncsok,

kipufogó és környezetvédelmi vizsgálatok,

világítás, elektromos rendszer,

karosszéria, utastér, biztonsági elemek,

kilométeróra eredetiség.

Mi történik, ha műszaki vizsga nélkül közlekedünk?

Egy egyáltalán nem ritka eset. Nagyon sokan csak akkor kapnak észbe, hogy el kellett volna vinni autójukat a műszaki viszgára, amikor egy közúti ellenőrzés során a rendőr felhívja rá a figyelmet. Ha ilyen körülmények között derül ki, hogy nincs érvényes műszaki vizsga a járművön, akár 78 ezer forintos bírság is kiszabható. Ezért jobb előre tervezni.