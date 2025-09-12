szeptember 12., péntek

Mária névnap

21°
+22
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szeptember 18-19-20.

1 órája

Mustra Wine & Chill – Mustra pohárral a kezedben járhatod körbe ebben a városban a vendéglátóhelyeket (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#Mustra-WINE & CHILL#rendezvény#minifesztivál

Ötödik évadját éli és őszi rendezvényével folytatódik a belvárosi vendéglátóhelyek mustrája Zalaegerszegen. A Mustra Wine & Chill szeptember 18-19-20-án az erre az alkalommal készített ínyencségekkel és hangulatos zenével várja az érdeklődőket. A háromnapos rendezvénysorozathoz a Belvárosi korzó üzletei is csatlakoztak.

Antal Lívia

A zalaegerszegi Mustra Wine & Chill őszi minifesztiválon az Alibi, a Contrast, a Csáó Béla, a Parázs Bisztró, a Piccolo és a Spájz vendéglátóhelyeket lehet felkeresni, akár egy mustra pohárral a kezünkben. A program részleteiről ezúttal a Piccoló vendéglőben tartottak sajtótájékoztatót pénteken.

Mustra Wine & Chill Zalaegerszegen jövő csütörtöktől. A sajtótájékoztató résztvevői balról: Takács András (Piccolo Vendéglő), Kovács György ( Zala Optika Csoport), Major Bence (Parázs Bisztró), dr. Vadvári Tibor, Zalaegerszeg alpolgármestere, Becze Barnabás (Spájz Eco-Gourmet), Szekeres Péter (Contrast Cafe és Bistro) és Papp Péter (Alibi Pub & Pizza)
Mustra Wine & Chill Zalaegerszegen jövő csütörtöktől. A sajtótájékoztató résztvevői balról: Takács András (Piccolo Vendéglő), Kovács György (Zala Optika Csoport), Major Bence (Parázs Bisztró), dr. Vadvári Tibor, Zalaegerszeg alpolgármestere, Becze Barnabás (Spájz Eco-Gourmet), Szekeres Péter (Contrast Cafe és Bistro) és Papp Péter (Alibi Pub & Pizza) 
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Mustra Wine & Chill – közösséget teremt

A tájékoztatón Becze Barnabás, a Spájz Eco-Gourmet tulajdonosa, a Mustra rendezvénysorozat egyik megálmodója köszöntötte a megjelenteket. Az önkormányzat nem csak a város gazdasági fejlődését tartja szem előtt, de azt is, hogy közösséget alkossanak lakói, mondta dr. Vadvári Tibor alpolgármester. Kiemelte, hogy a hat vendéglátóhely tulajdonosai összefogásának eredménye immár ötödik éve a háromnapos színvonalas programsorozat, amelynek őszi alkalmát rendezik meg.

Ilyen ínyencséget kínálnak a minifesztiválon

A tavaszra utaló grill helyett ezért került be a wine az őszi program elnevezésébe. A Parázs Bisztró, Parázs fröccsterasszal várja az érdeklődőket, és fesztiválételként pacalpörkölt, velős pirítós és lecsó variációk, valamint kacsamájpástétom szerepel majd kínálatukban. Az Alibi Pub & Pizza bagettben tálalt olasz paradicsomos húsgombóccal, a Pizza Polpette al raguval, valamint kolbászos és gorgonzolás fesztiválpizzával készül. A Contrast Cafe és Bistro avokádókrémes, bivaly mozzarellás Pizza Romanat, darált sertésragus Mustra wrappot, és kecskesajtos salátát kínál. A villásreggelit fogyasztók friss narancslét és Prosecco-t kapnak ajándékba.

Mustra Wine & Chill Zalaegerszegen
A Mustra Wine & Chill hat vendéglátóhelye szeptember 18-19-20-án, csütörtökön, pénteken és szombaton várja az érdeklődőket.
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

14 belvárosi üzlet csatlakozott a Mustra Wine & Chill-hez

A Spájz Eco-Gourmet ajánlatában három fesztiválétel szerepel. Lesz lazacfilé pezsgőhabbal és burgonyasalátával, csirke saslik csöves kukoricával és abált disznóságok hidegtállal. A Piccolo vendéglő sous vide csirkemellet, tonhalat, stake-t, grillezett szarvasgerincet kínál különféle feltétekkel. A Csáó Béla fesztiválétlapján Arancini, vagyis sült olasz rizsgolyó szerepel, amit többek között zöldséges marharaguval, erdei gombás, parmezános töltelékkel töltenek meg. Kovács György, a Zala Optika Csoport tulajdonosa arról számolt be, hogy a Belvárosi Korzó keretében 14 üzlet csatlakozott a Mustra Wine & Chill rendezvénysorozathoz, amelyek csütörtökön és pénteken este hét óráig lesznek nyitva.

Mustra sajtótájékoztató

Fotók: Pezzetta Umberto

Mind a hat vendéglátóhelyen különleges ételekkel, italokkal, valamint élőzenével várják az érdeklődőket. A Mustra Wine & Chill rendezvényről készült szórólap minden információt tartalmaz, amit minden zalaegerszegi megtalálhat postaládájában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu