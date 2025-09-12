Mustra Wine & Chill – Mustra pohárral a kezedben járhatod körbe ebben a városban a vendéglátóhelyeket (galéria, videó)

A zalaegerszegi Mustra Wine & Chill őszi minifesztiválon az Alibi, a Contrast, a Csáó Béla, a Parázs Bisztró, a Piccolo és a Spájz vendéglátóhelyeket lehet felkeresni, akár egy mustra pohárral a kezünkben. A program részleteiről ezúttal a Piccoló vendéglőben tartottak sajtótájékoztatót pénteken.

Mustra Wine & Chill Zalaegerszegen jövő csütörtöktől. A sajtótájékoztató résztvevői balról: Takács András (Piccolo Vendéglő), Kovács György (Zala Optika Csoport), Major Bence (Parázs Bisztró), dr. Vadvári Tibor, Zalaegerszeg alpolgármestere, Becze Barnabás (Spájz Eco-Gourmet), Szekeres Péter (Contrast Cafe és Bistro) és Papp Péter (Alibi Pub & Pizza)

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Mustra Wine & Chill – közösséget teremt

A tájékoztatón Becze Barnabás, a Spájz Eco-Gourmet tulajdonosa, a Mustra rendezvénysorozat egyik megálmodója köszöntötte a megjelenteket. Az önkormányzat nem csak a város gazdasági fejlődését tartja szem előtt, de azt is, hogy közösséget alkossanak lakói, mondta dr. Vadvári Tibor alpolgármester. Kiemelte, hogy a hat vendéglátóhely tulajdonosai összefogásának eredménye immár ötödik éve a háromnapos színvonalas programsorozat, amelynek őszi alkalmát rendezik meg.

Ilyen ínyencséget kínálnak a minifesztiválon

A tavaszra utaló grill helyett ezért került be a wine az őszi program elnevezésébe. A Parázs Bisztró, Parázs fröccsterasszal várja az érdeklődőket, és fesztiválételként pacalpörkölt, velős pirítós és lecsó variációk, valamint kacsamájpástétom szerepel majd kínálatukban. Az Alibi Pub & Pizza bagettben tálalt olasz paradicsomos húsgombóccal, a Pizza Polpette al raguval, valamint kolbászos és gorgonzolás fesztiválpizzával készül. A Contrast Cafe és Bistro avokádókrémes, bivaly mozzarellás Pizza Romanat, darált sertésragus Mustra wrappot, és kecskesajtos salátát kínál. A villásreggelit fogyasztók friss narancslét és Prosecco-t kapnak ajándékba.

A Mustra Wine & Chill hat vendéglátóhelye szeptember 18-19-20-án, csütörtökön, pénteken és szombaton várja az érdeklődőket.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

14 belvárosi üzlet csatlakozott a Mustra Wine & Chill-hez

A Spájz Eco-Gourmet ajánlatában három fesztiválétel szerepel. Lesz lazacfilé pezsgőhabbal és burgonyasalátával, csirke saslik csöves kukoricával és abált disznóságok hidegtállal. A Piccolo vendéglő sous vide csirkemellet, tonhalat, stake-t, grillezett szarvasgerincet kínál különféle feltétekkel. A Csáó Béla fesztiválétlapján Arancini, vagyis sült olasz rizsgolyó szerepel, amit többek között zöldséges marharaguval, erdei gombás, parmezános töltelékkel töltenek meg. Kovács György, a Zala Optika Csoport tulajdonosa arról számolt be, hogy a Belvárosi Korzó keretében 14 üzlet csatlakozott a Mustra Wine & Chill rendezvénysorozathoz, amelyek csütörtökön és pénteken este hét óráig lesznek nyitva.