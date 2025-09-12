1 órája
Mustra Wine & Chill – Mustra pohárral a kezedben járhatod körbe ebben a városban a vendéglátóhelyeket (galéria, videó)
Ötödik évadját éli és őszi rendezvényével folytatódik a belvárosi vendéglátóhelyek mustrája Zalaegerszegen. A Mustra Wine & Chill szeptember 18-19-20-án az erre az alkalommal készített ínyencségekkel és hangulatos zenével várja az érdeklődőket. A háromnapos rendezvénysorozathoz a Belvárosi korzó üzletei is csatlakoztak.
A zalaegerszegi Mustra Wine & Chill őszi minifesztiválon az Alibi, a Contrast, a Csáó Béla, a Parázs Bisztró, a Piccolo és a Spájz vendéglátóhelyeket lehet felkeresni, akár egy mustra pohárral a kezünkben. A program részleteiről ezúttal a Piccoló vendéglőben tartottak sajtótájékoztatót pénteken.
Mustra Wine & Chill – közösséget teremt
A tájékoztatón Becze Barnabás, a Spájz Eco-Gourmet tulajdonosa, a Mustra rendezvénysorozat egyik megálmodója köszöntötte a megjelenteket. Az önkormányzat nem csak a város gazdasági fejlődését tartja szem előtt, de azt is, hogy közösséget alkossanak lakói, mondta dr. Vadvári Tibor alpolgármester. Kiemelte, hogy a hat vendéglátóhely tulajdonosai összefogásának eredménye immár ötödik éve a háromnapos színvonalas programsorozat, amelynek őszi alkalmát rendezik meg.
Ilyen ínyencséget kínálnak a minifesztiválon
A tavaszra utaló grill helyett ezért került be a wine az őszi program elnevezésébe. A Parázs Bisztró, Parázs fröccsterasszal várja az érdeklődőket, és fesztiválételként pacalpörkölt, velős pirítós és lecsó variációk, valamint kacsamájpástétom szerepel majd kínálatukban. Az Alibi Pub & Pizza bagettben tálalt olasz paradicsomos húsgombóccal, a Pizza Polpette al raguval, valamint kolbászos és gorgonzolás fesztiválpizzával készül. A Contrast Cafe és Bistro avokádókrémes, bivaly mozzarellás Pizza Romanat, darált sertésragus Mustra wrappot, és kecskesajtos salátát kínál. A villásreggelit fogyasztók friss narancslét és Prosecco-t kapnak ajándékba.
14 belvárosi üzlet csatlakozott a Mustra Wine & Chill-hez
A Spájz Eco-Gourmet ajánlatában három fesztiválétel szerepel. Lesz lazacfilé pezsgőhabbal és burgonyasalátával, csirke saslik csöves kukoricával és abált disznóságok hidegtállal. A Piccolo vendéglő sous vide csirkemellet, tonhalat, stake-t, grillezett szarvasgerincet kínál különféle feltétekkel. A Csáó Béla fesztiválétlapján Arancini, vagyis sült olasz rizsgolyó szerepel, amit többek között zöldséges marharaguval, erdei gombás, parmezános töltelékkel töltenek meg. Kovács György, a Zala Optika Csoport tulajdonosa arról számolt be, hogy a Belvárosi Korzó keretében 14 üzlet csatlakozott a Mustra Wine & Chill rendezvénysorozathoz, amelyek csütörtökön és pénteken este hét óráig lesznek nyitva.
Mustra sajtótájékoztatóFotók: Pezzetta Umberto
Mind a hat vendéglátóhelyen különleges ételekkel, italokkal, valamint élőzenével várják az érdeklődőket. A Mustra Wine & Chill rendezvényről készült szórólap minden információt tartalmaz, amit minden zalaegerszegi megtalálhat postaládájában.