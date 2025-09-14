13 perce
Hihetetlen manőverek, szárnyaló adrenalin – világbajnokság a Hévíz–Balaton reptéren (galéria, videó)
Az ég lett a főszereplő Zalában: szeptember 12–20. között a világ legjobb pilótái mérik össze tudásukat. A Hévíz–Balaton Repülőtér ad otthont a Motoros Műrepülő Világbajnokságnak, amely egyszerre sportági csúcspont és a térség számára hatalmas lehetőség. Ünnep, kihívás és látványos repülőprogramok várják a közönséget a Balaton nyugati medencéjében.
Egy héten keresztül repülőgépek hada szeli a zalai eget
Fotó: Mészáros Annarózsa
Szeptember 12–20. között a Balaton nyugati medencéjére figyel a nemzetközi repülősport: a sármelléki Hévíz–Balaton Repülőtér ad otthont a XIV. FAI Haladó és a IV. FAI Középhaladó Motoros Műrepülő Világbajnokságnak. A viadal különlegessége, hogy ez az év egyetlen első kategóriás FAI műrepülő versenye – a sportág krémje így most Zalában mutatja meg tudását.
Az ünnepélyes megnyitóra szeptember 13-án a zalavári Történelmi Emlékparkban került sor, ahol a hagyomány és a jövő találkozott: népviseletbe öltözött helyiek vonultak fel a nemzetközi csapatokat vezetve, majd a repülőgépek dübörgése töltötte meg az eget.
„Rajtunk a világ szeme” - elrajtolt a Motoros Műrepülő Világbajnokság
A házigazda település polgármestere, Lucz József emelkedett hangulatú beszédében hangsúlyozta:
– Településünk több mint ezer éves múlttal bír, s most újra a figyelem középpontjába kerül. Büszkék vagyunk, hogy világbajnokságnak adhatunk otthont – mondhatjuk úgy is: rajtunk a világ szeme. Ez az esemény nemcsak a sportág legjobbjait hozza össze, hanem közösségünk számára is maradandó élményt ad. Kívánok minden pilótának tiszta eget és sikeres manővereket, a közönségnek pedig felejthetetlen pillanatokat.
Hála és összefogás: felhők fölött írott történelem
A másik házigazda, Dr. Mismás Biri, Sármellék polgármestere szintén a közösség erejét emelte ki:
– Hálás vagyok, hogy a világ szeme most rajtunk van, mert a Hévíz–Balaton Nemzetközi Repülőtérre esett a választás. Ez a siker csak az összefogásnak köszönhető: Hévíz, Zalavár, Sármellék és a szervezők mindannyian hozzátettünk a megvalósításhoz. Külön köszönöm a helyi asszonyoknak és a Tüskevár Néptáncegyüttesnek, akik népviseletben képviselték településeinket. És kérem, ne csak ma, hanem a verseny egész hetében jöjjenek el: járják be a hangárokat, nézzenek fel az égre, találkozzanak a pilótákkal, akik most a felhők fölött írják a történelmet!
„Mi is meghódítottunk valamit”
Naszádos Péter, Hévíz polgármestere humorral és könnyedséggel szólította meg a közönséget:
– A bevonuláskor felcsendült a Karib-tenger kalózai és a Vangelis zenéje – mindkettő az ismeretlen meghódításáról szól. Mi is meghódítottunk most valamit: először sikerült közösen Hévíznek, Zalavárnak, Sármelléknek és a reptérnek egy olyan eseményt létrehozni, amit külön-külön nem tudtunk volna. És ahogy körbenézek, mindkét hódítás sikerült: az ég meghódítása és a közösségé.
A sportág legjobbjai
A nemzetközi szövetség képviseletében Nick Buckenham, a CIVA elnöke üdvözölte a résztvevőket:
– A világ élvonalát képviselő
- pilóták,
- mérnökök,
- szerelők és
- csapattagok érkeztek ide, hogy két kategóriában, a középhaladó és a haladó versenyben mérjék össze tudásukat. Ez az egyik legnagyobb világbajnokság e sorozat történetében. Biztosíthatom önöket: a zsűri és a bírói testület mindent megtesz a pártatlan lebonyolításért. Kérem, látogassanak ki a repülőtérre, hiszen ilyen tekintélyes eseményt ritkán láthatunk a világban. És tisztemnél fogva ezennel kijelentem: a világbajnokság megnyílt!
A héten húsz nemzet közel nyolcvan pilótája száll versenybe. A nézők minden nap ingyenesen tekinthetik meg a versenyprogramot a reptér melletti zónából, sőt vezetett hangártúrákon is részt vehetnek. Aki pedig nem tud személyesen jelen lenni, online közvetítésen keresztül követheti a fej-fej melletti küzdelmet.
A zalai égbolt tehát egy hétre a világ sportrepülésének színtere lett – ahol bátorság, pontosság és kitartás találkozik, s ahol minden egyes manőver a történelem része lesz.
Műrepülő Világbajnokság megnyitójaFotók: Mészáros Annarózsa