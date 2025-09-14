Hihetetlen manőverek, szárnyaló adrenalin – világbajnokság a Hévíz–Balaton reptéren (galéria, videó)

Szeptember 12–20. között a Balaton nyugati medencéjére figyel a nemzetközi repülősport: a sármelléki Hévíz–Balaton Repülőtér ad otthont a XIV. FAI Haladó és a IV. FAI Középhaladó Motoros Műrepülő Világbajnokságnak. A viadal különlegessége, hogy ez az év egyetlen első kategóriás FAI műrepülő versenye – a sportág krémje így most Zalában mutatja meg tudását.

Ünnepélyes keretek között elstartolt a Motoros Műrepülő Világbajnokság

Fotó: Mészáros Annarózsa

Az ünnepélyes megnyitóra szeptember 13-án a zalavári Történelmi Emlékparkban került sor, ahol a hagyomány és a jövő találkozott: népviseletbe öltözött helyiek vonultak fel a nemzetközi csapatokat vezetve, majd a repülőgépek dübörgése töltötte meg az eget.

„Rajtunk a világ szeme” - elrajtolt a Motoros Műrepülő Világbajnokság

A házigazda település polgármestere, Lucz József emelkedett hangulatú beszédében hangsúlyozta:

– Településünk több mint ezer éves múlttal bír, s most újra a figyelem középpontjába kerül. Büszkék vagyunk, hogy világbajnokságnak adhatunk otthont – mondhatjuk úgy is: rajtunk a világ szeme. Ez az esemény nemcsak a sportág legjobbjait hozza össze, hanem közösségünk számára is maradandó élményt ad. Kívánok minden pilótának tiszta eget és sikeres manővereket, a közönségnek pedig felejthetetlen pillanatokat.

Lucz József, Zalavár polgármestere

Fotó: Mészáros Annarózsa

Hála és összefogás: felhők fölött írott történelem

A másik házigazda, Dr. Mismás Biri, Sármellék polgármestere szintén a közösség erejét emelte ki:

– Hálás vagyok, hogy a világ szeme most rajtunk van, mert a Hévíz–Balaton Nemzetközi Repülőtérre esett a választás. Ez a siker csak az összefogásnak köszönhető: Hévíz, Zalavár, Sármellék és a szervezők mindannyian hozzátettünk a megvalósításhoz. Külön köszönöm a helyi asszonyoknak és a Tüskevár Néptáncegyüttesnek, akik népviseletben képviselték településeinket. És kérem, ne csak ma, hanem a verseny egész hetében jöjjenek el: járják be a hangárokat, nézzenek fel az égre, találkozzanak a pilótákkal, akik most a felhők fölött írják a történelmet!

Dr. Mismás Biri, Sármellék polgármestere

Fotó: Mészáros Annarózsa

„Mi is meghódítottunk valamit”

Naszádos Péter, Hévíz polgármestere humorral és könnyedséggel szólította meg a közönséget:

– A bevonuláskor felcsendült a Karib-tenger kalózai és a Vangelis zenéje – mindkettő az ismeretlen meghódításáról szól. Mi is meghódítottunk most valamit: először sikerült közösen Hévíznek, Zalavárnak, Sármelléknek és a reptérnek egy olyan eseményt létrehozni, amit külön-külön nem tudtunk volna. És ahogy körbenézek, mindkét hódítás sikerült: az ég meghódítása és a közösségé.