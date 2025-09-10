52 perce
Légi cirkusz a Balaton felett – ünnepélyes nyitó Zalaváron
A Balaton nyugati medencéje szeptemberben a repülősport szerelmeseinek Mekkája lesz. A sármelléki Hévíz–Balaton repülőtér ad otthont a motoros műrepülő világbajnokságnak, amelyre húsz ország mintegy nyolcvan pilótája érkezik a világ minden tájáról.
Sonkoly János, Dóra és Ifj. Baku László már izgatottan várják a hamarosan rajtoló versenyt
Fotó: farkas attila gogogo.hu
Szeptember 13-án, szombaton a zalavári Történelmi Emlékpark ad otthont a motoros műrepülő világbajnokság ünnepélyes megnyitójának. A program ingyenesen látogatható, így mindenki részese lehet a légi cirkusz és a nemzetközi verseny hangulatának.
XIV. FAI haladó és a IV. FAI középhaladó motoros műrepülő világbajnokság
Az eseményen a közönség testközelből élvezheti a látványos repülőbemutatókat, ejtőernyős ugrást, valamint a különleges műrepülő produkciókat, miközben megismerkedhet a világ legjobb pilótáival.
A szombati program menetrendje:
17:00–17:30 – Gyülekező a Történelmi Emlékparkban
17:30–17:45 – Csapatok felvonulása
17:45–17:55 – Látványos ejtőernyős ugrás
17:55–18:00 – Himnusz és a magyar nemzeti lobogó felvonása
18:00–18:15 – Megnyitó beszédek
18:15–18:20 – FAI himnusz és meglepetés műrepülés
18:20–18:30 – Hawks of Romania kötelék műrepülés
18:30–18:40 – Heliforce MI-2 meglepetés produkció
18:40–18:45 – Csapatok elvonulása
A világbajnokság szeptember 12–20. között zajlik a sármelléki Hévíz-Balaton repülőtéren. Több mint 80 pilóta érkezik a világ minden tájáról, hogy lenyűgöző akrobatikus repülésekkel szórakoztassa a közönséget. Itt lesznek a magyarok is: Szénási Dóra, Sonkoly János, ifj. Baku László és Láng István, ők a középhaladó kategóriában indulnak.
A verseny nemcsak sportági élmény, hanem a régió számára is különleges esemény: a települések együttműködésével a látogatók igazi fesztiválhangulatban élhetik át a világbajnokságot, miközben a szervezők a környezetvédelemre is hangsúlyt fektetnek.
