Kitelepített magyaroknak szükséglakás, szovjet lőszerraktár is volt az erődben – nincs messze, látnod kell! (galéria)

Ezek a védőművek már a modernebb hadtudomány szüleményei, 3-4 méteres földborítások védtek az ágyúk tüzétől. A komáromi védőmű rendszerében vannak persze hagyományosnak számító várformák is, de azok a Duna kettészelte város túloldalán, a szlovák oldalon, a Vág-folyó torkolata mentén találhatók. Érdemes a komáromi erődrendszer teljes történetét megismerni ahhoz, hogy megértsük, miért lett ilyen a Monostori Erőd, s miként használták volna, ha harcok is lettek volna a térségben, de erre az elmúlt több mint száz évben nem került sor.

A monostori erőd. A Dunai bástya teteje kilátó, udvarán a 13 aradi vértanú portréja

Fotó: Győrffy István

A monostori erőd története

Ettől függetlenül, a Magyarországon a ránk maradt várak, erődök közül kiemelkedik a komáromi erődrendszer, mely stratégiailag fontos védelmi erősségként szolgált az ország számára. A komáromi erődrendszer az 1700-as években épült a mai szlovákiai Komárom városában. A rendszer két részből áll: a magyarországi Duna-parton lévő és látogatható Monostori erődből és társaiból (Igmándi Erőd és Csillag Erőd), illetve a másik oldalon az Újvári Erődből. Ezeket a részeket a Dunán átívelő híd kapcsolta össze, így alkotva egy összetett és hatékony védelmi rendszert. Az építkezés a 18. század közepére nyúlik vissza, amikor a Habsburg Birodalom a stratégiai fontosságú pontokat igyekezett megerősíteni az oszmánok és más potenciális ellenségek támadásaira való felkészüléskor.

Röviden, fontos pillanatokat szemlézünk a komáromi vár, illetve a város történelméből. A vár a tatár támadások után, 1265-ben épült fel, majd 1440-ben IV. Béla városi jogokat adományoz Komáromnak. 1458-ban a várban született V. László. A tatai vár mellett, Hunyadi Mátyás idején a komáromi vár is a király nyári rezidenciája volt. I. Ferdinánd 1557-ben rendelte el az Öregvár építését, s az olaszbástyás erőd 1594-re készült el, s olyan sikeresen vizsgázott, hogy a törökök hiába ostromolták.

Legénységi körlet a monostori erdőben.

Fotó: Győrffy István

Ezt követően, I. Lipót császár parancsára felépítették itt az Újvárat is, majd Mária Terézia szabad királyi városi jogokat adott Komáromnak.

Szinre lépett azonban Napóleon, aki az 1805-ös austerlitzi csatában elsöprő győzelmet aratott az osztrák és orosz csapatok felett. Gyorsan gondoskodni kellett Bécs védelméről, 1807-ben I. Ferenc elrendelte a monarchia legnagyobb erődrendszerének megépítését, amelynek kivitelezése hamarosan meg is kezdődött. 1808-tól felújították az Öreg és az Újvárat, majd a többi között 1827 – 1839 között megtörtént az Öregvár átépítése, az erődfalak teljes hosszában kazamatákat létesítettek. Kőből és téglából elkészült a nádorvonal is, felépült a Pozsonyi kapu. Közben kirobbant a magyar szabadságharc, a vár a magyarok kezére került.