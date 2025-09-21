1 órája
Kitelepített magyaroknak szükséglakás, szovjet lőszerraktár is volt az erődben – nincs messze, látnod kell! (galéria)
A Duna két partján, Szlovákiában és Magyarországon található Monostori erőd elüt a hazánkban látható, többnyire magaslatokra épült váraktól, erődítményektől. Itt ugyanis nem égre törő bástyákat lát az ember, hanem földhalmokat, füves tereket, s a felszíntől lefele süllyesztett falakat. Az erőd mérete és szerkezete lenyűgöző, érdemes felvenni a bakancslistára.
A Monostori Erőd kapuja
Fotó: Győrffy István
Ezek a védőművek már a modernebb hadtudomány szüleményei, 3-4 méteres földborítások védtek az ágyúk tüzétől. A komáromi védőmű rendszerében vannak persze hagyományosnak számító várformák is, de azok a Duna kettészelte város túloldalán, a szlovák oldalon, a Vág-folyó torkolata mentén találhatók. Érdemes a komáromi erődrendszer teljes történetét megismerni ahhoz, hogy megértsük, miért lett ilyen a Monostori Erőd, s miként használták volna, ha harcok is lettek volna a térségben, de erre az elmúlt több mint száz évben nem került sor.
A monostori erőd története
Ettől függetlenül, a Magyarországon a ránk maradt várak, erődök közül kiemelkedik a komáromi erődrendszer, mely stratégiailag fontos védelmi erősségként szolgált az ország számára. A komáromi erődrendszer az 1700-as években épült a mai szlovákiai Komárom városában. A rendszer két részből áll: a magyarországi Duna-parton lévő és látogatható Monostori erődből és társaiból (Igmándi Erőd és Csillag Erőd), illetve a másik oldalon az Újvári Erődből. Ezeket a részeket a Dunán átívelő híd kapcsolta össze, így alkotva egy összetett és hatékony védelmi rendszert. Az építkezés a 18. század közepére nyúlik vissza, amikor a Habsburg Birodalom a stratégiai fontosságú pontokat igyekezett megerősíteni az oszmánok és más potenciális ellenségek támadásaira való felkészüléskor.
Röviden, fontos pillanatokat szemlézünk a komáromi vár, illetve a város történelméből. A vár a tatár támadások után, 1265-ben épült fel, majd 1440-ben IV. Béla városi jogokat adományoz Komáromnak. 1458-ban a várban született V. László. A tatai vár mellett, Hunyadi Mátyás idején a komáromi vár is a király nyári rezidenciája volt. I. Ferdinánd 1557-ben rendelte el az Öregvár építését, s az olaszbástyás erőd 1594-re készült el, s olyan sikeresen vizsgázott, hogy a törökök hiába ostromolták.
Ezt követően, I. Lipót császár parancsára felépítették itt az Újvárat is, majd Mária Terézia szabad királyi városi jogokat adott Komáromnak.
Szinre lépett azonban Napóleon, aki az 1805-ös austerlitzi csatában elsöprő győzelmet aratott az osztrák és orosz csapatok felett. Gyorsan gondoskodni kellett Bécs védelméről, 1807-ben I. Ferenc elrendelte a monarchia legnagyobb erődrendszerének megépítését, amelynek kivitelezése hamarosan meg is kezdődött. 1808-tól felújították az Öreg és az Újvárat, majd a többi között 1827 – 1839 között megtörtént az Öregvár átépítése, az erődfalak teljes hosszában kazamatákat létesítettek. Kőből és téglából elkészült a nádorvonal is, felépült a Pozsonyi kapu. Közben kirobbant a magyar szabadságharc, a vár a magyarok kezére került.
1849. május 28-án Klapka György tábornok lett a komáromi vár parancsnoka, aki jelentős felújításokat, bővítéseket végzett a komáromi erődrendszeren. A vár a világosi fegyverletétel után, 1849. szeptember 27 - én kapitulált, Klapka György előnyös feltételek mellett, sokak életét megmentve adta át a várat az osztrák seregeknek. Rá egy évre, 1850-ben kezdődött el a Monostori erőd építése.
Az Osztrák Magyar Monarchia Közép-Európa legmodernebb erődrendszerét alakította ki Komáromban. 1871-re felépült az Monostori erőd, majd ezt követően 1877-re elkészült az Igmándi erőd, illetve a Csillag Erőd is, s ezzel befejeződött a védőmű teljes kiépítése.
Az világégéskor az erődöt nem érte támadás, viszont a Monostori Erőd kapujában egy tába emléket állít az ekkori, 12-ik gyalogezred elesett katonáinak. Életét áldozta az I. Világháborúban 352 tiszt, 1326 altiszt, és 34 ezer 412 gyalogos. 1918-ban, az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlását követően a Központi erődöt a Csehszlovák Hadsereg katonái foglalták el. 1993-tól a Szlovák Hadsereg hasznosította a várat.
2002-ben a Duna és a Vág folyók összefolyásánál, a két országban elterülő erődrendszer felkerült az UNESCO világörökség várományos listájára. 2003-ban a Központi erődöt Észak-Komárom városa megvásárolta a Szlovák Védelmi Minisztériumtól, és ezzel véglegesen megszűnt az erőd katonai célokra való használata.
A magyar oldalon az I. világháború alatt sorozó- és kiképzőközpontként használták az erődöt, míg a II. világháború idején a 22-es gyalogezred parancsnokságát helyezték ide. Az erőd falai között élt és dolgozott azoknak a katonáknak egy része, akik innen indultak a Don menti ütközetekbe.
A háborúk végeztével a Monostori erőd katonai szerepe fokozatosan megszűnt. A II. világháború után az erőd falai között a Csehszlovákiából kitelepített magyar családoknak alakítottak ki szükséglakásokat, majd 1945 és 1990 között a Vörös Hadsereg Déli Hadseregcsoportja Közép-Európa legnagyobb lőszerraktárát hozta itt létre, a kazamatákban 24 ezer 750 tonna lőszert tároltak. A szovjet csapatok kivonulása után a Monostori erőd katonai jelentősége végleg megszűnt. Az épületet műemlékké nyilvánították, és megkezdődött a felújítása, hogy a látogatók számára is elérhető legyen.
Érdemes azonban összefoglalva is látni az erődrendszer egyes összetevőit. Az épületek egyes részei a Duna bal partján: Szlovákiában áll az Öregvár – 5 bástyája, az Újvár további 5 bástyája, a Vág hídfő eredetileg 4 bástyája és 6 redutja (védelmi övezet, erődített építmény), a Nádor vonal szintén 5 bástyája és a Vág vonal 2 bástyája illetve 4 várdája. Az erődrendszer magyarországi részei a Duna jobb partján, a Dunai Hídfő, azaz a Csillag erőd, a monumentális Monostori Erőd és az Igmándi Erőd.
Végső soron, már a 18. századra Komárom hadászati jelentősége csökkent, de a napóleoni háborúk során ismét a figyelem középpontjába került. I. Ferenc császár Bécsből Komáromba menekült, amikor Napóleon seregei veszélyeztették a császárvárost, és itt adta ki a parancsot a komáromi erődrendszer nagyszabású kiépítésére. Ez vezetett ahhoz, hogy a város újra katonai központtá vált, és megkezdődött a modern erődítmények, köztük a Monostori erőd felépítése.
Az erőd mérete és szerkezete lenyűgöző.
Az építmény 25 hektárt foglal el, teljes területe, beleértve a lőtereket is, 70 hektár. Az épületek alapterülete több mint 25 ezer négyzetméter, és az erőd 640 különálló helyiséggel rendelkezik. Az itt szolgáló katonák száma akár 8000 fő is lehetett, ami szintén a monumentális méreteket bizonyítja.
Az erőd építészeti megoldásai is különlegesek. Hatalmas, precízen faragott kövekből épült, és a védőműveket 3-4 méter vastag földtakaró borítja, ami megvédte a falakat az ágyúzásoktól. Az erőd földalatti folyosórendszere, az úgynevezett kazamaták, lehetővé tették, hogy a katonák rejtve mozoghassanak az erődön belül, és biztonságban legyenek az esetleges ostromok idején.
A több kilométer hosszú földalatti folyosórendszerben helyezték el a legénységi szállásokat, s az egyéb kiszolgáló egységeket. Az erődben igáslovakat is tartottak, de az akkori 155 etetőből mára csupán 12 maradt, mert ezek a termek is kellettek a lőszeres ládáknak. Az utódok számára az egyéb haditechnikai látnivalók mellett például kenyérmúzeumot is létesítettek, nem csoda, hiszen napi tízezer porció kenyeret is kellett sütniük a katonák ellátásához.
Az egész erődrendszer befogadóképessége a 19. században 200 000 katona volt. Egy látogatás erejéig érdemes adózni emléküknek…
A komáromi Monostori Erőd válogatott képeiFotók: Győrffy István