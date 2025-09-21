Nem fogod elhinni! Ez történik az agyaddal, ha édesítőszerrel iszod a kávéd

A mesterséges édesítőszerek kétségtelenül szerepet játszanak abban, hogy csökkentsük a cukorfogyasztást, és segítsenek például a testsúly vagy a vércukorszint kontrollálásában. Ezek a termékek azonban hosszú távon igencsak károsak lehetnek, világít rá erre a tényre egy nemrég megjelent publikáció.

Veszélyes mesterséges édesítőszereket fogyasztani?

Fotó: Tatjana Baibakova / Forrás: Shutterstock

Aggodalomra adhat okot egy friss kutatás

A Revista de Saúde Pública brazil egészségügyi folyóiratban közöltek egy friss tanulmányt, amelyben közel 12 ezer felnőttet vizsgáltak nyolc éven keresztül. A résztvevőket három csoportba sorolták az általuk fogyasztott mesterséges édesítőszerek mennyisége alapján:

alacsony

közepes

magas

Az eredmények megmutatták, hogy azoknak, akik gyakran fogyasztanak mesterséges édesítőszereket sokkal gyorsabban és látványosabban öregszik az agyuk. A becslések alapján a kognitív képességeik úgy funkcionálnak, mintha másfél évvel idősebbek lennének az aktuális életkorukhoz képest.

Ez azt jelenti, hogy károsak a mesterséges édesítőszerek?

Fontos kiemelni, hogy ez az egy kutatás nem jelenti azt, hogy minden mesterséges édesítőszer káros. A jelenlegi állás szerint az egyes édesítőszerek hatásai eltérőek lehetnek, és sok esetben még nem áll rendelkezésre elegendő adat a hosszú távú egészségügyi következmények vizsgálatához. Ugyanakkor nem javasolt nagy mennyiségben, folyamatosan fogyasztani ezeket a készítményeket.