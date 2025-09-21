1 órája
Nem fogod elhinni! Ez történik az agyaddal, ha édesítőszerrel iszod a kávéd
Az utóbbi évtizedekben robbanásszerűen megnőtt a diétás termékek iránti kereslet. Cukormentes üdítők, édesítőszerrel készült joghurtok, rágógumik és diabetikus édességek lepték el a boltok polcait. Egy friss tanulmány azonban rávilágított, hogy a mesterséges édesítőszerek olykor jókora egészségromlást eredményezhetnek.
A mesterséges édesítőszerek kétségtelenül szerepet játszanak abban, hogy csökkentsük a cukorfogyasztást, és segítsenek például a testsúly vagy a vércukorszint kontrollálásában. Ezek a termékek azonban hosszú távon igencsak károsak lehetnek, világít rá erre a tényre egy nemrég megjelent publikáció.
Aggodalomra adhat okot egy friss kutatás
A Revista de Saúde Pública brazil egészségügyi folyóiratban közöltek egy friss tanulmányt, amelyben közel 12 ezer felnőttet vizsgáltak nyolc éven keresztül. A résztvevőket három csoportba sorolták az általuk fogyasztott mesterséges édesítőszerek mennyisége alapján:
- alacsony
- közepes
- magas
Az eredmények megmutatták, hogy azoknak, akik gyakran fogyasztanak mesterséges édesítőszereket sokkal gyorsabban és látványosabban öregszik az agyuk. A becslések alapján a kognitív képességeik úgy funkcionálnak, mintha másfél évvel idősebbek lennének az aktuális életkorukhoz képest.
Ez azt jelenti, hogy károsak a mesterséges édesítőszerek?
Fontos kiemelni, hogy ez az egy kutatás nem jelenti azt, hogy minden mesterséges édesítőszer káros. A jelenlegi állás szerint az egyes édesítőszerek hatásai eltérőek lehetnek, és sok esetben még nem áll rendelkezésre elegendő adat a hosszú távú egészségügyi következmények vizsgálatához. Ugyanakkor nem javasolt nagy mennyiségben, folyamatosan fogyasztani ezeket a készítményeket.
Sokkal jobban járunk, ha inkább az olyan természetes édesítőszerekkel próbálkozunk, mint:
- a méz,
- a datolya,
- a juharszirup,
- vagy a kókuszcukor.