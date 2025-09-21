szeptember 21., vasárnap

Nem fogod elhinni! Ez történik az agyaddal, ha édesítőszerrel iszod a kávéd

Az utóbbi évtizedekben robbanásszerűen megnőtt a diétás termékek iránti kereslet. Cukormentes üdítők, édesítőszerrel készült joghurtok, rágógumik és diabetikus édességek lepték el a boltok polcait. Egy friss tanulmány azonban rávilágított, hogy a mesterséges édesítőszerek olykor jókora egészségromlást eredményezhetnek.

Zaol.hu

A mesterséges édesítőszerek kétségtelenül szerepet játszanak abban, hogy csökkentsük a cukorfogyasztást, és segítsenek például a testsúly vagy a vércukorszint kontrollálásában. Ezek a termékek azonban hosszú távon igencsak károsak lehetnek, világít rá erre a tényre egy nemrég megjelent publikáció.

Veszélyes mesterséges édesítőszereket fogyasztani?
Veszélyes mesterséges édesítőszereket fogyasztani?
Fotó: Tatjana Baibakova / Forrás:  Shutterstock

Aggodalomra adhat okot egy friss kutatás

A Revista de Saúde Pública brazil egészségügyi folyóiratban közöltek egy friss tanulmányt, amelyben közel 12 ezer felnőttet vizsgáltak nyolc éven keresztül. A résztvevőket három csoportba sorolták az általuk fogyasztott mesterséges édesítőszerek mennyisége alapján: 

  • alacsony
  • közepes
  • magas

Az eredmények megmutatták, hogy azoknak, akik gyakran fogyasztanak mesterséges édesítőszereket sokkal gyorsabban és látványosabban öregszik az agyuk. A becslések alapján a kognitív képességeik úgy funkcionálnak, mintha másfél évvel idősebbek lennének az aktuális életkorukhoz képest.

Ez azt jelenti, hogy károsak a mesterséges édesítőszerek?

Fontos kiemelni, hogy ez az egy kutatás nem jelenti azt, hogy minden mesterséges édesítőszer káros. A jelenlegi állás szerint az egyes édesítőszerek hatásai eltérőek lehetnek, és sok esetben még nem áll rendelkezésre elegendő adat a hosszú távú egészségügyi következmények vizsgálatához. Ugyanakkor nem javasolt nagy mennyiségben, folyamatosan fogyasztani ezeket a készítményeket.

Sokkal jobban járunk, ha inkább az olyan természetes édesítőszerekkel próbálkozunk, mint:

  • a méz,
  • a datolya,
  • a juharszirup,
  • vagy a kókuszcukor.

 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
