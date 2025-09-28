Halálos veszély a kertben: ezekre a növényekre különösen figyelj!

Nincs is annál bosszantóbb, amikor a gondosan ápolt kertünket belepik a gazok. Ilyenkor a legtöbben azonnal ásót és kapát ragadnak, hogy kiirtsák a hívatlan vendégeket, többen pedig puszta kézzel esnek neki a gyomoknak. Viszont, ha nem vagyunk tisztában azzal, hogy pontosan mivel állunk szemben, és egy mérgező növénybe markolunk bele, akkor könnyen súlyos sérüléseket szenvedhetünk.

Fontos, hogy felismerjük kertünkben a mérgező növényeket.

Fotó: Lolostock - Apex Studios / Forrás: Shutterstock

Mit kell tudni a mérgező növényekről?

Ezek az úgynevezett fototoxikus növények, amelyek nedve akkor válik különösen veszélyessé, ha a bőr napfénynek van kitéve. Ekkor alakulhat ki égésszerű hólyagosodás, gyulladás vagy irritáció.

A tünetek nem mindig jelentkeznek azonnal, akár egy-két nap is eltelhet, mire a fájdalmas probléma megjelenik.

Ezért is kiemelten fontos, hogy minden gyanús növény érintése után azonnal mossunk kezet szappanos vízzel, és ha lehet, kerüljük a napfényt az érintett bőrfelületen. Ide sorolható:

a vadpaszternák,

a kaukázusi medvetalp,

az amerikai alkörmös,

vagy a foltos bürök.

A mérgező növények másik típusa akkor fejti ki, sok esetben végzetes hatását, ha az ember elfogyasztja. A szervezetbe kerüléskor, akár már kis mennyiségben is nagyon súlyos tüneteket idézhet elő, sőt halálhoz is vezethet. Éppen ezért kifejezetten fontos, hogy a gyerekek és a háziállatok semmiképpen se falatozzanak ezekből a virágzó gyilkosokból.

Hogyan irtsuk ezeket a növényeket?

Gumikesztyű kell. Egy sima kertészkesztyű, amin a nedv át tud hatolni, nem lesz megfelelő. Szerintem inkább az a legfontosabb, hogy az emberek fel tudják ismerni ezeket a növényeket. Ha már a hajtástól figyeljük őket, akkor a korai fázisban kezelni tudjuk a problémát.

- fogalmazott Koronya-Jung Dalma, kertész a bama.hu megkeresésére.