Nem kell a postásra várni: vastagbélszűrési meghívó az EgészségAblakban!

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken újságíróknak tartott tájékoztatójában elmondta: a vastagbélszűrésre szóló meghívó is megjelenik mostantól az EgészségAblak mobilapplikációban – írja az MTI.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára és Surján Orsolya országos tisztifőorvos szerint minél többen élnek a szűrés lehetőségével, annál nagyobb esély van a betegségek időben történő felismerésére.

Fotó: Kocsis Zoltán / Forrás: MTI

Meghívó és eredmények digitálisan

Mint Rétvári Bence elmondta, az 50–70 évesek mostantól nem csupán postai úton kapják meg a vastagbélszűrésre hívó meghívót, hanem az EgészségAblak mobilalkalmazásban is. Hozzátette: az applikáción keresztül a vizsgálati eredmények is elérhetők.

Az ingyenes mobilalkalmazás „EgészségAblak” néven, ingyenesen letölthető. Minden elektronikus azonosítással és TAJ számmal rendelkező állampolgár számára egyszerű és kényelmes megoldást nyújt egészségügyi adatainak megismerésére okostelefon segítségével.

Elektronikus azonosításra az Ügyfélkapu+ és a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás (DÁP) használható. A felhasználónak a TAJ számát kizárólag az első bejelentkezéskor kell megadniuk.

A regisztráció egyszerű, s mindössze néhány percet vesz igénybe

Illusztráció: eeszt.gov.hu

Miért fontos a szűrés?

A sajtótájékoztatón Surján Orsolya országos tisztifőorvos arra emlékeztetett, hogy a daganatos betegségeket sokáig stigma övezte a társadalomban, így a szűrővizsgálatokon való részvétel inkább érzelmi kérdésként jelent meg. Hangsúlyozta: a vastagbéldaganat a leggyakoribb és egyik legnagyobb terhet jelentő daganat Magyarországon, ugyanakkor az elváltozás és annak korai jelei jól szűrhetők.

Felidézte, hogy a kormány 2024-ben emelte be a népegészségügyi szűrések közé a vastagbélszűrést, amelyben már valamennyi szolgáltató részt vesz. Hozzátette: az EgészségAblak alkalmazás új lehetőséget kínál, mivel egyszerűbbé teszi az egészséggel kapcsolatos információk eljuttatását az érintettekhez.

A tisztifőorvos arról is beszámolt, hogy a megjelenési arány továbbra is alacsony, mindössze 30 százalékos. Idén eddig több mint egymillió ember kapott meghívót vastagbélszűrésre, és az év végéig további 400 ezer meghívót szeretnének kiküldeni. Kiemelte: a programnak különösen nagy a jelentősége, hiszen Magyarországon naponta 13–15 ember hal meg vastagbélrák következtében.