Eredmények digitálisan

1 órája

Nem kell a postásra várni: vastagbélszűrési meghívó az EgészségAblakban!

Címkék#Belügyminisztérium#EgészségAblak#tisztifőorvos#Surján Orsolya#Rétvári Bence#kolonoszkópia#vastagbélszűrés

50–70 éves korosztály figyelem! A szűrővizsgálat életet menthet – új funkcióval bővült az EgészségAblak alkalmazás: digitálisan is megkaphatjuk a vastagbélszűrés meghívóját.

Keszán-Dopita Tünde

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken újságíróknak tartott tájékoztatójában elmondta: a vastagbélszűrésre szóló meghívó is megjelenik mostantól az EgészségAblak mobilapplikációbanírja az MTI.

meghívó vastagbélszűrésre
Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára és Surján Orsolya országos tisztifőorvos szerint minél többen élnek a szűrés lehetőségével, annál nagyobb esély van a betegségek időben történő felismerésére.
Fotó: Kocsis Zoltán / Forrás: MTI

Meghívó és eredmények digitálisan

Mint Rétvári Bence elmondta, az 50–70 évesek mostantól nem csupán postai úton kapják meg a vastagbélszűrésre hívó meghívót, hanem az EgészségAblak mobilalkalmazásban is. Hozzátette: az applikáción keresztül a vizsgálati eredmények is elérhetők. 

Az ingyenes mobilalkalmazás „EgészségAblak” néven, ingyenesen letölthető. Minden elektronikus azonosítással és TAJ számmal rendelkező állampolgár számára egyszerű és kényelmes megoldást nyújt egészségügyi adatainak megismerésére okostelefon segítségével.

Elektronikus azonosításra az Ügyfélkapu+ és a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás (DÁP) használható. A felhasználónak a TAJ számát kizárólag az első bejelentkezéskor kell megadniuk.

meghívó vastagbélszűrésre
A regisztráció egyszerű, s mindössze néhány percet vesz igénybe
Illusztráció: eeszt.gov.hu

Miért fontos a szűrés?

A sajtótájékoztatón Surján Orsolya országos tisztifőorvos arra emlékeztetett, hogy a daganatos betegségeket sokáig stigma övezte a társadalomban, így a szűrővizsgálatokon való részvétel inkább érzelmi kérdésként jelent meg. Hangsúlyozta: a vastagbéldaganat a leggyakoribb és egyik legnagyobb terhet jelentő daganat Magyarországon, ugyanakkor az elváltozás és annak korai jelei jól szűrhetők.

Felidézte, hogy a kormány 2024-ben emelte be a népegészségügyi szűrések közé a vastagbélszűrést, amelyben már valamennyi szolgáltató részt vesz. Hozzátette: az EgészségAblak alkalmazás új lehetőséget kínál, mivel egyszerűbbé teszi az egészséggel kapcsolatos információk eljuttatását az érintettekhez.

A tisztifőorvos arról is beszámolt, hogy a megjelenési arány továbbra is alacsony, mindössze 30 százalékos. Idén eddig több mint egymillió ember kapott meghívót vastagbélszűrésre, és az év végéig további 400 ezer meghívót szeretnének kiküldeni. Kiemelte: a programnak különösen nagy a jelentősége, hiszen Magyarországon naponta 13–15 ember hal meg vastagbélrák következtében.

A vastagbélszűrés menete:

Egységcsomag a háziorvostól:

  • Az érintett korosztály tagjai a háziorvostól kapnak egy mintavételi csomagot.
  • Ebben részletes útmutató található a használathoz.

Otthoni mintavétel:

  • A székletből két külön alkalommal kell mintát venni.
  • A minták a csomagban található eszközökkel gyűjthetők.

Minta visszaküldése:

  • A levett mintákat egy erre szolgáló csomagban kell visszaküldeni a népegészségügyi központnak.

Kiértékelés:

  • A laboratóriumban elemzik a mintákat.
  • Ha az eredmény „nem negatív”, a páciens további vizsgálatra kerül.

További vizsgálat – kolonoszkópia:

  • „Nem negatív” eredmény esetén kolonoszkópiát végeznek.
  • Fontos: a „nem negatív” eredmény nem jelenti automatikusan a rák jelenlétét, csupán további kivizsgálást indokol.

A szakemberek szerint minél többen élnek a szűrés lehetőségével, annál nagyobb esély van a betegségek időben történő felismerésére. Az EgészségAblak újítása ezért nemcsak kényelmi funkció, hanem életmentő lehetőség is.

 

