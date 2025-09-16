Te is hallottad? Ebben a zalai városban mászóterem nyílik hamarosan

„Hamarosan elkezdjük a munkálatokat egy zalaegerszegi épületben, ahol egy új falmászótermet szeretnénk létrehozni!” – olvasom a kissé titokzatosnak tűnő üzenetet egy zalaegerszegi Facebook csoportban. A bejegyzés alatt a sportág szerelmesei és az érdeklődők száma már most meghaladja a kétszázat - a mászóterem ötlete magával ragadta őket.

"A falmászást nagyon könnyű elkezdeni, nem drága sport, és minden korosztály számára élvezetes. Igazi tömegsporttá válhat, ami – saját tapasztalatból – függőséget okoz." (képünk illusztráció)

Fotó: JackF / Forrás: Getty images

Falra mászunk a kíváncsiságtól - mászóterem lesz itt hamarosan

Slánicz Bertalannal beszélgettünk, aki testvérével, Slánicz Dániellel közösen dolgozik azon, hogy még az idei karácsony környékén falmászási lehetőséget kínálhasson a régióban. Az ötlet néhány hónap alatt formálódott kézzel fogható valósággá, a koncepció megvalósításában egy mászóterem-építési pályázat inspirálta őket, azonban a projekt teljes mértékben magánfinanszírozású.

A testvérek 3–4 éve találkoztak a sporttal, ami teljesen magával ragadta őket, és azóta elkötelezetten dolgoznak azon, hogy minél többen kipróbálhassák a falmászást. „Nagyon könnyű elkezdeni, nem drága, és minden korosztály számára élvezetes. Igazi tömegsporttá válhat, ami – saját tapasztalatból – függőséget okoz.” – mondta Bertalan a projekt kapcsán.

A falmászás ma már olimpiai sportággá nőtte ki magát. 4-5 éves kortól 60-70 éves korig bárki választhatja ezt a mozgásformát. Tartásjavítás miatt a gyógytornászok is ajánlják, és mert az agyat is megmozgatja így a fejlesztő mászás is egyre elterjedtebb hazánkban.

És miért Zalaegerszeg a kiszemelt helyszín?

Jelenleg ugyan Budapesten élünk, de Zala vármegye a családunk kedvenc kirándulóhelye! Zalát és azon belül az Őrséget, mi olyan természeti kincsnek gondoljuk Nyugat-Magyarországon, ami szerintem párját ritkítja. Innen a vonzódásunk, amely segített abban, hogy megálmodjuk Zalaegerszegre ezt a falmászótermet, amely üzleti szempontból is kézenfekvő megoldásnak tűnt. Jómagam sportszervezőként végeztem az egyetemen, és évek óta ezen a területen fejlesztem a tudásomat.

A készülő zalaegerszegi mászóterem alaptervei. A pontos helyszínt és a látványterveket még titokban tartják az ötletgazdák.

Forrás: Slánicz Bertalan

A pontos helyszínről egyelőre csak annyit árultak el, hogy a címet még titok övezi, nem szeretnék felfedni. A munkálatok októberben kezdődnek, a nyitás optimista terveik szerint december elején várható.