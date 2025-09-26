Himalája-hősnő: 8163 méteren a csíkszeredai Sántha Xénia

A kimerült csúcshódító a 3-as számú táborig tudott önerőből visszajutni, onnan helikopterrel szállították Katmanduba. Jelenleg is a nepáli fővárosban kezelik: Xénia mindkét lábán fagyási sérüléseket szenvedett a Manaszlu csúcson, de várhatóan rövid idő múlva elhagyhatja a kórházat.

Sikerrel zárult Sántha Xénia Himalája-expedíciója, a csíkszeredai lány elérte a nepáli Mansiri-Himalájában található 8163 méter magas Manaszlu csúcsát.

Fotó: Sántha Xénia / Forrás: Sántha Xénia Facebook

Manaszlu: a csíkszeredai lány csúcshódítása

A nepáli asiri-Himalájában található Manaszlu-hegy a világ nyolcadik legmagasabb hegye, 8163 méterrel magasodik a tengerszint felett. Sántha Xénia egy 14 fős nemzetközi expedíció tagjaként indult a küldetésre, amelyet szerdán sikerrel teljesített. A csúcs megmászása után komoly fagyási sérüléseket szerzett a lábán, mégis sikerült visszajutnia a hármas táborig, ahonnan azonban már fizikailag nem volt képes folytatni az utat, ezért helikopterrel szállították tovább.

Fotó: Sántha Xénia / Forrás: Maszol.ro

25 évesen ő lett az első magyar nő és a legfiatalabb magyar, aki elérte a 8163 méteres Manaszlu-csúcsot. Korábban csak a csúcs alatti párkányig jutottak el magyarok; a valódi csúcsot először 2022-ben Price Márton Péter érte el.

„Egy altitude maszk segítségével edzem. Heti négy napon 2-2,5 órát. A maszkon cserélhetők a szűrők, így csökkenteni tudom az oxigént, amit belélegzek. Sokszor itthon, filmnézés közben is használom, hogy szokjam az oxigénhiányt, de ezzel is edzek a lépcsőzőgépen órákon keresztül. Ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mintha egy szívószálon keresztül próbálna az ember lélegezni. Vannak mellékhatásai – hányinger, fejfájás, szédülés, fáradtság és sokszor légúti fájdalom” – mondta el egy korábbi interjújában, még a felkészülés ideje alatt Xénia.

"Teljesítménye nemcsak emberfeletti kitartásról, hanem bátorságról, elszántságról és példamutatásról tanúskodik", írja róla s a teljesítményéről elismerő szavakkal Csíkszereda polgármestere, Korodi Attila.

