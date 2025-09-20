Madárbarát kertet építenél? Itt van néhány tudnivaló (galéria)

A Táncoslapi Füves Porta és Meztéllábas Kert nem csak a lélekemelő rendezvények tartásáról ismert, hanem madárbarát tevékenységükről is, amelyet már két éve folytatnak. Most ebbéli ismereteiket próbálják szélesebb körben elterjeszteni, mozgalmat hirdetnek a madarak védelméért. Kónya Zsuzsi a kert tulajdonosa mondja:

Kónya Zsuzsi és dr. Illés Zoltán a táncoslapi sajtótájékoztatón

Fotó: Győrffy István

– Az ember tevékenysége miatt egyre kevesebb természetes élőhely marad a madarak számára, ezért kerttulajdonosként fontos a tudatos gondoskodás, az ideális feltételek biztosítása számukra. Minden évszakban sokat kell tenni azért, hogy a kertünk fontos lakói a madarak, a rovarok otthon érezzék nálunk magukat. A kertünkbe betelepülő madarak nemcsak szépek, fontos szerepet is játszanak a természet körforgásában, hiszen táplálkozásukkal segítséget nyújtanak a kártevők elleni védekezésben, de a beporzás során is hasznukat vesszük. Ezt felismerve, kezdetben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület programjához csatlakoztunk, és az ő Madárbarát Kerthez való ajánlásaikat figyelembe véve, tudatosan terveztük meg a kertünkbe ültetendő növényeket. Fontos volt a már meglévő őshonos környezet, amely a környező dombokkal körbe vesz bennünket. Olyan sövényt alakítottunk ki fagyalból, amely a madaraknak jó búvóhely, de gondoskodtunk arról is, hogy legyenek bogyós termésűek, ez eleségként jó télen. A virágok, a gyógy- és fűszernövények virágai vonzzák ide a beporzókat, illetve a pillangókat. Tudatosan választottunk olyan fa- és bokorfajokat, amelyek fészkelésre alkalmas védőcserjék, mint például a boróka, a galagonya, a húsos som, vagy az orgona és a bodza. Most ősszel például fontos, hogy a lehulló lombból óvóhelyeket képezünk a sünök és a békák számára, ezért nem gereblyézünk, de már nem vágjuk a füvet sem, hogy védjük a talajéletet. Metszéskor pedig arra is ügyelünk, hogy elágazásokat hagyjunk a fák, a bokrok ágain, hogy ezzel is segítsük a madarak fészekrakását.

Mindezek mellett a kertben több madáretetőt, madáritatót, fecskéknek költőfészket, a különféle madarak részére hozzájuk illő költőodút raktak ki, de van rovarhoteljük és sün odujuk is, s már elhatározták, hogy hamarosan lesz denevérházuk is. Mindezek iránt érdeklődő közönségre leltek a legkisebbekben, az óvodásokban.