1 órája
Madárbarát kertet építenél? Itt van néhány tudnivaló (galéria)
Egy a madáretetők közül
Fotó: Győrffy István
A Táncoslapi Füves Porta és Meztéllábas Kert nem csak a lélekemelő rendezvények tartásáról ismert, hanem madárbarát tevékenységükről is, amelyet már két éve folytatnak. Most ebbéli ismereteiket próbálják szélesebb körben elterjeszteni, mozgalmat hirdetnek a madarak védelméért. Kónya Zsuzsi a kert tulajdonosa mondja:
– Az ember tevékenysége miatt egyre kevesebb természetes élőhely marad a madarak számára, ezért kerttulajdonosként fontos a tudatos gondoskodás, az ideális feltételek biztosítása számukra. Minden évszakban sokat kell tenni azért, hogy a kertünk fontos lakói a madarak, a rovarok otthon érezzék nálunk magukat. A kertünkbe betelepülő madarak nemcsak szépek, fontos szerepet is játszanak a természet körforgásában, hiszen táplálkozásukkal segítséget nyújtanak a kártevők elleni védekezésben, de a beporzás során is hasznukat vesszük. Ezt felismerve, kezdetben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület programjához csatlakoztunk, és az ő Madárbarát Kerthez való ajánlásaikat figyelembe véve, tudatosan terveztük meg a kertünkbe ültetendő növényeket. Fontos volt a már meglévő őshonos környezet, amely a környező dombokkal körbe vesz bennünket. Olyan sövényt alakítottunk ki fagyalból, amely a madaraknak jó búvóhely, de gondoskodtunk arról is, hogy legyenek bogyós termésűek, ez eleségként jó télen. A virágok, a gyógy- és fűszernövények virágai vonzzák ide a beporzókat, illetve a pillangókat. Tudatosan választottunk olyan fa- és bokorfajokat, amelyek fészkelésre alkalmas védőcserjék, mint például a boróka, a galagonya, a húsos som, vagy az orgona és a bodza. Most ősszel például fontos, hogy a lehulló lombból óvóhelyeket képezünk a sünök és a békák számára, ezért nem gereblyézünk, de már nem vágjuk a füvet sem, hogy védjük a talajéletet. Metszéskor pedig arra is ügyelünk, hogy elágazásokat hagyjunk a fák, a bokrok ágain, hogy ezzel is segítsük a madarak fészekrakását.
Mindezek mellett a kertben több madáretetőt, madáritatót, fecskéknek költőfészket, a különféle madarak részére hozzájuk illő költőodút raktak ki, de van rovarhoteljük és sün odujuk is, s már elhatározták, hogy hamarosan lesz denevérházuk is. Mindezek iránt érdeklődő közönségre leltek a legkisebbekben, az óvodásokban.
– Az idén sok óvodás fordult meg a kertünkben, akikkel nemcsak a gyógynövényekről, de a madarakról, a rovarokról is sokat beszélgettünk, hiszen a kerti séta egyik eleme a környezetünk érzékelése, megfigyelése. Vagyis, érdeklődő közönségre leltünk a gyerekekben, utánanéztünk hát annak, az óvodák tehetnek-e azért, hogy odavonzzák a madarak. Így jött a gondolat, irányítsuk a figyelmet erre a programra, mutassunk mintát másoknak. Szerencsére ebben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületben partnerre leltünk. Az egyesület honlapján megtalálhatók azok a feltételek, melyekkel szinte bárkinél lehet madárbarát kert. Ez a program nyitott, már nemcsak a kertek, óvodák és munkahelyek birtokolhatják, ha megfelelő környezetet alakítanak ki ehhez. És mindez a hasznunkra válik, nálunk látható jelei vannak a madarak a rovarok jelenlétének, miután tudatosan figyelünk a kertben élőkre, idén alig volt szúnyog, sokkal jobb lett a talaj minősége, alig vannak kártevőink, például csigák, a levéltetvek, s az atkák száma is lecsökkent.
A gyönyörű Meztéllábas és Madárbarát Kertben dr. Illyés Zoltán biológus, a MME Zalaegerszegi csoportjának elnökségi tagja beszélt arról, hogy konkrétabban mi kell ahhoz, hogy madár és rovarbaráttá váljon egy kert?
– A két legfontosabb szempont, hogy biztosítsunk a madarak számára költő- és búvóhelyet, valamint természetes táplálékot. Ezeket a feltételeket a megfelelő növények ültetésével, a vegyszerhasználat minimalizálásával, valamint a mesterséges oduk kihelyezésével teremthetjük meg. Fontos a rovarok becsalogatása is a kertbe, melyek nemcsak táplálékok a madaraknak, hanem nélkülözhetetlen talajmunkások, beporzók. Részükre is kell búvó és költőhely, ahogy itató is. A téli etetésre való felkészülés, amit sajnos lehet rosszul csinálni, de a téli itatás is nélkülözhetetlen – sorolta Zoltán. Mindezeknek alaposabban a szakboltokban fellehető kiadványokban is érdemes utána nézni, mert például a nem megfelelő etetéssel el is lehet pusztítani madarakat.
– A madárbarát kert sok élménnyel, felejthetetlen meglepetéssel is szolgál. Kedvenc madarunk például a szajkó Jankó, aki beszokott a kertünkbe. Egyszer meghallotta, hogy kiabálok a kiskutyánknak, Picurnak. Ezt követően hallottuk, hogy amikor megjön, a szajkó azt kiabálja, hogy „Picur”. A madárbarát kert cím nemcsak ennek viselését jelenti, hanem a feltételek teljesítésével jár! Abban, hogyan leltek otthonra a Táncoslapi Füves Porta és Meztéllábas Kertben a madarak, szívesen segítünk – ajánlja Kónya Zsuzsi.
Kónya Zsuzsi Madárbarát mozgalmaFotók: Győrffy István