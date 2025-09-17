Lódarazsak lepik el Zalát – de miért pont nálunk szaporodnak el ennyire? (videó)

Zala megye erdeiben és falvaiban is egyre gyakrabban találkozhatunk lódarazsakkal. A rovarok nemcsak a gabonatárolókban, hanem a szabadban, padlásokon, elhagyatott épületekben is felbukkanhatnak. A lódarázs csípése nemcsak fájdalmas, hanem veszélyes is lehet.

A lódarázs csípése komoly veszélyt jelenthet, különösen az allergiások számára.

Fotó: Paul Starosta / Forrás: Getty Images

Miért szaporodik egyre jobban a lódarázs?

„Az utóbbi évek száraz, hosszú nyarai kedveznek a darazsak szaporodásának. Idén több lódarazsat irtottam, mint német darazsat, ami eddig a leggyakoribb probléma volt a környéken” – mondta Kovács Viktor, kártevőirtó, egészségügyi gázmester, aki Zala és Somogy vármegyében is aktív. Hozzátette, hogy a darazsak nem válogatnak: rovarokat, gyümölcsöket, húsos anyagokat fogyasztanak, sőt, még a fák kérgét is felhasználják fészkük építéséhez.

Az elmúlt napokban aggasztó hírek érkeztek Szlovéniából is: a tengerparti Koper városában öt keleti lódarázs (Vespa orientalis) fészekre bukkantak. Ez a faj idegenhonos Európában, és komoly veszélyt jelenthet nemcsak a méhészetre, hanem a mezőgazdaság más ágazataira is – írja figyelmeztetésében az Országos Magyar Méhészeti Egyesület. Zalától alig 4 órányi autóútra található a szlovén település, ezért a hírek nem túl jó visszhangot keltenek a vármegyében.

Egyáltalán, hol találkozhatunk velük?

A lódarazsak költözési szokásai miatt könnyen megtelepedhetnek padlásokon, elhagyott épületekben vagy akár odvakban. Bár a fészket általában agresszíven védik, a szakértő hangsúlyozza:

„Nem kell pánikba esni, de érdemes tisztelettel kezelni a helyzetet. Ha valaki allergiás a darázscsípésre, már egy-két csípés is súlyos reakciót válthat ki. Nem csak magánembereknek, erdészeknek is dolgoztam már több alkalommal, általában farakodás közben történhet baj. Ilyenkor a kivágott fákat egy helyen fektetik le, nagy kupacokban rakják össze, és ekkor szokták észrevenni, ha valami nem stimmel – például ha egy óriási darázsfészekre bukkannak.”

A napokban történt, hogy gombászás közben egy házaspárt támadtak meg lódarazsak. A hölgy – akiről később kiderült, hogy allergiás a darázscsípésre –, épp eljutott az autóig, ahol elájult. Csak a környéken tartózkodók gyors segítsége mentette meg az életét.

„Engem is csíptek már meg gombászás közben lódarazsak. Az a baj velük, hogy agresszív területvédő magatartást tanúsítanak, ha az ember a fészek közelében áll meg gombát szedni, támadnak, a fészek pedig gyakran rejtett, fent van a fákon vagy odvakban” – írja egy további megszólaló a legnagyobb közösségi oldalon, a Magyar Gombász csoportban.

Elrettentő példának említhetem, hogy a lódarazsak is előszeretettel költöznek be egy magas- vagy vadászlesbe is, és ha a tapasztalatlan túrázó felmegy, vélhetően meg fogják támadni – figyelmeztet Győrvári Attila. – Végtére is, az építményt a természetben helyezzük el, így az állatok a számukra kínálkozó lehetőséget is megkeresik benne. Ilyen az is, hogy az időjárási viszontagságok elől itt bújnak el – mondta egy korábbi cikkünkben Győrvári Attila vármegyei fővadász.