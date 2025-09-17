1 órája
Lódarazsak lepik el Zalát – de miért pont nálunk szaporodnak el ennyire? (videó)
Egyre több lódarázs jelenik meg Zalában is, a hosszú, száraz nyaraknak köszönhetően. A rovarok nemcsak az erdőkben és mezőkön, hanem padlásokon, elhagyott épületekben és falusi udvarokban is megtelepedhetnek, a lódarázs csípése pedig akár súlyos allergiás reakciót is kiválthat. Szakértőt kérdeztünk.
Zala megye erdeiben és falvaiban is egyre gyakrabban találkozhatunk lódarazsakkal. A rovarok nemcsak a gabonatárolókban, hanem a szabadban, padlásokon, elhagyatott épületekben is felbukkanhatnak. A lódarázs csípése nemcsak fájdalmas, hanem veszélyes is lehet.
Miért szaporodik egyre jobban a lódarázs?
„Az utóbbi évek száraz, hosszú nyarai kedveznek a darazsak szaporodásának. Idén több lódarazsat irtottam, mint német darazsat, ami eddig a leggyakoribb probléma volt a környéken” – mondta Kovács Viktor, kártevőirtó, egészségügyi gázmester, aki Zala és Somogy vármegyében is aktív. Hozzátette, hogy a darazsak nem válogatnak: rovarokat, gyümölcsöket, húsos anyagokat fogyasztanak, sőt, még a fák kérgét is felhasználják fészkük építéséhez.
Az elmúlt napokban aggasztó hírek érkeztek Szlovéniából is: a tengerparti Koper városában öt keleti lódarázs (Vespa orientalis) fészekre bukkantak. Ez a faj idegenhonos Európában, és komoly veszélyt jelenthet nemcsak a méhészetre, hanem a mezőgazdaság más ágazataira is – írja figyelmeztetésében az Országos Magyar Méhészeti Egyesület. Zalától alig 4 órányi autóútra található a szlovén település, ezért a hírek nem túl jó visszhangot keltenek a vármegyében.
Egyáltalán, hol találkozhatunk velük?
A lódarazsak költözési szokásai miatt könnyen megtelepedhetnek padlásokon, elhagyott épületekben vagy akár odvakban. Bár a fészket általában agresszíven védik, a szakértő hangsúlyozza:
„Nem kell pánikba esni, de érdemes tisztelettel kezelni a helyzetet. Ha valaki allergiás a darázscsípésre, már egy-két csípés is súlyos reakciót válthat ki. Nem csak magánembereknek, erdészeknek is dolgoztam már több alkalommal, általában farakodás közben történhet baj. Ilyenkor a kivágott fákat egy helyen fektetik le, nagy kupacokban rakják össze, és ekkor szokták észrevenni, ha valami nem stimmel – például ha egy óriási darázsfészekre bukkannak.”
A napokban történt, hogy gombászás közben egy házaspárt támadtak meg lódarazsak. A hölgy – akiről később kiderült, hogy allergiás a darázscsípésre –, épp eljutott az autóig, ahol elájult. Csak a környéken tartózkodók gyors segítsége mentette meg az életét.
„Engem is csíptek már meg gombászás közben lódarazsak. Az a baj velük, hogy agresszív területvédő magatartást tanúsítanak, ha az ember a fészek közelében áll meg gombát szedni, támadnak, a fészek pedig gyakran rejtett, fent van a fákon vagy odvakban” – írja egy további megszólaló a legnagyobb közösségi oldalon, a Magyar Gombász csoportban.
Elrettentő példának említhetem, hogy a lódarazsak is előszeretettel költöznek be egy magas- vagy vadászlesbe is, és ha a tapasztalatlan túrázó felmegy, vélhetően meg fogják támadni – figyelmeztet Győrvári Attila. – Végtére is, az építményt a természetben helyezzük el, így az állatok a számukra kínálkozó lehetőséget is megkeresik benne. Ilyen az is, hogy az időjárási viszontagságok elől itt bújnak el – mondta egy korábbi cikkünkben Győrvári Attila vármegyei fővadász.
A csípés veszélyei: kire kell odafigyelni?
A lódarazsak csípése komoly veszélyt jelenthet, különösen az allergiások számára. A szakember szerint a csípések esetén elsőként antihisztamint kell alkalmazni, súlyosabb reakciók esetén pedig azonnali orvosi segítségre van szükség. „Az egészséges szervezetet is megütheti egy lódarázs csípése, ezért ha valaki 3–5 csípést szenved el, érdemes mentőt hívni” – figyelmeztetett.
A méh- és darázsméreg allergia egyik jele lehet a bőr viszketése. Figyelmeztető tünet, ha a csípés helyén 10 centiméternél nagyobb, vagy akár egy egész végtagot érintő duzzanat alakul ki, ami napokig megmarad. Különösen fontos odafigyelni, ha korábban enyhébb tünetek jelentkeztek, de a következő csípésnél már erősebb, kiterjedtebb reakció lép fel.
Az erdőgazdálkodók, önkormányzatok és darázsirtó cégek folyamatosan együttműködnek, hogy kezeljék a problémát. A szakember elmondta, hogy sok ember próbálja saját maga megoldani a darázsproblémát, ami gyakran nem hatékony, sőt környezetszennyező is lehet. Az együttműködés a hivatalokkal, az erdészetekkel és a szakemberekkel a biztonságos megoldás kulcsa.
A lódarazsak Zalában egyre gyakrabban okoznak gondot, különösen a nyári hónapokban. Az óvatosság, a szakszerű beavatkozás és a helyi hatóságokkal való együttműködés segíthet megelőzni a komolyabb problémákat.