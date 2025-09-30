Ez a legszebb zalai gomba: olvasónktól kaptuk a varázslatos képeket, mutatjuk azokat is, amelyekkel nagyon vigyázni kell! (galériával)

Mintha egy mesekönyv lapjaiban lépkednénk, így járkálhatunk zalai rejtett erdőkben, ámulva a csodaszép piros kalapos, fehér pöttyös gombák között. Egy idős, gombaszakértő bácsi mesélte nekem pár éve: A légyölő galóca olyan, mint egy csodálatos nő. Gyönyörű, elbűvölő, minden részlete tökéletes…, ugyanakkor veszélyes. Egyetlen pillantásával képes lenne megölni, ha nem vigyázunk. Épp ezért imádjuk és tiszteljük egyszerre.

A légyölő galóca olyan, mint egy csodálatos nő. Gyönyörű, elbűvölő, minden részlete tökéletes…, ugyanakkor veszélyes! Fotó: Gerencsér Ibolya

Mesegomba vagy halálos szépség a légyölő galóca?

– Nem túlzás állítani, hogy szinte csecsemőkorom óta járom az erdőket, és a gombák mindig is a mindennapjaim részei voltak – meséli Gerencsér Ibolya. Gyerekkorában Kányavár, Szentpéterfölde környékén kezdett gyűjtögetni, majd Bázakerettye, Kiscsehi erdői következtek. Zalaegerszegre költözve az Alsóerdő lett a kedvenc helyszíne, ma pedig Zalaszentivánon él, és Sárhida, Gellénháza felé járja a férjével lelkesen a környező erdőket.

Gerencsér Ibolya folyamatosan járja férjével a zalai erdőket, hogy a gombák iránti olthatatlan szenvedélyének hódoljon.

A légyölő galóca különleges varázsa nemcsak a színében, formájában rejlik.

– Életemben a legtöbbet egy kupacban a Baki-tetőn láttam, de ez legalább 25 éve volt – mondja. – Találkoztam már egy fenyvesben is igen szép mennyiségű légyölő galócával.

A légyölő galóca az egyik leglátványosabb gombánk. Hazánkban leginkább Vas és Zala megyében találkozhatunk ezzel, de a fajta az északi félgömb nagy részén előfordul. A hűvösebb klímát kedveli, ezért gyakoribb az északi országokban és a magasabb hegyvidékeken. Nevét onnan kapta, hogy régebben papírra kenték, és légyölő szerként használták.

A Miskolci Gombász Egyesület honlapja szerint a légyölő galóca: Kalap: 5-20 cm átmérőjű, eleinte félgömb alakú, domború, majd ellaposodik. Élénkpiros, narancssárga, narancspiros, tapadós felületű, könnyen leváló, fehér pettyekkel díszített, széle fiatalon sima, idővel kissé bordázott lesz. Lemezek: sűrűn és szabadon állók, szélesek, fehéresek. Tönk: 7-25 cm hosszú, 1-3 cm vastag, hengeres, fehér vagy kissé sárgás. Hasonló színű nagy cafrangos, lelógó gallérja van, bocskora nincs, a gumós tönk tövét rücskös övek díszítik. Hús: puha, vizenyős, fehér, a kalap bőre alatt narancssárgás vagy sárga, szaga, íze nem jellegzetes. Előfordulás: augusztustól novemberig, erősen savanyú talajú lomb- és fenyőerdőben növő, helyenként gyakori faj. Étkezési érték: mérgező. Az elfogyasztás után ½ -3 óra múlva idegrendszeri (részegségre emlékeztető) tünetek, gyomor- és bélpanaszok jelentkeznek. Méreganyaga az iboténsav és a muszkarin. Megjegyzés: az ehető császárgalócával téveszthető össze.

– Ez a gombafajta az ősz közeledtével jelenik meg leginkább, eső után, gyakran fenyővargányával és tinórukkal együtt. Bár manapság már nem lehet tudni, volt, amikor június végén őzlábgombával teli kosárral jöttünk haza... Még nagyon nem volt ősz, és már termett – meséli nevetve Gerencsér Ibolya. A fenyővargányáról annyit, hogy ugyan a vargánya-éhséges időkben fel szoktuk szedni, de annak a szárát egyáltalán nem használjuk, ha fiatal, akkor a kalapját igen, szóval amolyan muszáj-gomba. Nagyon nyálkás, és bizony le kell húzni a bőrét, nem úgy, mint a vargányának. Nálunk Zalában a »csikóláb«, vagyis a tinórú-félék is nagyon népszerűek. A barna, érdes tinóru például a „fekete csikóláb”.