Rosszullét az ételtől, flegma pultos, rúzsfoltos pohár... Ezeket az éttermeket kerüld el Nagykanizsán!

Hogy melyik a három legrosszabb étterem Nagykanizsán? Ezt azért így konkrét nem tudjuk... A téma feldolgozásához, ahogy korábban több hasonló esetben, megint a Google nyilvános értékeléseire hagyatkoztunk. A vendégek kommentjei bőséges muníciót adnak. Leszögezhetjük, hogy a mai világban sok múlhat – és még fizető vendég is – egy-egy véleményen.

Melyik a legrosszabb étterem Nagykanizsán? Van, ahol rúzsfoltos poharat kapott a vendég

Fotó: Maria Giulia Pinel / Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Melyik a három legrosszabb étterem Nagykanizsán?

A nagykanizsai éttermek értékelése egészen kiváló, több 5 csillagos minősítéssel bír a vendégek véleménye alapján. De mi most a három legrosszabb értékelésű nagykanizsai étterem vendégek általi minősítéseit böngésztük.

Többen is rosszul lettek az ételtől

Jöjjön néhány vélemény a legrosszabb értékelésű vendéglátóhelyekről:

"Hamburgert rendeltünk a férjemmel, sajnos utána én rosszul lettem, hánytam, a férjem nem hányt, viszont hasmenése lett a hamburgertől, de legalább a dolgozók kedvesek voltak, ha ez számít."

"Rendeltem 2 pizzát, egy húsimádót, illetve egy sonka-gomba-kukoricást, 4-en ettük meg, mindenki az éjszaka folyamán rosszul lett, részletezni nem szeretném, de felháborító!", érkezett egy másik vélemény ugyanarról a helyről. Mondjuk, ez már több mint gyanús...

Undorító cafatok és rúzsfoltos pohár

"Rendeltem egy menüt. Pár 100 forint híján 5000 Ft-ért. Húsleves, roston csirkemell jázminrizs. Kaptam egy undorító szagú levest, illetve egy kis rizst 2 cafat csirkemellel, továbbá kakaós palacsintát, aminek a tésztája kemény, száraz volt, biztosan nem ma sütötték", olvassuk az elrettentő történetet.

S íme egy másik tanulságos eset: "Sajnos nagyon kellemetlen élményben volt részünk az étteremben. Mikor megérkeztünk, mentes vizet kértünk, amit egy koszos, rúzsfoltos pohárban kaptunk meg. Szóltunk, és ugyan kaptunk másikat, de az új pohár szélén ételmaradék volt. Ezután kávét rendeltem, ami az étlapon fagyival szerepelt, a fagyi nem volt benne, így megkérdeztem a kiszolgálót, aki közölte, hogy nincs fagyi. Néhány perccel később mégis kihozott egy kehelyben egy gombóc fagyit, amit szó nélkül odadobott az asztalra annyival, hogy „itt a fagyi”, majd faképnél hagyott minket. Sajnálom, de ez a kiszolgálás semmilyen szinten nem volt elfogadható. Egy vendéglátóhelyen az alapvető higiénia és az udvarias, figyelmes hozzáállás elvárható lenne. Remélem, a vezetőség odafigyel ezekre a visszajelzésekre és javítanak a helyzeten. "