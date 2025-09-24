2 órája
Telel a leandered? 5 dolog, amit most ősszel muszáj megtenned, ha jövőre is virágot akarsz (galéria)
Szenvedélyes növénygyűjtő vagyok, nem tagadhatom. Pár évtizede gyarapodnak a leandercserepek is nálunk, amelyek viszont egyre nagyobbak és alig mozdíthatók. De az ősz. Igen, ilyenkor alaposan át kell gondolni a tennivalókat. Zalai szakértővel beszélgettem.
A leanderek nálam teleltek már hideg szobában, pincében és fedett tornácon is. Voltak 5 centisek és kétméteresek. Tetvesek és atkások is akadtak köztük. De mindent túléltek.
Tengerparti helyett mérsékelt övi éghajlat: leander élet nálunk
A leander mediterrán növény, ezért mindenekelőtt fontos tudni, hogy a mi éghajlatunk teljesen más, mint például Horvátországban. – mondja Bocföldi Alexandra, aki Alsónemesapátiban hobbikertészből vált a leanderek szakértőjévé és pár hónapja már vállalkozást is indított. – Sokan, felbuzdulva a nálunk szokatlanul meleg nyarakon és enyhe teleken, ki is ültetik a növényeket, de valójában csak néhány fajta jobban tűri a hideget, mások kevésbé. Hazánkban elterjedt például a luteum plenum, az Atlas (mely mínusz 17 fokig fagyálló), illetve a Provence.
Vajon virágoznak-e jövőre is, a most őszi álomba merülő leandereink?Fotók: Keszán-Dopita Tünde
Tippek, trükkök, amikre érdemes figyelni
– Ősszel a leanderek már készülnek a pihenésre, ilyenkor nem érdemes tápoldatozni őket – folytatja Alexandra. – Noha a tápanyagokra ilyenkor már nincs szükségük, a meleg hőmérséklet miatt bizony öntözni még kell. Érdemes a cserép alá rakott kistányért már eltávolítani, hogy ne álljon víz a növény alatt.
A magtokokat szintén célszerű eltávolítani, mert rengeteg energiát von el a növénytől. Sokan kísérleteznek magvetéssel is, különleges fajták létrehozására, ami mindig nagy öröm és meglepetés egy hobbikertész számára, de egy-két magház pont elég egy növényről, a többit távolítsuk el. Ősszel a gombásodásra és a kártevőkre, például atkákra érdemes figyelni.
Levéltetvek: a fiatal hajtásokon telepszenek meg, ragacsos mézharmatot hagynak maguk után. Gyenge fertőzésnél elegendő erős vízsugárral lemosni, nagyobb gondnál rovarölő szappanos permet is segíthet.
Pajzstetvek: apró barna vagy fehér „pajzsokat” képeznek a leveleken és szárakon. Egyenként is lekaparhatók, de olajos permetezés (például paraffinolaj) hatékonyabb ellenük.
Takácsatkák: száraz, meleg helyen jelennek meg, pókhálószerű szövedéket hagynak a leveleken. A levelek sárgulni kezdenek. Nedvesebb környezetben kevésbé érzik jól magukat.
Fehérlégy: teleltetéskor gyakori. A levelek fonákján rakja le petéit. Sárga lapokkal jól gyéríthető.
A leander őszi metszése: kell-e, és mire figyeljünk?
A leander metszésével sok hobbikertész bizonytalan: vajon ősszel is kell ollót ragadni, vagy jobb tavasszal?
- Ősszel csak óvatosan nyúljunk hozzá. A nagyobb, formázó metszést inkább kora tavasszal, a fagyok elmúltával érdemes elvégezni.
- Ősszel elegendő a tisztító metszés: a beteg, száraz vagy sérült hajtásokat vágjuk vissza, ezzel megelőzzük a gombásodást és a kártevők megtelepedését.
- A hosszú, elvékonyodott hajtásokat is érdemes visszacsípni, hogy tavasszal erősebben, bokrosabban induljon a növény.
- Virágzó vesszőket ne vágjunk vissza túlságosan, mert a leander a fiatal hajtások végén hozza a virágokat, és így a következő évben is bőségesebb lesz a virágzás.
Hálás növény, amely akár őszig ontja pompás virágait
Nagyon jó hír, hogy a leander egyre népszerűbb Magyarországon: a klasszikus rózsaszín, fehér és bordós példányok mellett egyre többen keresik a különlegesebb fajtákat is. – Nekem jelenleg úgy 90-100 fajtám van – mondja Alexandra – , ezért a legnagyobb öröm számomra, amikor a nyári leanderkertem színpompás virágai között sétálhatok.