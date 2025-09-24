szeptember 24., szerda

Leander ápolás ősszel

2 órája

Telel a leandered? 5 dolog, amit most ősszel muszáj megtenned, ha jövőre is virágot akarsz (galéria)

Címkék#hobbikertész#leander növény#éghajlatunk#virág

Szenvedélyes növénygyűjtő vagyok, nem tagadhatom. Pár évtizede gyarapodnak a leandercserepek is nálunk, amelyek viszont egyre nagyobbak és alig mozdíthatók. De az ősz. Igen, ilyenkor alaposan át kell gondolni a tennivalókat. Zalai szakértővel beszélgettem.

Keszán-Dopita Tünde

A leanderek nálam teleltek már hideg szobában, pincében és fedett tornácon is. Voltak 5 centisek és kétméteresek. Tetvesek és atkások is akadtak köztük. De mindent túléltek.

leander
A leander hálás növény, amely akár őszig ontja pompás virágait
Fotó: Bocföldi Alexandra / Forrás: Szasza Leanderkertje

Tengerparti helyett mérsékelt övi éghajlat: leander élet nálunk

A leander mediterrán növény, ezért mindenekelőtt fontos tudni, hogy a mi éghajlatunk teljesen más, mint például Horvátországban. – mondja Bocföldi Alexandra, aki Alsónemesapátiban hobbikertészből vált a leanderek szakértőjévé és pár hónapja már vállalkozást is indított. – Sokan, felbuzdulva a nálunk szokatlanul meleg nyarakon és enyhe teleken, ki is ültetik a növényeket, de valójában csak néhány fajta jobban tűri a hideget, mások kevésbé. Hazánkban elterjedt például a luteum plenum, az Atlas (mely mínusz 17 fokig fagyálló), illetve a Provence. 

Vajon virágoznak-e jövőre is, a most őszi álomba merülő leandereink?

Fotók: Keszán-Dopita Tünde

Tippek, trükkök, amikre érdemes figyelni

– Ősszel a leanderek már készülnek a pihenésre, ilyenkor nem érdemes tápoldatozni őket – folytatja Alexandra. – Noha a tápanyagokra ilyenkor már nincs szükségük, a meleg hőmérséklet miatt bizony öntözni még kell. Érdemes a cserép alá rakott kistányért már eltávolítani, hogy ne álljon víz a növény alatt.

A magtokokat szintén célszerű eltávolítani, mert rengeteg energiát von el a növénytől. Sokan kísérleteznek magvetéssel is, különleges fajták létrehozására, ami mindig nagy öröm és meglepetés egy hobbikertész számára, de egy-két magház pont elég egy növényről, a többit távolítsuk el. Ősszel a gombásodásra és a kártevőkre, például atkákra érdemes figyelni. 

Levéltetvek: a fiatal hajtásokon telepszenek meg, ragacsos mézharmatot hagynak maguk után. Gyenge fertőzésnél elegendő erős vízsugárral lemosni, nagyobb gondnál rovarölő szappanos permet is segíthet.

Pajzstetvek: apró barna vagy fehér „pajzsokat” képeznek a leveleken és szárakon. Egyenként is lekaparhatók, de olajos permetezés (például paraffinolaj) hatékonyabb ellenük.

Takácsatkák: száraz, meleg helyen jelennek meg, pókhálószerű szövedéket hagynak a leveleken. A levelek sárgulni kezdenek. Nedvesebb környezetben kevésbé érzik jól magukat.

Fehérlégy: teleltetéskor gyakori. A levelek fonákján rakja le petéit. Sárga lapokkal jól gyéríthető.

A leander őszi metszése: kell-e, és mire figyeljünk?

A leander metszésével sok hobbikertész bizonytalan: vajon ősszel is kell ollót ragadni, vagy jobb tavasszal?

  • Ősszel csak óvatosan nyúljunk hozzá. A nagyobb, formázó metszést inkább kora tavasszal, a fagyok elmúltával érdemes elvégezni.
  • Ősszel elegendő a tisztító metszés: a beteg, száraz vagy sérült hajtásokat vágjuk vissza, ezzel megelőzzük a gombásodást és a kártevők megtelepedését.
  • A hosszú, elvékonyodott hajtásokat is érdemes visszacsípni, hogy tavasszal erősebben, bokrosabban induljon a növény.
  • Virágzó vesszőket ne vágjunk vissza túlságosan, mert a leander a fiatal hajtások végén hozza a virágokat, és így a következő évben is bőségesebb lesz a virágzás.

Hálás növény, amely akár őszig ontja pompás virágait

Nagyon jó hír, hogy a leander egyre népszerűbb Magyarországon: a klasszikus rózsaszín, fehér és bordós példányok mellett egyre többen keresik a különlegesebb fajtákat is. –  Nekem jelenleg úgy 90-100 fajtám van –  mondja Alexandra – , ezért a legnagyobb öröm számomra, amikor a nyári leanderkertem színpompás virágai között sétálhatok. 

