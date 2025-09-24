Telel a leandered? 5 dolog, amit most ősszel muszáj megtenned, ha jövőre is virágot akarsz (galéria)

Tippek, trükkök, amikre érdemes figyelni

– Ősszel a leanderek már készülnek a pihenésre, ilyenkor nem érdemes tápoldatozni őket – folytatja Alexandra. – Noha a tápanyagokra ilyenkor már nincs szükségük, a meleg hőmérséklet miatt bizony öntözni még kell. Érdemes a cserép alá rakott kistányért már eltávolítani, hogy ne álljon víz a növény alatt.

A magtokokat szintén célszerű eltávolítani, mert rengeteg energiát von el a növénytől. Sokan kísérleteznek magvetéssel is, különleges fajták létrehozására, ami mindig nagy öröm és meglepetés egy hobbikertész számára, de egy-két magház pont elég egy növényről, a többit távolítsuk el. Ősszel a gombásodásra és a kártevőkre, például atkákra érdemes figyelni.

Levéltetvek: a fiatal hajtásokon telepszenek meg, ragacsos mézharmatot hagynak maguk után. Gyenge fertőzésnél elegendő erős vízsugárral lemosni, nagyobb gondnál rovarölő szappanos permet is segíthet. Pajzstetvek: apró barna vagy fehér „pajzsokat” képeznek a leveleken és szárakon. Egyenként is lekaparhatók, de olajos permetezés (például paraffinolaj) hatékonyabb ellenük. Takácsatkák: száraz, meleg helyen jelennek meg, pókhálószerű szövedéket hagynak a leveleken. A levelek sárgulni kezdenek. Nedvesebb környezetben kevésbé érzik jól magukat. Fehérlégy: teleltetéskor gyakori. A levelek fonákján rakja le petéit. Sárga lapokkal jól gyéríthető.

A leander őszi metszése: kell-e, és mire figyeljünk?

A leander metszésével sok hobbikertész bizonytalan: vajon ősszel is kell ollót ragadni, vagy jobb tavasszal?

Ősszel csak óvatosan nyúljunk hozzá. A nagyobb, formázó metszést inkább kora tavasszal, a fagyok elmúltával érdemes elvégezni.

Ősszel elegendő a tisztító metszés: a beteg, száraz vagy sérült hajtásokat vágjuk vissza, ezzel megelőzzük a gombásodást és a kártevők megtelepedését.

A hosszú, elvékonyodott hajtásokat is érdemes visszacsípni, hogy tavasszal erősebben, bokrosabban induljon a növény.

Virágzó vesszőket ne vágjunk vissza túlságosan, mert a leander a fiatal hajtások végén hozza a virágokat, és így a következő évben is bőségesebb lesz a virágzás.

Hálás növény, amely akár őszig ontja pompás virágait

Nagyon jó hír, hogy a leander egyre népszerűbb Magyarországon: a klasszikus rózsaszín, fehér és bordós példányok mellett egyre többen keresik a különlegesebb fajtákat is. – Nekem jelenleg úgy 90-100 fajtám van – mondja Alexandra – , ezért a legnagyobb öröm számomra, amikor a nyári leanderkertem színpompás virágai között sétálhatok.