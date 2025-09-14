szeptember 14., vasárnap

A szakma mestere

1 órája

Országos hírű hajszobrásztól tanult a lakhegyi fodrász

Horváth Mónika Lakhegyen dolgozik fodrászként, és azok közé a szakemberek közé tartozik, akik nem elégednek meg a mindennapi rutinnal: folyamatosan képzik magukat, keresik az új technikákat és megoldásokat, hogy vendégeiket a lehető legmagasabb színvonalon szolgálhassák ki. A lakhegyi fodrásznak a hónap elején egy különleges szakmai élményben volt része: személyes találkozón vehetett részt Váradi Péter mesterfodrász, hajszobrásszal.

Jóna István

-Mesterleveles fodrászként mindig fontosnak tartottam, hogy lépést tartsak az újdonságokkal. Vendégeimnek nemcsak igényes munkát, hanem személyre szabott frizurát szeretnék nyújtani. Számomra a fodrászat hivatás, és ehhez hozzátartozik a folyamatos tanulás – fogalmazott a lakhegyi fodrász.

lakhegyi fodrász
A lakhegyi fodrász, Horváth Mónika Váradi Pétertől tanult 

A találkozóra szeptember első napjaiban került sor, és ahogy meséli, hatalmas megtiszteltetés volt számára. Nem véletlenül: Váradi Péter többszörös országos és nemzetközi díjnyertes fodrász, aki számos hazai sztár haját formázta, sőt, a TV2 Párharcosok című műsorának hajszobrászaként is dolgozott.

-Nemcsak kiváló szakember, de rendkívül közvetlen és inspiráló ember is, feleségével együtt. Az apropót az adta, hogy szerettem volna közelebbről megismerni a szemléletét és módszereit – ez számomra óriási lehetőség volt- fogalmazott Mónika.

Péter különböző formakialakítási technikákat, vágási módszereket is bemutatott Mónikának

A lakhegyi fodrász szakmai tudást és emberi megerősítést is kapott

A közös munka során Péter különféle formakialakítási technikákat, vágási módszereket mutatott be, miközben szó esett a szakmai trendekről, a vendégek igényeiről és arról is, hogyan lehet a hajjal valóban művészien bánni.

-A technikai rész mellett legalább ilyen fontos volt az a szemlélet, amit képvisel: hogy a hajvágásban is ott rejtőzik a művészet. Megmutatta, hogyan lehet egy egyszerű frizurát is különlegessé tenni apró részletekkel – tette hozzá a fodrász.

Mónika számára a találkozó nemcsak szakmai tudást adott, hanem emberi megerősítést is.

-Péter példát mutatott abban, hogy a siker és az alázat kéz a kézben járhat. Megerősített abban, hogy jó úton járok, és hogy a kitartó munka meghozza a gyümölcsét. Óriási inspiráció volt, amely hosszú távon is irányt mutat a munkámban.

Horváth Mónika célja, hogy a mindennapi munkájába is beépítse a látottakat: a formák és textúrák tudatos kialakítását, a kreatív szemléletet és az apró részletekre való odafigyelést. Mint mondja, a találkozó egyszerre volt trendkövető és időtálló: megmutatta, hogyan lehet a legújabb divatot összehangolni az egyéniséggel.

-Ez a találkozás számomra mérföldkő, ugyanakkor egy új kezdet is. Tudást, szemléletet és inspirációt kaptam, ami hosszú távon meghatározza a munkámat. Egy biztos: ez csak az első állomás volt egy izgalmas, közös szakmai úton” – fogalmazott Horváth Mónika.

 

