Akció

1 órája

Búcsú a Labubu őrülettől? Egy zalai üzletben sokkoló áron kínálják a plüssfigurákat

Címkék#Labubu#őrület#üzlet#figura

Vége a Labubu őrületnek? Az egyik zalai üzletben féláron kínálnak két Labubu figurát, a teljes áruk is sokkolóan magas.

Benedek Bálint
Búcsú a Labubu őrülettől?

Fotó: Benedek Bálint

A Labubu őrületről, mely megfertőzte a világot, portálunk is beszámolt. A nagykanizsai üzletben kettő, egyenként 35 ezer forintos "példányt" kínálnak féláron. A plüssök a Pop Mart világából érkező Labubu figurák egyedi karakterükkel és részletgazdag kidolgozásukkal a gyűjtők kedvencei. Olyan szöveget írtak az akcióhoz, mely vásárlásra sarkall. Íme egy példa: "A különleges, 60 centiméteres prémium figura Labubu és ZIMOMO egy lebegő, felhőkkel övezett, angyali jelenetben jelenik meg. Az "Angel in Clouds" kiadás művészi dekoráció, amely békét, nyugalmat és stílust visz bármely enteriőrbe."

Azért engem nem "vettek meg", hiszen azt gondoltam, a leárazás azt mutatja, hogy vége az őrültnek. Azonban az interneten még pörög az üzlet, hiszen megjelentek a halloween kiadások...

 

