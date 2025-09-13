szeptember 13., szombat

Felismered őket?

51 perce

Isten véled édes Piroskám! – Te felismered a legendás énekesek régi fotót? (Kvíz)

Címkék#retro#Koós János#kvíz#Szécsi Pál#Aradszky László#Koncz Zsuzsa#Kovács Kati

Dalaikat ma is dúdoljuk, szerzeményeiket sosem feledjük. De felismered e kedvenceidet régi fotóik alapján? Most kiderül!

Zaol.hu

 

Rengeteg remek magyar énekessel, együttessel büszkélkedhetünk. Bárhol, bármikor felhangzik az "Isten veled édes Piroskám!", vagy a "Nem csak a húszéveseké a világ" és persze az "Egy szál harangvirág..." már dúdoljuk is az ismerős dallamot. Hiszen mind legendás magyar előadók legendás dalai. De vajon emlékszel e rájuk fiatalkori fotóik alapján? Töltsd ki retro hangulatú kvízünket és kiderül!

kvíz
Kvízünkben ő is szerepel. Szécsi Pál. 1968. Erkel Színház, a Táncdalfesztivál döntője. Fotó: Fortepan, Szalay Zoltán gyűjtése.

A Fortepan fotók forrásai, adományozói: Bauer Sándor, Hunyady József, Szalay Zoltán, Főfotó.

1.
Ki látható a képen?
2.
Ki látható a képen?
3.
Ki látható a képen?
4.
Ki látható a képen?
5.
Ki látható a képen?
6.
Ki látható a képen?

Ha megjött a kedved a nosztalgiázáshoz, ajánljuk a Hungarotonmusic válogatását, Szécsi Pál legszebb dalaiból:

 

