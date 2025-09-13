Isten véled édes Piroskám! – Te felismered a legendás énekesek régi fotót? (Kvíz)

Rengeteg remek magyar énekessel, együttessel büszkélkedhetünk. Bárhol, bármikor felhangzik az "Isten veled édes Piroskám!", vagy a "Nem csak a húszéveseké a világ" és persze az "Egy szál harangvirág..." már dúdoljuk is az ismerős dallamot. Hiszen mind legendás magyar előadók legendás dalai. De vajon emlékszel e rájuk fiatalkori fotóik alapján? Töltsd ki retro hangulatú kvízünket és kiderül!

Kvízünkben ő is szerepel. Szécsi Pál. 1968. Erkel Színház, a Táncdalfesztivál döntője. Fotó: Fortepan, Szalay Zoltán gyűjtése.

A Fortepan fotók forrásai, adományozói: Bauer Sándor, Hunyady József, Szalay Zoltán, Főfotó.