Közétkeztetési pályázat

2 órája

„A mi konyhás nénink a legkedvesebb a világon!” - jelentkezz, ha te is így gondolod!

Figyelem, közhírré tétetik! Keresik a legkedveltebb konyhásnéniket és -bácsikat, legkedveltebb dietetikusokat és szakácsokat! A közétkeztetés tűzvonalában dolgozók számára írt ki pályázatot az NNGYK.

Keszán-Dopita Tünde

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) pályázatot hirdet a közétkeztetésben dolgozó szakemberek munkájának elismerésére a menzareform 10. évfordulója alkalmából – írja friss közleményében az NNGYK.

közétkeztetés
Irma néni nyerte el 2018-ban az ország Legkedvesebb Konyhás Nénije-díjat. A közétkeztetés hétköznapi hősei köztünk élnek.
Forrás: ÉrdMost, civilek.info

Nagyobb merőkanál, finomabb főzelék vagy csak szélesebb mosoly?

A közétkeztetés naponta több százezer gyermek, idős ember és kórházi beteg számára biztosít meleg ételt. A 2015 óta kötelező közétkeztetési rendelet célja, hogy az étkezés megfeleljen az egészséges táplálkozás ajánlásainak, és mindenki számára biztosítsa a megfelelő mennyiségű és minőségű ételt.

A közétkeztetés azonban nem működhet lelkes és elhivatott szakemberek nélkül. Az élelmezésvezetők, dietetikusok, szakácsok és konyhás nénik/-bácsik nem csupán „ételeket készítenek”, ők azok, akik törődéssel, szakmai tudással és kreativitással élménnyé is varázsolhatják a mindennapi étkezést. 

Pályázat a közétkeztetés hőseinek elismerésére

A pályázatban olyan dietetikusokat, élelmezésvezetőket, szakácsokat és konyhai dolgozókat keresnek, akik a mindennapi étkezést szakértelemmel és odafigyeléssel varázsolják élménnyé. A kezdeményezést az NNGYK mellett a NÉBIH, a KÖZSZÖV, az ÉLOSZ, a VIMOSZ, az MDOSZ és a Magyar Kórházszövetség is támogatja.

Egy korábbi kutatásban, a gyermekek és szüleik közétkeztetéssel kapcsolatos véleményét vették górcső alá.

"Idézetek a menzán étkező tanulók étkezési körülményekre vonatkozó válaszaiból." 
Forrás: ujdieta.hu

Az NNGYK három ellátási típusra vonatkozóan várja majd a dietetikusokra, élelmezésvezetőkre, szakácsokra, konyhásnénikre/-bácsikra vonatkozó pályázati anyagokat, az alábbi kategóriában:

  • Legkedveltebb konyhásnéni/-konyhásbácsi (gyermekétkeztetés, idősétkeztetés)
  • Legkedveltebb élelmezésvezető (gyermekétkeztetés, idősétkeztetés)
  • Legkedveltebb szakács (gyermekétkeztetés, idősétkeztetés)
  • Legkedveltebb dietetikus (gyermekétkeztetés, idősétkeztetés)
  • Legkedveltebb dietetikus élelmezésvezető, szakács (kórház élelmezés)

A részletek és a nevezési feltételek hamarosan a merokanal.hu oldalon lesznek elérhetők.

 

