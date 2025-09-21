2 órája
„A mi konyhás nénink a legkedvesebb a világon!” - jelentkezz, ha te is így gondolod!
Figyelem, közhírré tétetik! Keresik a legkedveltebb konyhásnéniket és -bácsikat, legkedveltebb dietetikusokat és szakácsokat! A közétkeztetés tűzvonalában dolgozók számára írt ki pályázatot az NNGYK.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) pályázatot hirdet a közétkeztetésben dolgozó szakemberek munkájának elismerésére a menzareform 10. évfordulója alkalmából – írja friss közleményében az NNGYK.
Nagyobb merőkanál, finomabb főzelék vagy csak szélesebb mosoly?
A közétkeztetés naponta több százezer gyermek, idős ember és kórházi beteg számára biztosít meleg ételt. A 2015 óta kötelező közétkeztetési rendelet célja, hogy az étkezés megfeleljen az egészséges táplálkozás ajánlásainak, és mindenki számára biztosítsa a megfelelő mennyiségű és minőségű ételt.
A közétkeztetés azonban nem működhet lelkes és elhivatott szakemberek nélkül. Az élelmezésvezetők, dietetikusok, szakácsok és konyhás nénik/-bácsik nem csupán „ételeket készítenek”, ők azok, akik törődéssel, szakmai tudással és kreativitással élménnyé is varázsolhatják a mindennapi étkezést.
Pályázat a közétkeztetés hőseinek elismerésére
A pályázatban olyan dietetikusokat, élelmezésvezetőket, szakácsokat és konyhai dolgozókat keresnek, akik a mindennapi étkezést szakértelemmel és odafigyeléssel varázsolják élménnyé. A kezdeményezést az NNGYK mellett a NÉBIH, a KÖZSZÖV, az ÉLOSZ, a VIMOSZ, az MDOSZ és a Magyar Kórházszövetség is támogatja.
Egy korábbi kutatásban, a gyermekek és szüleik közétkeztetéssel kapcsolatos véleményét vették górcső alá.
Az NNGYK három ellátási típusra vonatkozóan várja majd a dietetikusokra, élelmezésvezetőkre, szakácsokra, konyhásnénikre/-bácsikra vonatkozó pályázati anyagokat, az alábbi kategóriában:
- Legkedveltebb konyhásnéni/-konyhásbácsi (gyermekétkeztetés, idősétkeztetés)
- Legkedveltebb élelmezésvezető (gyermekétkeztetés, idősétkeztetés)
- Legkedveltebb szakács (gyermekétkeztetés, idősétkeztetés)
- Legkedveltebb dietetikus (gyermekétkeztetés, idősétkeztetés)
- Legkedveltebb dietetikus élelmezésvezető, szakács (kórház élelmezés)
A részletek és a nevezési feltételek hamarosan a merokanal.hu oldalon lesznek elérhetők.