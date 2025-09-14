szeptember 14., vasárnap

Miénk itt a tér

2 órája

Emlék a múltból: aszfaltozás a zalaegerszegi Kossuth utcán (galéria)

Az évtizedek folyamán többször is szükség volt a városlakók türelmére a zalaegerszegi belvárosban folyó útfelújítások miatt. A munkagépek zaja, a megszokott forgalmi rend megváltoztatása, a nehézkes gyalogosközlekedés sokszor okozott bosszúságot az embereknek. A Kossuth utcai munkálatokra is igaz volt ez.

Nagy Betti

Például 1971-ben, mikor a Közúti Építő Vállalat munkagépei a Csány téren kezdték el a Kossuth utca teljes felújítását. A júniusban kezdődött munkák befejezését a kivitelezők augusztus végére ígérték.

Kossuth utca
Befejezéséhez közeledik a Kossuth utca felújítása, a képen a Széchenyi téren terítik az aszfaltot 1971 augusztus elején
Forrás: ZH-archívum

Kossuth utca: voltak kétségek

A Zalai Hírlap 1971. július 24-ei lapszáma így számolt be az útfelújításról: „A megyeszékhely főutcáján burkolat-helyreállítás folyik. Sok nézője akad az itt dolgozó gépeknek, munkásoknak. A kíváncsi érdeklődők közül sokan kétségeket támasztanak a fáradozás eredményességével szemben. Az elhasználódott beton helyére ugyanis nem betont, hanem szaknyelven szólva U 30-as kavicsaszfaltot dolgoznak be. Mint érdeklődésünkre a szakemberek elmondták, a kavicsaszfalttal ugyanolyan tömörséget biztosíthatnak, mint a betonnal. A kivitelező azért kérte a megrendelőt, hogy ezzel az anyaggal tölthesse ki a megrongált és felszedett úttestet, mert így 2-3 héttel megrövidítheti a karbantartási munkát. A beton kötési idejére ugyanis várni kell, napok szükségesek az utókezeléshez, az U 30-as kavicsaszfaltra viszont a tömörítés után azonnal felvihetik a fedőréteget. Az út legnagyobb ellenségét a vizet ez az olajos keverék nem veszi magába, s így az út minősége is jó lesz. Határozottan állították, hogy a céljának megfelelő, a városi forgalom számára mindenképpen alkalmas lesz az új burkolattal ellátott úttest.”

Képgalériánkba a Zalai Hírlap archívumából válogattunk fotókat a zalaegerszegi Kossuth utca 1971-es és 1983-as felújításáról.

Aszfaltozás a zalaegerszegi Kossuth utcán 1971-ben és 1983-ban

Fotók: ZH-Archívum

 

 

