Titkos fegyver a kertekben

31 perce

Kávézacc, tojáshéj, komposztláda – hulladékból élet a Balatonnál

Gyenesdiás ismét egy lépéssel közelebb került a fenntartható jövőhöz. A komposztláda program keretében 150 család vehetett át ingyenesen egy-egy kültéri fa komposztládát, amely segíti a háztartásokban keletkező zöldhulladék környezetbarát hasznosítását.

Mészáros Annarózsa

Gyenesdiás ismét bizonyította, hogy a fenntarthatóságban élen jár: a helyi önkormányzat támogatásának köszönhetően 150 család kapott ingyenesen egy-egy, 90 × 90 × 90 centiméteres, fából készült kültéri komposztládát. A komposztláda program célja, hogy a háztartások a saját kertjükben hasznosítsák a keletkező zöldhulladékot, így csökkentve a környezet terhelését, miközben értékes tápanyagot nyernek vissza a talaj számára.

Komposztláda program Gyenesdiáson

Gál Lajos polgármester szerint a kezdeményezés jól illeszkedik a település több évtizedes környezettudatos hagyományába.
– Egy pénzintézeti pályázat révén hárommillió forintot nyertünk, amit a környezetvédelmi bizottság további forrásokkal egészített ki. Ennek köszönhetően 150 komposztládát tudtunk kiosztani a lakosság körében. Ha a jövőben nagyobb igény mutatkozik, további forrásokat is keresünk, ahogy tettük korábban a vízmegtartást segítő tartályokkal is. Úgy gondolom, hogy ez a környezettudatos út nem áll meg itt: újabb akciókat indítunk majd, amelyek segítik a biomassza és a víz megtartását, és hozzájárulnak egy egészségesebb, élhetőbb környezethez – mondta el. 

A polgármester azt is hozzátette, a pályázatot kizárólag állandó lakcímmel rendelkező, 18 év feletti lakosok adhatták be. Feltétel volt egy legalább tíz négyzetméteres kert megléte, valamint egy kertbarát köri előadáson való részvétel. A résztvevőknek vállalniuk kell azt is, hogy a jövő évi Burgonya Napon bemutatják a saját kertjükben megtermett terményeket.

A szorgos kéz munkája, a kert ajándéka

A hivatalos keretek után azonban a program igazi jelentőségét azok szavai mutatják meg, akik a saját életükben hasznosíthatják a komposztládát.
Újváry Ágnes, aki családjával nemrég költözött Gyenesdiásra, így mesélt döntéséről:
– Kétszáz kilométerről költöztünk ide, mert a gyermekeim Cserszegtomajon építkeztek. Nekem nagyon megtetszett ez a hely: kedvesek az emberek, barátságos a közösség, szép a környezet – egyszerűen jól érzem magam itt. Gyerekkorom óta családi házban laktam, mindig volt kertem, és szeretem, ha azt fogyasztjuk, amit a saját kezem munkájával termelek meg. Nem használok vegyszert, inkább csalánlével, tojáshéjjal vagy kávézaccal ápolom a kertemet. A növények ezt meghálálják, és nem is kell bizonygatni: más íze van annak, amit így, természetes módon nevel az ember, mint annak, amit a boltban vásárol.

A komposztálás során nemcsak a konyhai zöldhulladék (pl. tojáshéj, zöldségmaradék, kávézacc), hanem a kerti levágott növényi részek, lehullott levelek, kis mennyiségű fűnyesedék is újrahasznosíthatók. A faágak, fűrészpor, barna növényi anyagok viszont segítik a levegőzést és a mikroorganizmusok munkáját. A ládát időnként érdemes átforgatni, hogy egyenletesen bomoljanak az anyagok.

A komposztládákat az önkormányzat lapraszerelve adta át, amelyeket egy helyi asztalos, keményfából készített – így a program nemcsak a környezet védelmét szolgálja, hanem a helyi mesterek munkáját is támogatja.

