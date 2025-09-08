szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

16°
+26
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kökény, az ekegúzs

24 perce

Nem gondolnád, hogy pálinkát is lehet főzni ebből a zalai növényből (galéria)

Címkék#tövisfa#kökény#pálinka#gyümölcs

Győrffy István
Nem gondolnád, hogy pálinkát is lehet főzni ebből a zalai növényből (galéria)

Fotó: Győrffy István

A kökény rózsa is meg szilva is. Kiderült a szakkönyvekből, hogy a közismert cserje a rózsafélék családjába, azon belül a szilvafélék alcsaládjába tartozik. A kökény tehát a szilva egyik közeli rokona, márpedig köztudott, szilvából főzik hazánkban az egyik legfinomabb pálinkát, s kiderült ez kökényből is lehetséges. A kökény nálunk használt népies nevei: kökény, boronafa, koronafa, ekegúzs, kininfa, kökönye, tövisfa, zabszilva, s a hegyoldalak, erdőszélek, cserjések, napfényes erdők növénye. Termése szeptemberben érik, de akkor érdemes igazán gyűjteni, amikor a dér már megcsípte. Ekkorra megpuhul, fanyarságából veszít, és enyhén édes íze lesz…

Felhasználása rendkívül széleskörű, almával kevert gyümölcséből mártást készítettek belőle, amit húsokhoz és vadhúsokhoz ízesítőként használtak fel. Gyümölcséből azonban bor és likőr is készthető, ezen kívül többféle koktél alapanyagának, vagy ízesítőjének is jó.

Kökény az ekegúzs

Fotók: Győrffy István

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu