Nem gondolnád, hogy pálinkát is lehet főzni ebből a zalai növényből (galéria)

A kökény rózsa is meg szilva is. Kiderült a szakkönyvekből, hogy a közismert cserje a rózsafélék családjába, azon belül a szilvafélék alcsaládjába tartozik. A kökény tehát a szilva egyik közeli rokona, márpedig köztudott, szilvából főzik hazánkban az egyik legfinomabb pálinkát, s kiderült ez kökényből is lehetséges. A kökény nálunk használt népies nevei: kökény, boronafa, koronafa, ekegúzs, kininfa, kökönye, tövisfa, zabszilva, s a hegyoldalak, erdőszélek, cserjések, napfényes erdők növénye. Termése szeptemberben érik, de akkor érdemes igazán gyűjteni, amikor a dér már megcsípte. Ekkorra megpuhul, fanyarságából veszít, és enyhén édes íze lesz…

Felhasználása rendkívül széleskörű, almával kevert gyümölcséből mártást készítettek belőle, amit húsokhoz és vadhúsokhoz ízesítőként használtak fel. Gyümölcséből azonban bor és likőr is készthető, ezen kívül többféle koktél alapanyagának, vagy ízesítőjének is jó.