4 órája
Papagájoktól a törpenyuszikig – országos ellenőrzést tartott a Nébih, Zala ezúttal kimaradt (galériával)
Országszerte 11 kisállat-kereskedést vizsgáltak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakemberei a Szupermenta program keretében. – írja friss közleményében a Nébih. A kisállatok elhelyézését, tartási körülményeit is behatóan vizsgálták a jogszabályok betartásának ellenőrzése mellett.
Bár az országos vizsgálat most nem érintette Zala megyét, utánanéztünk, hogyan vigyáznak a helyi állatkereskedők a kis kedvencekre. Egy zalaegerszegi üzletben jártunk, ahol a családi hagyomány és a gondoskodás kéz a kézben jár, ha kisállatok kereskedelméről van szó.
A harcoshalak lesték egymást, az ellenőrök mindent
Komoly, azonnali intézkedést igénylő hibát ugyen nem találtak a szakemberek, de tíz üzletben akadtak kisebb-nagyobb hiányosságok. Két kereskedés ellen pedig eljárás indult, mert engedély nélkül árultak állatgyógyászati készítményeket.
Gyakori gond volt több állatfaj esetében, hogy az előírt minimális alapterületnél kisebb helyen tartották őket, valamint az is előfordult – a jogszabály kiemelt tiltása ellenére –, hogy a hím sziámi harcoshalak láthatták egymást. A hatósági felügyelők figyelmeztették és kötelezték az érintett kereskedéseket a feltárt hibák megadott határidőn belüli kijavítására.
A szakemberek több helyen kifogásolták a nyilvántartások hiányát, a kötelező tájékoztatók elmulasztását, illetve a kisállatok tartási körülményeit. Előfordult például, hogy a takarmányt fedetlenül tárolták, nem volt kellően tiszta az itató vagy az etető, sőt olyan is akadt, ahol túl kicsi helyen tartottak több állatot.
A kedvtelésből tartott állatok tartására és forgalmazására vonatkozó előírásokat a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet határozza meg. Emellett természetesen a különböző jogszabályokban előírt állatvédelmi és állat-egészségügyi szabályokat egyaránt szükséges betartani. Ezen felül a kereskedéseknek FELIR azonosítóval is rendelkezniük kell az 578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet szerint.
A kisállat-kereskedésekben viszont jól ismerik az állatokat
Az eladók az ellenőrzés során jellemzően készségesek és tájékozottak voltak. A Nébih szakemberei szerint, a feltüntetett információknál jóval gazdagabb volt a tudásuk, tapasztalatuk.
Fontos, hogy amennyiben bármilyen kisállatot szeretnénk vásárolni, a szakszerű, számukra leginkább megfelelő tartási szabályokról minden esetben kérjünk információkat a kisállat-kereskedésben vagy később az állatorvosnál.
Zalaegerszegen bátran vásárolhatunk házi kedvenceket
Családi vállalkozásként nyitottak a szüleim itt, még 1990-ben. Az elmúlt években vettem át – mesélte Nagy Norbert, a Kutya-Macska díszállat szaküzlet tulajdonosa. – Ha valaki betér az üzletembe és érdeklődik bármelyik kisállatról – még ha egyáltalán nem is akar vásárolni – akkor is igyekszem minden tudásomat megosztani vele. A cél az, hogy ha mégis haza szeretnék vinni az állatot, akkor olyan gondoskodást kaphasson, ami neki a legjobb.
Papagájoktól a törpenyuszikigFotók: Pezzetta Umberto
Az üzletben hörcsögök, tengerimalacok, törpenyuszik, papagájok, pintyek és kanárik várják, hogy új családtagként valaki hazavigye őket. A bolt mindennapjaiban nagy hangsúlyt kap az állatok jóléte: a papagájok szabályos ketrecekben, megfelelő szellőzéssel élnek, minden nap friss ivóvizet és változatos magkeveréket kapnak. A törpenyuszik szénában és faforgácsban ugrándoznak, szezonálisan friss zöldséget és gyümölcsöt is biztosítanak számukra – most épp almát, sárgarépát és uborkát.
– Az állatok nincsenek huzatban vagy tűző napon, mindig figyelünk a megfelelő körülményekre – mondta a tulajdonos.
Norbert szerint azonban a kisállattartás ma már sok családnál háttérbe szorult. – Kicsit sajnálatos tapasztalatként mondom el, hogy az elmúlt évtizedben a kisállatok tartása kezd kimenni a divatból. Átalakult a családok élete, a gyerekek a digitális világ felé fordultak, és kevés idejük marad egy állandó gondoskodást kívánó házi kedvencre. Persze, én még kitartok, mert szívügyem ez a bolt – hangsúlyozta.
A Nébih hatósági ellenőrei a vásárlói szempontokat is figyelembe vették: rendezettség, tisztaság, a választék és a tájékoztatás is fontos szempont volt. A végső eredmény azonban nem túl hízelgő: mindössze egyetlen állatkereskedés, egy budapesti üzlet kapta meg a „kiválóan megfelelt” minősítést az országos ellenőrzés során.