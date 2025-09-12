Papagájoktól a törpenyuszikig – országos ellenőrzést tartott a Nébih, Zala ezúttal kimaradt (galériával)

Bár az országos vizsgálat most nem érintette Zala megyét, utánanéztünk, hogyan vigyáznak a helyi állatkereskedők a kis kedvencekre. Egy zalaegerszegi üzletben jártunk, ahol a családi hagyomány és a gondoskodás kéz a kézben jár, ha kisállatok kereskedelméről van szó.

A zalaegerszegi üzletben számtalan kisállat: hörcsögök, tengerimalacok, törpenyuszik, papagájok, pintyek és kanárik várják, hogy új családtagként valaki hazavigye őket.

Fotó: Pezzetta Umberto / Forrás: Zalai Hírlap

A harcoshalak lesték egymást, az ellenőrök mindent

Komoly, azonnali intézkedést igénylő hibát ugyen nem találtak a szakemberek, de tíz üzletben akadtak kisebb-nagyobb hiányosságok. Két kereskedés ellen pedig eljárás indult, mert engedély nélkül árultak állatgyógyászati készítményeket.

Gyakori gond volt több állatfaj esetében, hogy az előírt minimális alapterületnél kisebb helyen tartották őket, valamint az is előfordult – a jogszabály kiemelt tiltása ellenére –, hogy a hím sziámi harcoshalak láthatták egymást. A hatósági felügyelők figyelmeztették és kötelezték az érintett kereskedéseket a feltárt hibák megadott határidőn belüli kijavítására.

A szakemberek több helyen kifogásolták a nyilvántartások hiányát, a kötelező tájékoztatók elmulasztását, illetve a kisállatok tartási körülményeit. Előfordult például, hogy a takarmányt fedetlenül tárolták, nem volt kellően tiszta az itató vagy az etető, sőt olyan is akadt, ahol túl kicsi helyen tartottak több állatot.

A kedvtelésből tartott állatok tartására és forgalmazására vonatkozó előírásokat a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet határozza meg. Emellett természetesen a különböző jogszabályokban előírt állatvédelmi és állat-egészségügyi szabályokat egyaránt szükséges betartani. Ezen felül a kereskedéseknek FELIR azonosítóval is rendelkezniük kell az 578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet szerint.

A kisállat-kereskedésekben viszont jól ismerik az állatokat

Az eladók az ellenőrzés során jellemzően készségesek és tájékozottak voltak. A Nébih szakemberei szerint, a feltüntetett információknál jóval gazdagabb volt a tudásuk, tapasztalatuk.

Fontos, hogy amennyiben bármilyen kisállatot szeretnénk vásárolni, a szakszerű, számukra leginkább megfelelő tartási szabályokról minden esetben kérjünk információkat a kisállat-kereskedésben vagy később az állatorvosnál.

Zalaegerszegen bátran vásárolhatunk házi kedvenceket

Családi vállalkozásként nyitottak a szüleim itt, még 1990-ben. Az elmúlt években vettem át – mesélte Nagy Norbert, a Kutya-Macska díszállat szaküzlet tulajdonosa. – Ha valaki betér az üzletembe és érdeklődik bármelyik kisállatról – még ha egyáltalán nem is akar vásárolni – akkor is igyekszem minden tudásomat megosztani vele. A cél az, hogy ha mégis haza szeretnék vinni az állatot, akkor olyan gondoskodást kaphasson, ami neki a legjobb.