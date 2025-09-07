Kikerics, a kutyadöglesztő (galéria)

A növény mérgező volta miatt több elnevezése mellett kutyadöglesztőnek is nevezték. A kikericsnek Magyarországon több faja is él, úgy, mint az őszi, a homoki kikerics és az egyhajúvirág. Hazánkban fokozottan védett növény. Függetlenül attól, hogy évelő, néhány faja, például a magyar és a sárga kikerics tavasszal virágzik, viszont az ősszel virágzók levelei is már tavasszal előbújnak. A növény egyes részeit (főleg a hagymáját) régebben az orvostudomány használta fel, napjainkban főleg a genetikusok nyúlnak hozzá, mert egyes növényfajok keresztezésénél jól használható.