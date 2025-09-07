1 órája
Kikerics, a kutyadöglesztő (galéria)
A kikerics apró kis virágának formájáról az ember elhiszi, hogy a lilomvirágúak rendjébe tartozik, s a kikericsfélék családjának a névadó nemzetsége.
Az őszi rétek kedvelt virága
Fotó: Győrffy István
Eredete ősrégi, hiszen története a Fekete-tenger mellett létrejött Kolkhiszi királylányhoz fűződő mondában nyer említést. (Ez volt az a föld, ahol Prométheusz titán büntetését szenvedte, mert megismertette az emberekkel a tüzet. Egy hegyhez láncolták, és egy sas falatozott a májából.). A monda szerint Médeia kolkhiszi királylány (és legendás boszorkány) kikericset használt varázsszereinek előállításához.
KikericsFotók: Győrffy István
A növény mérgező volta miatt több elnevezése mellett kutyadöglesztőnek is nevezték. A kikericsnek Magyarországon több faja is él, úgy, mint az őszi, a homoki kikerics és az egyhajúvirág. Hazánkban fokozottan védett növény. Függetlenül attól, hogy évelő, néhány faja, például a magyar és a sárga kikerics tavasszal virágzik, viszont az ősszel virágzók levelei is már tavasszal előbújnak. A növény egyes részeit (főleg a hagymáját) régebben az orvostudomány használta fel, napjainkban főleg a genetikusok nyúlnak hozzá, mert egyes növényfajok keresztezésénél jól használható.