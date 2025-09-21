Idegesít a szomszéd? Így oldd meg a helyzetet!

Bár a szomszédainkat nem mi választjuk, mégis muszáj együtt élnünk velük. Nagyon sokan egy fárasztó munkanap után hajlamosak elhamarkodottan dönteni vagy túlreagálni a legapróbb történéseket is, ez pedig hosszú távon egy mérgező viszonyt hozhat. A legtöbb konfliktust a kerítés építése szokta szülni, amelyhez mindkét fél beleegyezése szükséges.

A kerítés építése vajon megoldás, vagy csak egy újabb probléma?

Fotó: New Africa / Forrás: Shutterstock

A kerítés építése akkor nem oldja meg a problémát?

Ezzel ugyan sokkal inkább el tudjuk szigetelni udvarunkat szomszédunk területétől, nem jelent minden esetben megoldást. Elég csak az Egyesült Államokra gondolnunk, ahol a kertes övezetben bevett gyakorlat, hogy nem kerítés, hanem csak egy sűrű sövény választja el egymástól a szomszédokat. Magyarországon, ha a mellettünk élővel közös a kerítésünk, akkor mindig célszerű megegyezni, hogy ki mit vállal, és hogy az új kerítés hol húzódjon pontosan.

A Polgári Törvénykönyv szabályozza a szomszédjogokat. Ilyenkor, amikor a saját ingatlanán kell valakinek felújítást végeznie, itt nem csak kerítésről van szó, hanem akár szigetelés, tetőjavítás, ereszjavítás, ha ezt a saját területéről nem tudja megoldani, akkor igénybe veheti a szomszéd telkét a munkálatok idejére kártalanítás ellenében. Ezt nem mindegyik szomszéd szereti és nem is szokták megengedni. Nekünk már volt konkrétan ilyen bírósági ügyünk. Ilyen esetekben lehet úgynevezett birtokvédelmi eljárást indítani, hogy a hivatal kötelezze a szomszédot ennek a tűrésére.

– fogalmazott Dr. Friedszám Róbert, ügyvéd a bama.hu-nak.

A szakember kifejtette, hogy nem kizárólag a bírósági pereken keresztül lehet elérni a békés együttélést, sőt a legtöbbször ez csak tovább fokozza az indulatokat. Egy nyugodt, őszinte beszélgetés olykor csodát tehet. Ha ez sem segítenek, akkor a társasházak esetében ilyenkor léphet be a képbe a közös képviselő, vagy bonyolultabb helyzetekben az önkormányzat jegyzője.