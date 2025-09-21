szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

18°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Konfliktus

16 perce

Idegesít a szomszéd? Így oldd meg a helyzetet!

Címkék#per#kerítés#bíróság#szomszéd#konfliktus#ügyvéd

Sokszor nem könnyű együtt élni. A legtöbben tudnánk mesélni az idegesítő szomszédról, aki hajnalban ordíttatja a zenét, vasárnap nyírja a füvet vagy kerítés építésébe fog a mi telkünk határában. Ügyvéd válaszol arra, hogy ilyenkor mit tudunk tenni.

Zaol.hu

Bár a szomszédainkat nem mi választjuk, mégis muszáj együtt élnünk velük. Nagyon sokan egy fárasztó munkanap után hajlamosak elhamarkodottan dönteni vagy túlreagálni a legapróbb történéseket is, ez pedig hosszú távon egy mérgező viszonyt hozhat. A legtöbb konfliktust a kerítés építése szokta szülni, amelyhez mindkét fél beleegyezése szükséges.

A kerítés építése vajon megoldás, vagy csak egy újabb probléma?
A kerítés építése vajon megoldás, vagy csak egy újabb probléma?
Fotó: New Africa / Forrás:  Shutterstock

A kerítés építése akkor nem oldja meg a problémát?

Ezzel ugyan sokkal inkább el tudjuk szigetelni udvarunkat szomszédunk területétől, nem jelent minden esetben megoldást. Elég csak az Egyesült Államokra gondolnunk, ahol a kertes övezetben bevett gyakorlat, hogy nem kerítés, hanem csak egy sűrű sövény választja el egymástól a szomszédokat. Magyarországon, ha a mellettünk élővel közös a kerítésünk, akkor mindig célszerű megegyezni, hogy ki mit vállal, és hogy az új kerítés hol húzódjon pontosan. 

A Polgári Törvénykönyv szabályozza a szomszédjogokat. Ilyenkor, amikor a saját ingatlanán kell valakinek felújítást végeznie, itt nem csak kerítésről van szó, hanem akár szigetelés, tetőjavítás, ereszjavítás, ha ezt a saját területéről nem tudja megoldani, akkor igénybe veheti a szomszéd telkét a munkálatok idejére kártalanítás ellenében. Ezt nem mindegyik szomszéd szereti és nem is szokták megengedni. Nekünk már volt konkrétan ilyen bírósági ügyünk.  Ilyen esetekben lehet úgynevezett birtokvédelmi eljárást indítani, hogy a hivatal kötelezze a szomszédot ennek a tűrésére. 

fogalmazott Dr. Friedszám Róbert, ügyvéd a bama.hu-nak.

A szakember kifejtette, hogy nem kizárólag a bírósági pereken keresztül lehet elérni a békés együttélést, sőt a legtöbbször ez csak tovább fokozza az indulatokat. Egy nyugodt, őszinte beszélgetés olykor csodát tehet. Ha ez sem segítenek, akkor a társasházak esetében ilyenkor léphet be a képbe a közös képviselő, vagy bonyolultabb helyzetekben az önkormányzat jegyzője.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu