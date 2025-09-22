1 órája
Már ne akarj CT vagy MR vizsgálatot csináltatni ezeken a helyeken
2025 novemberétől a magánszolgáltatók nem végezhetnek TB-támogatott képalkotó vizsgálatokat. Hogyan érintheti a képalkotó vizsgálatok törvényi változása a betegeket? Mutatjuk.
2025. november 1-jétől jelentős változás lép életbe a hazai magánegészségügyi intézményekben: a magánszolgáltatók többé nem végezhetnek közfinanszírozott képalkotó vizsgálatokat, így MR- és CT-vizsgálatokat kizárólag állami, egyházi vagy önkormányzati intézményekben lehet majd igénybe venni.
Vége. Új helyzet van a képalkotó vizsgálatok terén
A kormány két évvel ezelőtt alapjaiban alakította át a képalkotó diagnosztikai ellátás rendszerét. A módosítás szerint a magánszektor közfinanszírozott képalkotásban betöltött szerepe megszűnik, ami a magyar egészségügyben merőben új helyzetet teremt. A korábbi statisztikák szerint a CT- és MRI-vizsgálatok mintegy harmadát magáncégek végezték, vagy saját részlegeikben a kórházakban, vagy önálló magánrendelőkben.
Az érintett szolgáltatók között szerepel az Affidea Magyarország, a Mediworld, a HUNIKO, a Raditec, a Pécsi Diagnosztikai Központ és az Absolute Med. Az állam már megkezdte a magánszolgáltatóknál használt CT- és MR-készülékek felvásárlását, és további cégekkel is folynak tárgyalások.
A Publicius Intézet friss felmérése szerint: tízből hét válaszadó egyetértene azzal, hogy azokat a szolgáltatásokat, amelyeknél az állami egészségügyben szűkek a kapacitások, üzemeltessék a hétvégeken is (Például használják ki ekkor is a műtőket, CT-ket, MR-berendezéseket)
„Zala vármegye nem érintett hátrányosan”
Szente-Ladnai Zsófia, a Keszthelyi Várkert Klinika marketingvezetője elmondta: Zala megyében tudomásom szerint egyáltalán nincs olyan magánegészségügyi szolgáltató, amely közfinanszírozott MR- vagy CT-vizsgálatokat végezne. Várhatóan a zalai lokáció lakosait és szolgáltatóit emiatt egyáltalán nem érinti hátrányosan a rendelet.
A jogszabály szerint 2025. november 1-jéig a magánszolgáltatóknak meg kell szüntetniük a NEAK-tól kapott finanszírozásukat, és az állami intézményeknek fel kell mondaniuk a velük kötött szerződéseket, újakat pedig nem köthetnek a jövőben. Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) közbeszerzési dokumentumai szerint a beszerzés alatt álló új készülékek miatt kórházi átalakításokra is sor kerül.
A változás a betegek számára is új helyzetet teremt: a magánképalkotás eddigi előnyei – gyors hozzáférés és kisebb várakozási idő – állami intézményekbe integrálódnak, ami komoly átszervezést igényel az egészségügyi rendszerben.
Hogyan zajlik a CT/MR vizsgálat a betegek szemszögéből?
- A háziorvos kiállít egy közfinanszírozott (TB-támogatott) beutalót CT-vizsgálatra.
- A beutalóval a páciens állami vagy egyházi kórházhoz, illetve szakrendelőhöz mehet, ahol közfinanszírozott vizsgálatot végeznek.
- A páciens a kórházzal vagy szakrendelővel egyezteti a vizsgálat időpontját.
- Várakozási idő: állami intézményekben a CT-vizsgálatok esetében ez általában 2–12 hét között változhat, de nagyobb kórházakban, sürgősségi indikáció esetén akár rövidebb is lehet.
- A páciens megjelenik a vizsgálat napján.
- A CT-vizsgálat maga, mindössze néhány perc, de a teljes folyamat (regisztráció, előkészítés, esetleges kontrasztanyag beadása) 30–60 perc is lehet.
- Az elkészült felvételeket radiológus szakember értékeli ki.
- Az eredményt a háziorvos vagy a szakorvos kapja meg, aki a további kezelést vagy további vizsgálatokat ennek fényében tervezi.
Noha a zalai várólistákat nem érinti a változás, és a betegek a szokásos módon esnek át a CT- és MR-vizsgálatokon, azért nem árt a várakozási idő csökkentése érdekében előre érdeklődni az adott intézménynél az aktuális helyzetről.