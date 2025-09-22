Már ne akarj CT vagy MR vizsgálatot csináltatni ezeken a helyeken

2025. november 1-jétől jelentős változás lép életbe a hazai magánegészségügyi intézményekben: a magánszolgáltatók többé nem végezhetnek közfinanszírozott képalkotó vizsgálatokat, így MR- és CT-vizsgálatokat kizárólag állami, egyházi vagy önkormányzati intézményekben lehet majd igénybe venni.

Alapjaiban alakították át a képalkotó vizsgálatok rendszerét, a magánszektor közfinanszírozott képalkotásban betöltött szerepe megszűnik.

Fotó: Photo_Concepts / Forrás: Getty Images

Vége. Új helyzet van a képalkotó vizsgálatok terén

A kormány két évvel ezelőtt alapjaiban alakította át a képalkotó diagnosztikai ellátás rendszerét. A módosítás szerint a magánszektor közfinanszírozott képalkotásban betöltött szerepe megszűnik, ami a magyar egészségügyben merőben új helyzetet teremt. A korábbi statisztikák szerint a CT- és MRI-vizsgálatok mintegy harmadát magáncégek végezték, vagy saját részlegeikben a kórházakban, vagy önálló magánrendelőkben.

Az érintett szolgáltatók között szerepel az Affidea Magyarország, a Mediworld, a HUNIKO, a Raditec, a Pécsi Diagnosztikai Központ és az Absolute Med. Az állam már megkezdte a magánszolgáltatóknál használt CT- és MR-készülékek felvásárlását, és további cégekkel is folynak tárgyalások.

A Publicius Intézet friss felmérése szerint: tízből hét válaszadó egyetértene azzal, hogy azokat a szolgáltatásokat, amelyeknél az állami egészségügyben szűkek a kapacitások, üzemeltessék a hétvégeken is (Például használják ki ekkor is a műtőket, CT-ket, MR-berendezéseket)

„Zala vármegye nem érintett hátrányosan”

Szente-Ladnai Zsófia, a Keszthelyi Várkert Klinika marketingvezetője elmondta: Zala megyében tudomásom szerint egyáltalán nincs olyan magánegészségügyi szolgáltató, amely közfinanszírozott MR- vagy CT-vizsgálatokat végezne. Várhatóan a zalai lokáció lakosait és szolgáltatóit emiatt egyáltalán nem érinti hátrányosan a rendelet.

A jogszabály szerint 2025. november 1-jéig a magánszolgáltatóknak meg kell szüntetniük a NEAK-tól kapott finanszírozásukat, és az állami intézményeknek fel kell mondaniuk a velük kötött szerződéseket, újakat pedig nem köthetnek a jövőben. Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) közbeszerzési dokumentumai szerint a beszerzés alatt álló új készülékek miatt kórházi átalakításokra is sor kerül.