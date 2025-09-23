szeptember 23., kedd

Édes találkozó Zalaszentgróton

4 órája

Ritka apróságok: Zalában kiderült, nem a cukor a lényeg, hanem a különleges csomagolás (galéria)

Szenvedélyük legújabb darabjait mutatták be a hétvégén Zalaszentgróton a Hunniai Cukorzacskó-gyűjtők Társasága tagjai. A HUNCUT egyre több zalai csatlakozóval büszkélkedhet, velük és az ország különböző pontjairól érkezett kávéscukorgyűjtőkkel találkozhattak az érdeklődők szombaton. A kiállításon igazi ritkaságokat is meg lehetett csodálni.

Ritka apróságok: Zalában kiderült, nem a cukor a lényeg, hanem a különleges csomagolás (galéria)

Egymás között cserélik az értékes darabokat a Hunniai Cukorzacskó-gyűjtők Társaságának tagjai.

Fotó: Zaol

A zalaszentgróti turisztikai irodában a nagyközönség is bepillanthatott az édesen furcsa világba. Az egyesület lelkes tagjai a legértékesebb darabokat hozták magukkal a kiállításra, s kiderült az is, mi "mozgatja" a kávéscukorgyűjtőket. 

kávéscukorgyűjtő
A találkozón egyedi gyártású, tréfás zalai tasakok is megjelentek. A kávéscukorgyűjtők féltett kincseiket hozták el.
Fotó: Szalay Balázs

A kávéscukorgyűjtők szenvedélye

A kávéscukorgyűjtők aktuális találkozója igazi kuriózumokat vonultatott fel a régi csomagolásoktól a nemzetközi díjakat szerzett darabokon át a ritka sorozatokig. A gyűjtők izgatottan készülnek minden egyes találkozóra, árulta el Fatér Balázs István, a zalaszentgróti rendezvény házigazdája.

- A HUNCUT tagjai alig várják, hogy megmutathassák egymásnak a legújabb szerzeményeiket, és persze a kiállítás látogatóinak szívesen mesélnek is egy-egy különleges darab történetéről. A legtöbben hatalmas dobozokkal és bőröndökkel érkeznek, hisz több tízezer tasakot hoznak ilyenkor magukkal.

Több mint hobbi

Nálam a szenvedély 2022-ben kezdődött, amikor szinte nem lehetett cukrot vásárolni, pedig számunkra fontos alapanyag volt. Helyi termelőként elkezdtem a kávézókban a zacskós cukrokat eltenni, természetesen csak viccből. Később azonban jópofa történetek keletkeztek ebből, rengetegen hoztak ajándékba a szörpök és a szirupok készítéséhez ilyen tasakokat. Egyszer csak azt vettem észre, hogy már negyvenezer darabos gyűjteményem van, aminek egy külön szobát kellett berendeznem – mesélte Fatér Balázs István.

Hazai kuriózumok és ritka sorozatok a nagyvilágból

Az asztalokon felsorakoztak az elmúlt évtizedek kávéscukor-csomagolásai, köztük 1960-ból származó darabos kockacukor, süveges formájú cukrok és komplett sorozatok, amelyek nemcsak a gyűjtők számára jelentenek kincset, hanem kulturális lenyomatként is mesélnek egy-egy korszakról.

Nagyon sok ritkaságot vonultat fel a zalaszentgróti kiállítás, hiszen a hazai cukorgyárak nagy része megszűnt, így a legértékesebb darabokhoz már sehol sem lehet hozzájutni. A látogatók mindig élvezettel nézegetik a kreatív mintákat és a régi reklámfeliratokat. Sokan nosztalgiával fedezik fel a saját fiatalságuk cukormárkáit – tette hozzá az ötletgazda.

Holló Márta gyűjtő a zalakarosi nemzetközi verseny aranyérmes kollekciójával.

Ki gondolta volna, hogy ennyi történet fér el egy tasakban?

A zalaszentgróti találkozón a gyűjtők egymás között csereberélték a darabokat. Aki belekukkantott a táskákba, láthatta, hogy sokan több ezer apró tasakkal érkeztek, a világ legkülönfélébb szállodáiból, éttermeiből és kávézóiból gyűjtött példányokkal. A Molnáriban élő Gyarmati Olga már több mint egy évtizede hódol a különleges szenvedélynek.

Magyarországon 17 üzem, vagyis az összes cukorgyár készített anno ilyen termékeket. Ezekhez itthon ma már lehetetlen hozzájutni, ezért is fontos küldetésünk, hogy megőrizzük a nálunk fellelhető darabokat. Az összegyűjtött tasakokhoz régi történetek is tartoznak, amelyeket ugyancsak feljegyzünk és átadunk majd az utókor számára – mondta Gyarmati Olga, aki szerint ez a hobbi egyszerre játék, kultúrtörténet és egyben közösségi élmény is.

A HUNCUT tagjai különleges francia tasakokkal is büszkélkedtek Zalaszentgróton. Fotó: Szalay Balázs

A kávéscukorgyűjtők idén még egyszer találkoznak. A HUNCUT Győrben egy nagyszabású nemzetközi eseményt szervez, amelyen a zalai tagok is részt vesznek majd.

Édes találkozó Zalaszentgróton

Fotók: Zaol

 

