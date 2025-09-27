Árulkodó árukészlet
1 órája
Hol van még a karácsony? Mégis az ünnepre hangolódik az egyik zalai szupermarket
Közeledik a karácsony, legalábbis az egyik zalai szupermarketben szeptemberben megjelentek az ünnepi sütemények, kekszek és egyéb édességek.
Csaknem 3 hónap van még karácsonyig, már érdemes felkészülni?
Fotó: Benedek Bálint
Egyszerűen kiszámolható: szűk három hónap van még karácsonyig. Ráadásul addig még október 31-e éjszakáján megünnepeljük a halloween-t, az ősi kelta hagyományokból kialakult autentikus ír ünnepet. Sőt december 6-án érkezik a Mikulás is. Szóval nem értem, hova a sietség...
