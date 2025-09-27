szeptember 27., szombat

Árulkodó árukészlet

1 órája

Hol van még a karácsony? Mégis az ünnepre hangolódik az egyik zalai szupermarket

Címkék#karácsony#Mikulás#szupermarket

Közeledik a karácsony, legalábbis az egyik zalai szupermarketben szeptemberben megjelentek az ünnepi sütemények, kekszek és egyéb édességek.

Benedek Bálint
Csaknem 3 hónap van még karácsonyig, már érdemes felkészülni?

Csaknem 3 hónap van még karácsonyig, már érdemes felkészülni?

Fotó: Benedek Bálint

Egyszerűen kiszámolható: szűk három hónap van még karácsonyig. Ráadásul addig még október 31-e éjszakáján megünnepeljük a halloween-t, az ősi kelta hagyományokból kialakult autentikus ír ünnepet. Sőt december 6-án érkezik a Mikulás is. Szóval nem értem, hova a sietség...

karácsony
Karácsonyi édességek a szupermarketben
Fotó: Benedek Bálint

 

