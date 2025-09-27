Hol van még a karácsony? Mégis az ünnepre hangolódik az egyik zalai szupermarket

Egyszerűen kiszámolható: szűk három hónap van még karácsonyig. Ráadásul addig még október 31-e éjszakáján megünnepeljük a halloween-t, az ősi kelta hagyományokból kialakult autentikus ír ünnepet. Sőt december 6-án érkezik a Mikulás is. Szóval nem értem, hova a sietség...

Karácsonyi édességek a szupermarketben

Fotó: Benedek Bálint