2 órája
Háremúr ötven „hölggyel” - ők aztán igazán élvezik az életet!
A hatalmas, méltóságteljes állatok élete is rejt érdekességeket. Talán nem annyira bájosak, mint a sorozatunkban eddig bemutatott állatok, de mindenképpen említésre méltóak a Kápolnapusztai Bivalyrezervátum lakói.
E lenyűgöző méretű állatok a rezervátum ékességei.
Fotó: Keszey Ágnes
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park egyik büszkesége a Kis-Balaton melletti Kápolnapusztai Bivalyrezervátum. A létesítmény azért különleges, mert itt él hazánk legnagyobb látogatható bivalycsordája. Nemcsak a turizmusban, hanem az agráriumban is fontos szerepet tölt be a bemutatóhely, hiszen működése a génmegőrzés, az őshonos állatfaj fennmaradásának, továbbélésének fontos központja.
A hatalmas állatok igazán élvezik az életet: naphosszat dagonyáznak, mit sem törődve a kíváncsi tekintetettel. A látogatók távcsővel és dzsipes szafaritúrákon is felfedezhetik a bivalyokat, akik azonban télen az istállóba és a karámba húzódva várják a jó időt.
Bár e lenyűgöző méretű állatok a rezervátum ékességei, ne feledkezzünk meg mókás, apró társaikról, a területen tavasztól-őszig futkározó ürgékről, valamint a kecskékről sem!
S még egy intim kulisszatitkot is elárulunk a bivalyok életéről: egy-egy bika háremébe ötven tehén tartozik.
Szafari és génmegőrzés: itt is írtunk a bivalyrezevátumról.