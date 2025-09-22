Háremúr ötven „hölggyel” - ők aztán igazán élvezik az életet!

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park egyik büszkesége a Kis-Balaton melletti Kápolnapusztai Bivalyrezervátum. A létesítmény azért különleges, mert itt él hazánk legnagyobb látogatható bivalycsordája. Nemcsak a turizmusban, hanem az agráriumban is fontos szerepet tölt be a bemutatóhely, hiszen működése a génmegőrzés, az őshonos állatfaj fennmaradásának, továbbélésének fontos központja.

Hatalmas, méltóságteljes állatok a Kápolnapusztai Bivalyrezervátumban Fotó: Keszey Ágnes

A hatalmas állatok igazán élvezik az életet: naphosszat dagonyáznak, mit sem törődve a kíváncsi tekintetettel. A látogatók távcsővel és dzsipes szafaritúrákon is felfedezhetik a bivalyokat, akik azonban télen az istállóba és a karámba húzódva várják a jó időt.

Bár e lenyűgöző méretű állatok a rezervátum ékességei, ne feledkezzünk meg mókás, apró társaikról, a területen tavasztól-őszig futkározó ürgékről, valamint a kecskékről sem!

S még egy intim kulisszatitkot is elárulunk a bivalyok életéről: egy-egy bika háremébe ötven tehén tartozik.

