Ritka állatok, állati ritkaságok Zalában 1. rész

1 órája

Cukiságok a Balatonnál: kapibara és lámaszerelem – kattints, ez garantáltan feldobja a napod!

Címkék#ajándék#Balaton#kapibara#vízidisznó#HajdúZoo Szabadidőpark#lámaszerelem

Szárnyasok és négylábúak, rémisztőek és kedvesek, kicsik és nagyok – különleges állatok is élnek a zalai állatparkokban. Bemutatjuk néhányukat: kezdjük a kalandozást a megye legújabb négylábú lakóival.

Keszey Ágnes

Még csak pár hete, hogy megnyílt a legújabb állatkert a Balatonnál, de máris vannak újdonságok a HajdúZoo Szabadidőpark háza táján. A közismert és közkedvelt állatok mellett találkozhatnak a látogatók olyan különleges lényekkel is, mint a rendkívül bájos alpaka, a mókás kinézetű indiai sül és a kapibara, azaz a vízidisznó több egyede. Ez az állat az elmúlt időszakban lett ismertebb a térségben, s egyre többen rajonganak érte. 

kapibara
Kapibara a  HajdúZoo Szabadidőparkban. Fotó: Mészáros Annarózsa

 

Láma. Fotó: Mészáros Annarózsa

A múlt hét közepén egy ajándékba kapott láma csődör lelt új otthonra az állatparkban, s hogy ne érezze magát magányosnak, rögtön egy társ is csatlakozott hozzá, akit az állatpark tulajdonosai egyből menyasszonyának szánnak. S hogyan folytatódik a történet? Reméljük, családi örömökről is hírt adhatunk majd!

 

 

