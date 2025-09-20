1 órája
Cukiságok a Balatonnál: kapibara és lámaszerelem – kattints, ez garantáltan feldobja a napod!
Szárnyasok és négylábúak, rémisztőek és kedvesek, kicsik és nagyok – különleges állatok is élnek a zalai állatparkokban. Bemutatjuk néhányukat: kezdjük a kalandozást a megye legújabb négylábú lakóival.
Még csak pár hete, hogy megnyílt a legújabb állatkert a Balatonnál, de máris vannak újdonságok a HajdúZoo Szabadidőpark háza táján. A közismert és közkedvelt állatok mellett találkozhatnak a látogatók olyan különleges lényekkel is, mint a rendkívül bájos alpaka, a mókás kinézetű indiai sül és a kapibara, azaz a vízidisznó több egyede. Ez az állat az elmúlt időszakban lett ismertebb a térségben, s egyre többen rajonganak érte.
A múlt hét közepén egy ajándékba kapott láma csődör lelt új otthonra az állatparkban, s hogy ne érezze magát magányosnak, rögtön egy társ is csatlakozott hozzá, akit az állatpark tulajdonosai egyből menyasszonyának szánnak. S hogyan folytatódik a történet? Reméljük, családi örömökről is hírt adhatunk majd!