Juj! Lefröcskölte a szökőkút, nem találod ki, mit lépett

Egy budapesti nő hivatalos levélben fordult Siófok városához, hogy sérelemdíjat kérjen, miután a Balaton partján sétálva a Rózsakert szökőkútja vízzel spriccelte le. A nő szerint több ember és a közelben haladó hajó utasai is kinevették, emiatt megaláztatásban volt része. Az esetről a siófoki polgármester, Lengyel Róbert számolt be a Facebook-oldalán. Mint írja, Siófok városa elutasította a sérelemdíj kifizetését, mivel a szökőkút mellett figyelmeztető tábla található.

További részletek a veol.hu cikkében.