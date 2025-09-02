szeptember 2., kedd

Juj! Lefröcskölte a szökőkút, nem találod ki, mit lépett

Míg a nyári melegben legtöbben szeretjük a szökőkutak közelségét, a párakapukat, a hűs vizet, vannak kivételek. Egy nő a ráfröccsent víz miatt sérelemdíjat kér. Az eset a Balatonnál történt.

Zaol.hu

Egy budapesti nő hivatalos levélben fordult Siófok városához, hogy sérelemdíjat kérjen, miután a Balaton partján sétálva a Rózsakert szökőkútja vízzel spriccelte le.  A nő szerint több ember és a közelben haladó hajó utasai is kinevették, emiatt megaláztatásban volt része. Az esetről a siófoki polgármester, Lengyel Róbert számolt be a Facebook-oldalán. Mint írja, Siófok városa elutasította a sérelemdíj kifizetését, mivel a szökőkút mellett figyelmeztető tábla található.

További részletek a veol.hu cikkében.

 

